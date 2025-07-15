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Αντέχουν οι χρεωμένοι του ΝΑΤΟ τις υπέρογκες αμυντικές δαπάνες;
Ειδήσεις
16:29 - 15 Ιουλ 2025

Αντέχουν οι χρεωμένοι του ΝΑΤΟ τις υπέρογκες αμυντικές δαπάνες;

Reporter.gr Newsroom
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Η πρόσφατη συμφωνία των μελών του ΝΑΤΟ να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ έως το 2035 εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την οικονομική βιωσιμότητα αυτής της δέσμευσης, ιδίως για τα πιο χρεωμένα κράτη-μέλη.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της DW, παρότι ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συμφωνία, χώρες όπως η Ισπανία αντιδρούν, με τον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ να επισημαίνει ότι η εκτροπή δημόσιων πόρων προς την άμυνα θα μπορούσε να βλάψει άλλους κρίσιμους τομείς όπως η υγεία και η παιδεία. Η Ισπανία εξασφάλισε τελικά εξαίρεση από τον στόχο, αποκαλύπτοντας τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουν και άλλα κράτη.

Η Ίλκε Τοφγκούρ, διευθύντρια του Κέντρου Παγκόσμιας Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο IE της Μαδρίτης, πιστεύει ότι η θέση της Ισπανίας αφορούσε εν μέρει μια «ανοιχτή συζήτηση» για το γεγονός ότι η ιεράρχηση των αμυντικών δαπανών θα επηρέαζε άλλους βασικούς τομείς των εθνικών προϋπολογισμών και θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια καταστροφική αντίδραση.

Πολλά μέλη του ΝΑΤΟ, όπως το Βέλγιο, ο Καναδάς και η Πορτογαλία, αντιμετωπίζουν ήδη υψηλό δημόσιο χρέος, ενώ χώρες όπως η Ελλάδα, που ξοδεύουν ήδη άνω του 3% του ΑΕΠ για την άμυνα, αποτελούν εξαιρέσεις. Αναλυτές εκτιμούν ότι χωρίς επιπλέον δανεισμό ή ριζικές ανακατανομές προϋπολογισμού, οι φτωχότερες χώρες δύσκολα θα πιάσουν τον στόχο.

Επιπλέον, οι πιέσεις για αύξηση των στρατιωτικών δαπανών ενδέχεται να τροφοδοτήσουν τον πληθωρισμό, ενώ ήδη η ΕΚΤ έχει εκφράσει ανησυχίες για τις επιπτώσεις στην οικονομία.

Η πρόκληση που τίθεται είναι αν η Ευρώπη μπορεί να ενισχύσει την ασφάλειά της χωρίς να υπονομεύσει τη δημοσιονομική σταθερότητα και την κοινωνική συνοχή. Το κόστος της ασφάλειας, όπως όλα δείχνουν, θα είναι εξαιρετικά υψηλό.

Η πρόκληση που τίθεται είναι αν η Ευρώπη μπορεί να ενισχύσει την ασφάλειά της χωρίς να υπονομεύσει τη δημοσιονομική σταθερότητα και την κοινωνική συνοχή. Το κόστος της ασφάλειας, όπως όλα δείχνουν, θα είναι εξαιρετικά υψηλό.

Τελευταία τροποποίηση στις 15/07/2025 - 17:19
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