ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 600 εκατ. ευρώ η αξία του ενεργειακού χαρτοφυλακίου του Ομίλου
Αναλύσεις
14:48 - 14 Ιουλ 2025

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 600 εκατ. ευρώ η αξία του ενεργειακού χαρτοφυλακίου του Ομίλου

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Τη σημαντική αξία του ενεργειακού της χαρτοφυλακίου αναδεικνύει με βάση αρμόδιες πηγές,  η σύμπραξη της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με τον Όμιλο Motor Oil για τη συνένωση των δραστηριοτήτων της Ηρων με την nrg.

Συγκλίνουσες εκτιμήσεις αναλυτών προσδιορίζουν πλέον την αξία του ενεργειακού χαρτοφυλακίου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σε περίπου 600 εκατ. ευρώ (ή 6 ευρώ ανά μετοχή), όπως προκύπτει από τη συναλλαγή με τη Motor Oil. Πρόκειται για αποτίμηση που, σε ορισμένες περιπτώσεις, υπερβαίνει προηγούμενες προβλέψεις, γεγονός που αναμένεται να οδηγήσει σε αναπροσαρμογή των τιμών στόχου της μετοχής προς τα πάνω.

Παράλληλα, όπως αναφέρεται, η συναλλαγή ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για περαιτέρω εστίαση στις παραχωρήσεις και τα έργα υποδομών — εξέλιξη που εκτιμάται ότι θα ενισχύσει έτι περαιτέρω το επενδυτικό προφίλ της εταιρείας. Επιπλέον, επιβεβαιώνει το ισχυρό ιστορικό του Ομίλου στην υλοποίηση στρατηγικών συναλλαγών που αναδεικνύουν υπεραξίες, ενισχύοντας την ελκυστικότητα του συνολικού χαρτοφυλακίου του.

Τι αναφέρουν οι αναλυτές

Με βάση αρμόδιες πηγές η εκτίμηση των αναλυτών είναι ιδιαίτερα θετική. Συγκεκριμένα:

Η Mediobanca στην πρόσφατη ανάλυσή της, σημειώνει ότι η συμφωνία δημιουργεί αυξανόμενη αξία (value accretive) για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Σύμφωνα με την ιταλική επενδυτική τράπεζα, η αποτίμηση του 50% της συμμετοχής της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στη νέα εταιρεία (συμπεριλαμβανομένων των 128 εκατ. ευρώ σε μετρητά), προσεγγίζει τα 600 εκατ. ευρώ — υπερβαίνοντας την τρέχουσα αποτίμηση του ενεργειακού χαρτοφυλακίου. Η συναλλαγή, όπως επισημαίνει, είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με τη στρατηγική του Ομίλου να επικεντρωθεί σε υποδομές μεταφορών και κατασκευές, τομείς με αυξημένες προοπτικές δημιουργίας αξίας.

Η ρευστότητα που θα προκύψει από τη συμφωνία θα αξιοποιηθεί για την αποπληρωμή του υφιστάμενου ενοποιημένου δανεισμού της holding. Με αυτόν τον τρόπο, ενισχύεται η χρηματοοικονομική εικόνα του Ομίλου και δημιουργούνται προϋποθέσεις για διανομή αυξημένων μερισμάτων — παρότι προτεραιότητα τα επόμενα χρόνια αποτελέσουν η υλοποίηση νέων επενδύσεων και η κάλυψη προκαταβολών για νέα έργα αυτοκινητοδρόμων.

Η συμφωνία έρχεται να προστεθεί στο ισχυρό track record της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στον τομέα των συγχωνεύσεων και εξαγορών (M&A), μετά την πώληση της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή στη Masdar, της μονάδας ΗΡΩΝ I στη ΔΕΗ και του 10% της Αττικής Οδού στη Latsco.

