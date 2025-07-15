Ανδρουλάκης: Καταθέτουμε αίτημα σύστασης προανακριτικής – Εκβιαζόμενος από τους υπουργούς του ο Μητσοτάκης

«Δεν αξίζει στη χώρα μας και τον ελληνικό λαό ένας αδύναμος Πρωθυπουργός εκβιαζόμενος από τους υπουργούς του», τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, συμπληρώνοντας πως το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης πρόκειται να καταθέσει πρόταση για σύσταση Προανακριτικής.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι «κάνει δώρο στον κ. Βορίδη την παραγραφή και στον κ. Αυγενάκη την αμνήστευση», υποστηρίζοντας πως «εκεί οδηγεί η πρόταση του για εξεταστική επιτροπή από το 1998.»

«Μια πρόταση», συνεχίζει, «που υποτιμά τη νοημοσύνη του ελληνικού λαού, που θα κληθεί να πληρώσει ένα πρόστιμο της τάξης του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ λόγω του πάρτι της διαφθοράς της “γαλάζιας” εγκληματικής οργάνωσης, όπως ακριβώς την περιγράφει η δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας».

Πρόταση για προανακριτική από το ΠΑΣΟΚ

«Εμείς με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πολίτες καταθέτουμε αίτημα σύστασης προανακριτικής επιτροπής για να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη όλα τα εμπλεκόμενα πολιτικά πρόσωπα», είπε ακόμη ο κ. Ανδρουλάκης, ενώ συνέχισε απευθύνοντας κάλεσμα στήριξης και από τα υπόλοιπα κόμματα:

«Καλώ τους βουλευτές όλων των κομμάτων να τη στηρίξουν. Να στηρίξουν το φως και όχι το σκοτάδι.

Ακόμη και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έχουν μια ευκαιρία να πάρουν αποστάσεις από αυτή την άθλια μεθόδευση του Μαξίμου», σημειώνει απευθυνόμενος στους βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος.