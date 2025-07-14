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ΕΚΤ: Οι δασμοί Τραμπ περιπλέκουν αλλά δεν παγώνουν τα σχέδια για παύση των μειώσεων των επιτοκίων
Ειδήσεις
20:00 - 14 Ιουλ 2025

ΕΚΤ: Οι δασμοί Τραμπ περιπλέκουν αλλά δεν παγώνουν τα σχέδια για παύση των μειώσεων των επιτοκίων

Reporter.gr Newsroom
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Ο δασμός που απειλεί να επιβάλλει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην κλίμακα του 30% για τις εισαγωγές από την Ευρωπαϊκής Ένωσης περιπλέκει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αλλά είναι απίθανο να εκτροχιάσει τα σχέδια για παύση των μειώσεων των επιτοκίων την επόμενη εβδομάδα, δήλωσαν πέντε υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της ΕΚΤ στο Reuters.

Υπενθυμίζεται ότι η ΕΚΤ σηματοδότησε μετά τη συνεδρίαση του Ιουνίου ότι είναι πιθανό να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στις 23-24 Ιουλίου.

Ωστόσο, ο δασμός του 30% που πρότεινε ο Τραμπ είναι πιο απότομος από ό,τι είχε προβλέψει η ΕΚΤ, ακόμη και σύμφωνα με το πιο αρνητικό από τα τρία σενάρια για την οικονομία της ευρωζώνης που δημοσίευσε τον περασμένο μήνα.

Ως εκ τούτου η ΕΚΤ αναγκάστηκε να προβεί σε νέες εκτιμήσεις και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής να εξετάσουν ένα πιο αρνητικό αποτέλεσμα από αυτό που θεωρούσαν πιθανό τον Ιούνιο, δήλωσαν οι πέντε πηγές, όλοι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, όπως μεταδίδει το Reuters.

Είπαν ότι οι διοικητές παραμένουν απρόθυμοι να δράσουν με βάση αυτό που εξακολουθεί να αποτελεί απειλή, ωστόσο, ιδίως δεδομένων των ενίοτε αντιφατικών δηλώσεων που έκανε η κυβέρνηση Τραμπ από την πρώτη ανακοίνωση των παγκόσμιων δασμών τον Απρίλιο. Επομένως, οποιαδήποτε συζήτηση για μείωση των επιτοκίων είναι πιθανό να κρατηθεί για τη συνεδρίαση της ΕΚΤ τον Σεπτέμβριο, ανέφεραν οι πηγές.

Σημειώνεται ότι ο Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι οι δασμοί του θα τεθούν σε ισχύ την 1η Αυγούστου και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επίσης αναστείλει τα αντίμετρά της μέχρι την ημερομηνία αυτή.

Οι εκτιμήσεις των εμπειρογνωμόνων

Οι οικονομολόγοι της αγοράς έχουν σε μεγάλο βαθμό δηλώσει ότι θεωρούν απίθανο να ακολουθήσει ο Τραμπ την απειλή του για δασμούς, λόγω της ζημίας που θα προκαλούσε στην αμερικανική οικονομία από την άποψη του υψηλότερου πληθωρισμού και της χαμηλότερης ανάπτυξης.

Αλλά αν επιβληθεί η εισφορά 30%, αναμένουν ότι η ΕΚΤ θα μειώσει τα επιτόκια ως απάντηση.

Οι αναλυτές της Barclays προέβλεψαν μείωση του επιτοκίου καταθέσεων της ΕΚΤ σε μόλις 1% έως τον ερχόμενο Μάρτιο από 2% που είναι τώρα, εάν οι ΗΠΑ επιβάλουν μέσο δασμολογικό συντελεστή 35% στα προϊόντα της ΕΕ, κάτι που εκτιμούν ότι θα αφαιρούσε 0,7 ποσοστιαίες μονάδες από την ανάπτυξη της ευρωζώνης.

Οι τελευταίες μακροοικονομικές προβλέψεις της ΕΚΤ, που δημοσιεύθηκαν τον Ιούνιο, έδειχναν σταδιακή ανάκαμψη της οικονομίας της ευρωζώνης τα επόμενα χρόνια, με τον πληθωρισμό να κυμαίνεται γύρω από τον στόχο του 2%.

Οι εν λόγω προβολές υπέθεταν ως βασικό δεδομένο έναν δασμό 10% στις εξαγωγές αγαθών της ΕΕ προς τις ΗΠΑ, ο οποίος θα τοποθετούσε την οικονομική ανάπτυξη της ευρωζώνης στο 0,9% φέτος, στο 1,1% το επόμενο έτος και στο 1,3% το 2027.

Ωστόσο, οι προβλέψεις βάσει ενός εναλλακτικού σεναρίου που δημοσιεύθηκε ταυτόχρονα έδειξαν ότι ένας δασμός 20% των ΗΠΑ θα περιόριζε την ανάπτυξη κατά 1 ποσοστιαία μονάδα κατά την ίδια περίοδο και θα μείωνε επίσης τον πληθωρισμό στο 1,8% το 2027, από 2,0% στο βασικό σενάριο.

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