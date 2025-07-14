Τραγωδία στη Μασαχουσέτη: Εννέα νεκροί σε πυρκαγιά σε κέντρο υποστηριζόμενης διαβίωσης

Σκηνές απόλυτου τρόμου εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Κυριακής στο Φολ Ρίβερ της Μασαχουσέτης, όταν ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά σε κέντρο υποστηριζόμενης διαβίωσης, με τραγικό απολογισμό εννέα νεκρούς και δεκάδες τραυματίες.

Η φωτιά ξέσπασε αργά το βράδυ της Κυριακής και οι πυροσβέστες έφτασαν άμεσα στο σημείο, ωστόσο ήρθαν αντιμέτωποι με πυκνό καπνό και εκτεταμένες φλόγες στο μπροστινό μέρος του κτηρίου. Όπως περιέγραψε ο αρχηγός της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Φολ Ρίβερ, Τζέφρι Μπέικον, οι εικόνες ήταν δραματικές.

«Πολλοί άνθρωποι κρέμονταν από τα παράθυρα και ούρλιαζαν ζητώντας βοήθεια. Η κατάσταση ήταν εφιαλτική», δήλωσε ο Μπέικον σε δημοσιογράφους τη Δευτέρα. «Πρόκειται για μια ανείπωτη τραγωδία για τις οικογένειες που εμπλέκονται και για ολόκληρη την κοινότητα του Φολ Ρίβερ», πρόσθεσε συγκινημένος.

Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο το πρωί της Δευτέρας, οπότε και οι πυροσβέστες κατάφεραν να εισέλθουν στο εσωτερικό του κτηρίου και να προχωρήσουν σε απεγκλωβισμούς. Σύμφωνα με τις αρχές, πολλοί από τους διασωθέντες μεταφέρθηκαν σε τοπικά και περιφερειακά νοσοκομεία, με τις καταστάσεις τους να ποικίλλουν, ενώ τουλάχιστον πέντε πυροσβέστες τραυματίστηκαν, ευτυχώς χωρίς να κινδυνεύει η ζωή τους.

Οι τοπικές αρχές δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει τα αίτια της πυρκαγιάς, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Το κτήριο που τυλίχθηκε στις φλόγες λειτουργούσε ως χώρος υποστηριζόμενης διαβίωσης για άτομα με αναπηρίες ή χρόνιες παθήσεις και φιλοξενούσε δεκάδες ενοίκους.

Ο δήμαρχος του Φολ Ρίβερ, Πολ Κόογκιν, σε σύντομη δήλωσή του εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για την τραγωδία και δεσμεύτηκε ότι ο δήμος θα στηρίξει τους πληγέντες και τις οικογένειές τους. «Οι σκέψεις μας είναι με όσους έχασαν αγαπημένα τους πρόσωπα. Η πόλη μας θρηνεί σήμερα», ανέφερε χαρακτηριστικά.