Η Wood & Co αποτιμά τη νέα κοινή εταιρεία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Motor Oil στα 1,4 δισ. ευρώ. Λαμβάνοντας υπόψη τον εκτιμώμενο καθαρό δανεισμό της νέας οντότητας και τα μετρητά που θα εισπράξει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, εκτιμά την αξία του ενεργειακού χαρτοφυλακίου σε περίπου 600 εκατ. ευρώ. Επισημαίνει τη σημαντική δυνατότητα περαιτέρω δημιουργίας αξίας, λόγω μεγέθους και συνεργειών, καθώς το συνδυασμένο λειτουργικό κόστος (opex) των δύο θυγατρικών εκτιμάται στα 100 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, αναμένεται να προκύψουν σημαντικές συνέργειες και στα μεταβλητά κόστη (π.χ. στην προμήθεια φυσικού αερίου).

Η Wood τονίζει ότι η συναλλαγή έχει θετική επίδραση για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, καθώς αποκρυσταλλώνει αξία και επιτρέπει στους επενδυτές να επικεντρωθούν στις δραστηριότητες παραχωρήσεων και κατασκευών, οι οποίες εμφανίζουν υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης και μεγαλύτερη εγγενή αξία.

Η AXIA Ventures υπολογίζει ότι η νέα αποτίμηση του ενεργειακού χαρτοφυλακίου, μετά τη συναλλαγή με τη Motor Oil, είναι υψηλότερη κατά 150 εκατ. ευρώ (ή 1,5 ευρώ/μετοχή) σε σχέση με τη δική της προηγούμενη εκτίμηση των 450 εκατ. ευρώ, χαρακτηρίζοντας τη συμφωνία valueaccretive. Θεωρεί επίσης ότι η συναλλαγή έχει θετικό αντίκτυπο σε δύο επίπεδα:

1.​Διαμορφώνει ξεκάθαρο προσανατολισμό προς τους τομείς των παραχωρήσεων και των κατασκευών, καθιστώντας πιο σαφές το επενδυτικό αφήγημα (investment case) για τον Όμιλο.

2.​Τα μετρητά που εισπράττει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα ενισχύσουν την υλοποίηση των μελλοντικών της επενδύσεων.

3.​Σημειώνει επίσης, ότι βάσει της αποτίμησης των 600 εκατ. ευρώ για το ενεργειακό χαρτοφυλάκιο, η τρέχουσα χρηματιστηριακή αξία της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ υποδηλώνει ότι οι παραχωρήσεις και οι κατασκευές αποτιμώνται στα 1,45 δισ. ευρώ — κάτι που χαρακτηρίζεται ως σαφώς υποτιμημένο.

Η Eurobank Equities χαρακτηρίζει τη συμφωνία ως αμοιβαία επωφελή («win-win») και για τους δύο ομίλους, με τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να αποκτά στρατηγικό εταίρο με ισχυρή θέση στην ενεργειακή εφοδιαστική αλυσίδα, λαμβάνοντας ρευστότητα 128 εκατ. ευρώ. Ως εκ τούτου, ενισχύεται η χρηματοοικονομική θέση της ενόψει νέων διαγωνισμών για έργα παραχωρήσεων, τα οποία αποτελούν στρατηγική προτεραιότητα για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Ένα ακόμη όφελος της συναλλαγής, σύμφωνα με τη Eurobank, είναι η αποενοποίηση δραστηριοτήτων με εκπομπές CO₂, ενισχύοντας το προφίλ βιωσιμότητας του Ομίλου. Η αποτίμηση θεωρείται ισορροπημένη, καθώς το τίμημα των 128 εκατ. ευρώ συγκλίνει με το εκτιμώμενο χάσμα αποτίμησης (160 εκατ. ευρώ) για το 50% των δύο δραστηριοτήτων, μετά την προσαρμογή για καθαρό χρέος και ταμειακά διαθέσιμα κατά το κλείσιμο της συναλλαγής.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Politico - Αθήνα και Ρώμη προειδοποιούν: Η κρίση στη Λιβύη απειλεί την ευρωπαϊκή ασφάλεια
Ειδήσεις

