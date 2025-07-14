ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 600 εκατ. ευρώ η αξία του ενεργειακού χαρτοφυλακίου του Ομίλου

Τη σημαντική αξία του ενεργειακού της χαρτοφυλακίου αναδεικνύει με βάση αρμόδιες πηγές, η σύμπραξη της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με τον Όμιλο Motor Oil για τη συνένωση των δραστηριοτήτων της Ηρων με την nrg.

Συγκλίνουσες εκτιμήσεις αναλυτών προσδιορίζουν πλέον την αξία του ενεργειακού χαρτοφυλακίου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σε περίπου 600 εκατ. ευρώ (ή 6 ευρώ ανά μετοχή), όπως προκύπτει από τη συναλλαγή με τη Motor Oil. Πρόκειται για αποτίμηση που, σε ορισμένες περιπτώσεις, υπερβαίνει προηγούμενες προβλέψεις, γεγονός που αναμένεται να οδηγήσει σε αναπροσαρμογή των τιμών στόχου της μετοχής προς τα πάνω.

Παράλληλα, όπως αναφέρεται, η συναλλαγή ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για περαιτέρω εστίαση στις παραχωρήσεις και τα έργα υποδομών — εξέλιξη που εκτιμάται ότι θα ενισχύσει έτι περαιτέρω το επενδυτικό προφίλ της εταιρείας. Επιπλέον, επιβεβαιώνει το ισχυρό ιστορικό του Ομίλου στην υλοποίηση στρατηγικών συναλλαγών που αναδεικνύουν υπεραξίες, ενισχύοντας την ελκυστικότητα του συνολικού χαρτοφυλακίου του.

Τι αναφέρουν οι αναλυτές

Με βάση αρμόδιες πηγές η εκτίμηση των αναλυτών είναι ιδιαίτερα θετική. Συγκεκριμένα:

Η Mediobanca στην πρόσφατη ανάλυσή της, σημειώνει ότι η συμφωνία δημιουργεί αυξανόμενη αξία (value accretive) για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Σύμφωνα με την ιταλική επενδυτική τράπεζα, η αποτίμηση του 50% της συμμετοχής της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στη νέα εταιρεία (συμπεριλαμβανομένων των 128 εκατ. ευρώ σε μετρητά), προσεγγίζει τα 600 εκατ. ευρώ — υπερβαίνοντας την τρέχουσα αποτίμηση του ενεργειακού χαρτοφυλακίου. Η συναλλαγή, όπως επισημαίνει, είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με τη στρατηγική του Ομίλου να επικεντρωθεί σε υποδομές μεταφορών και κατασκευές, τομείς με αυξημένες προοπτικές δημιουργίας αξίας.

Η ρευστότητα που θα προκύψει από τη συμφωνία θα αξιοποιηθεί για την αποπληρωμή του υφιστάμενου ενοποιημένου δανεισμού της holding. Με αυτόν τον τρόπο, ενισχύεται η χρηματοοικονομική εικόνα του Ομίλου και δημιουργούνται προϋποθέσεις για διανομή αυξημένων μερισμάτων — παρότι προτεραιότητα τα επόμενα χρόνια αποτελέσουν η υλοποίηση νέων επενδύσεων και η κάλυψη προκαταβολών για νέα έργα αυτοκινητοδρόμων.

Η συμφωνία έρχεται να προστεθεί στο ισχυρό track record της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στον τομέα των συγχωνεύσεων και εξαγορών (M&A), μετά την πώληση της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή στη Masdar, της μονάδας ΗΡΩΝ I στη ΔΕΗ και του 10% της Αττικής Οδού στη Latsco.

Η Wood & Co αποτιμά τη νέα κοινή εταιρεία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Motor Oil στα 1,4 δισ. ευρώ. Λαμβάνοντας υπόψη τον εκτιμώμενο καθαρό δανεισμό της νέας οντότητας και τα μετρητά που θα εισπράξει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, εκτιμά την αξία του ενεργειακού χαρτοφυλακίου σε περίπου 600 εκατ. ευρώ. Επισημαίνει τη σημαντική δυνατότητα περαιτέρω δημιουργίας αξίας, λόγω μεγέθους και συνεργειών, καθώς το συνδυασμένο λειτουργικό κόστος (opex) των δύο θυγατρικών εκτιμάται στα 100 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, αναμένεται να προκύψουν σημαντικές συνέργειες και στα μεταβλητά κόστη (π.χ. στην προμήθεια φυσικού αερίου).

Η Wood τονίζει ότι η συναλλαγή έχει θετική επίδραση για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, καθώς αποκρυσταλλώνει αξία και επιτρέπει στους επενδυτές να επικεντρωθούν στις δραστηριότητες παραχωρήσεων και κατασκευών, οι οποίες εμφανίζουν υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης και μεγαλύτερη εγγενή αξία.

Η AXIA Ventures υπολογίζει ότι η νέα αποτίμηση του ενεργειακού χαρτοφυλακίου, μετά τη συναλλαγή με τη Motor Oil, είναι υψηλότερη κατά 150 εκατ. ευρώ (ή 1,5 ευρώ/μετοχή) σε σχέση με τη δική της προηγούμενη εκτίμηση των 450 εκατ. ευρώ, χαρακτηρίζοντας τη συμφωνία valueaccretive. Θεωρεί επίσης ότι η συναλλαγή έχει θετικό αντίκτυπο σε δύο επίπεδα:

1.​Διαμορφώνει ξεκάθαρο προσανατολισμό προς τους τομείς των παραχωρήσεων και των κατασκευών, καθιστώντας πιο σαφές το επενδυτικό αφήγημα (investment case) για τον Όμιλο.

2.​Τα μετρητά που εισπράττει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα ενισχύσουν την υλοποίηση των μελλοντικών της επενδύσεων.

3.​Σημειώνει επίσης, ότι βάσει της αποτίμησης των 600 εκατ. ευρώ για το ενεργειακό χαρτοφυλάκιο, η τρέχουσα χρηματιστηριακή αξία της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ υποδηλώνει ότι οι παραχωρήσεις και οι κατασκευές αποτιμώνται στα 1,45 δισ. ευρώ — κάτι που χαρακτηρίζεται ως σαφώς υποτιμημένο.

Η Eurobank Equities χαρακτηρίζει τη συμφωνία ως αμοιβαία επωφελή («win-win») και για τους δύο ομίλους, με τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να αποκτά στρατηγικό εταίρο με ισχυρή θέση στην ενεργειακή εφοδιαστική αλυσίδα, λαμβάνοντας ρευστότητα 128 εκατ. ευρώ. Ως εκ τούτου, ενισχύεται η χρηματοοικονομική θέση της ενόψει νέων διαγωνισμών για έργα παραχωρήσεων, τα οποία αποτελούν στρατηγική προτεραιότητα για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Ένα ακόμη όφελος της συναλλαγής, σύμφωνα με τη Eurobank, είναι η αποενοποίηση δραστηριοτήτων με εκπομπές CO₂, ενισχύοντας το προφίλ βιωσιμότητας του Ομίλου. Η αποτίμηση θεωρείται ισορροπημένη, καθώς το τίμημα των 128 εκατ. ευρώ συγκλίνει με το εκτιμώμενο χάσμα αποτίμησης (160 εκατ. ευρώ) για το 50% των δύο δραστηριοτήτων, μετά την προσαρμογή για καθαρό χρέος και ταμειακά διαθέσιμα κατά το κλείσιμο της συναλλαγής.