Politico - Αθήνα και Ρώμη προειδοποιούν: Η κρίση στη Λιβύη απειλεί την ευρωπαϊκή ασφάλεια

Eurostat: Δεύτερη στην Ε.Ε. η Ελλάδα στον «τουριστικό αποκλεισμό» - Το 46% των Ελλήνων χωρίς δυνατότητα διακοπών
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Eurostat: Δεύτερη στην Ε.Ε. η Ελλάδα στον «τουριστικό αποκλεισμό» - Το 46% των Ελλήνων χωρίς δυνατότητα διακοπών

Πετρέλαιο: Σε υψηλό τριών εβδομάδων λόγω Κίνας και επικείμενων κυρώσεων Τραμπ στη Ρωσία
Εμπορεύματα

Πετρέλαιο: Σε υψηλό τριών εβδομάδων λόγω Κίνας και επικείμενων κυρώσεων Τραμπ στη Ρωσία

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Aktor: Στρατηγική συμφωνία με Motor Oil για το 75% των ΗΛΕΚΤΩΡ και THALIS
Επιχειρήσεις

Aktor: Στρατηγική συμφωνία με Motor Oil για το 75% των ΗΛΕΚΤΩΡ και THALIS

Η UBS «βλέπει» ισχυρό rerating για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και τιμή-στόχο στα €55
Επιχειρήσεις

Η UBS «βλέπει» ισχυρό rerating για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και τιμή-στόχο στα €55

Motor Oil: Στους ελληνικούς δρόμους τα πρώτα δυο αυτοκίνητα υδρογόνου που ταξινομούνται στη χώρα
Επιχειρήσεις

Motor Oil: Στους ελληνικούς δρόμους τα πρώτα δυο αυτοκίνητα υδρογόνου που ταξινομούνται στη χώρα

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αύξηση κίνησης στο α&#039; εξάμηνο στους αυτοκινητόδρομους - Ρεκόρ διελεύσεων στην Αττική Οδό
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αύξηση κίνησης στο α' εξάμηνο στους αυτοκινητόδρομους - Ρεκόρ διελεύσεων στην Αττική Οδό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
06/08/2026 - 21:38

Υεμένη: Τουλάχιστον 38 νεκροί από επίθεση – Οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη

Ειδήσεις
06/08/2026 - 21:16

Ορμούζ: Το Ιράν εξετάζει μπλόκο σε «εχθρικά» πλοία – Τι ζητά από τις ΗΠΑ

Ειδήσεις
06/08/2026 - 21:05

ΗΠΑ: Τετραπλασιάστηκαν τα deals για πετρέλαιο και φυσικό αέριο στο β’ τρίμηνο

Ανακοινώσεις
06/08/2026 - 20:49

ΒΙΟΤΕΡ: Στο Πρωτοδικείο η νέα Συμφωνία Εξυγίανσης

Εμπορεύματα
06/08/2026 - 20:29

Πού τελειώνει το ράλι του Brent – Δύο σενάρια με φόντο τη Μέση Ανατολή

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
06/08/2026 - 19:59

Ενισχύσεις de minimis έως €24,6 εκατ. σε αγρότες – Άνοιξαν οι αιτήσεις

Ειδήσεις
06/08/2026 - 19:35

Αιγαίο: Αναβάθμιση προκλήσεων από την Άγκυρα – Μπαράζ παραβιάσεων και εμπλοκή με οπλισμένα F-16

Χρηματιστήρια
06/08/2026 - 19:24

Θετικό σήμα από τις ευρωαγορές παρά τις τεχνολογικές πιέσεις

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
06/08/2026 - 18:54

ΑΔΜΗΕ για GSI: Παραμένει στρατηγικός μέτοχος αναλαμβάνοντας τη λειτουργία της διασύνδεσης

Επιχειρήσεις
06/08/2026 - 18:46

ΕasyJet: Εξαγορά από την Apollo έναντι £5,7 δισ. με τη στήριξη της οικογένειας Χατζηιωάννου

Επιχειρήσεις
06/08/2026 - 18:33

DeepSeek: Αναζητά $8 δισ. βάζοντας πλώρη για αποτίμηση-ρεκόρ στα $74 δισ.

Επιχειρήσεις
06/08/2026 - 18:25

myBusinessSupport: Στον «αέρα» η πλατφόρμα για τις πυρόπληκτες επιχειρήσεις της Σαμοθράκης

Οικονομία
06/08/2026 - 18:20

Στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης η ανάπλαση της ΔΕΘ ύψους €204,6 εκατ.

Ανακοινώσεις
06/08/2026 - 18:11

CrediaBank: Επαναλαμβανόμενα λειτουργικά κέρδη €53,6 εκατ. και €2 δισ. νέες εκταμιεύσεις

Επιχειρήσεις
06/08/2026 - 18:04

Qualco: Αποκτά το 50,1% της Multiverse – Νέα επένδυση στην τεχνολογία έως €2,4 εκατ.

Σχόλια Αγοράς
06/08/2026 - 17:57

Χρηματιστήριο: Oι πωλητές κέρδισαν τη «μάχη» – Θετικός καταλύτης το ράλι της Metlen  

Επιχειρήσεις
06/08/2026 - 17:38

Morgan Stanley: Ρεκόρ εσόδων $1,1 δισ. στην Ιαπωνία με «καύσιμο» το χρηματιστήριο

Ειδήσεις
06/08/2026 - 17:25

Ιράν: Συναγερμός από τον ΟΗΕ για αυθαίρετες συλλήψεις και εκτελέσεις

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
06/08/2026 - 17:23

GAC: Πώς κατάφερε η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία να κινηθεί τόσο γρήγορα;

Ειδήσεις
06/08/2026 - 17:19

Προφυλακιστέος ο 26χρονος για τη δολοφονία της Βρετανίδας στην Κυψέλη

Χρηματιστήρια
06/08/2026 - 16:58

Αναζήτηση κατεύθυνσης στη Wall Street με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
06/08/2026 - 16:35

Μυτιληναίος: Η Metlen έτοιμη, με τις μηχανές στο φουλ, για την επόμενη φάση ανάπτυξης

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
06/08/2026 - 16:32

Οι ΑΠΕ θωρακίζουν την Ευρώπη, αλλά το φυσικό αέριο παραμένει η αχίλλειος πτέρνα της

Πολιτική
06/08/2026 - 16:12

Το... ημερήσιο δελτίο αποχωρήσεων του κόμματος Καρυστιανού

Ειδήσεις
06/08/2026 - 16:09

Μυστράς: Πού οφείλεται ο θάνατος του 90χρονου που βρέθηκε σε καταψύκτη

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
06/08/2026 - 15:53

ΣΒΕ: Ζητά ολοκληρωμένο εθνικό σχέδιο για τη βιομηχανία και την ανταγωνιστικότητα

Ειδήσεις
06/08/2026 - 15:40

Saudi Aramco: Ρίχνει τις τιμές του πετρελαίου με φόντο τις εξελίξεις στο Ορμούζ

Πολιτική
06/08/2026 - 15:33

Γλαβίνας: «Η εγκληματική ακροδεξιά δεν έχει θέση στον δημόσιο διάλογο» – Βροχή υβριστικών σχολίων από οπαδούς του Κασιδιάρη

Ανεμοδείκτης
06/08/2026 - 15:10

Γεωργιάδης, Κυρανάκης καλούν τον Τραμπ να φέρει πίσω τα Γλυπτά του Παρθενώνα

Εμπορεύματα
06/08/2026 - 14:53

Η τιμή του χρυσού στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο - Οι δύο βασικοί λόγοι

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