Αντέχουν οι χρεωμένοι του ΝΑΤΟ τις υπέρογκες αμυντικές δαπάνες;

Η πρόσφατη συμφωνία των μελών του ΝΑΤΟ να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ έως το 2035 εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την οικονομική βιωσιμότητα αυτής της δέσμευσης, ιδίως για τα πιο χρεωμένα κράτη-μέλη.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της DW, παρότι ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συμφωνία, χώρες όπως η Ισπανία αντιδρούν, με τον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ να επισημαίνει ότι η εκτροπή δημόσιων πόρων προς την άμυνα θα μπορούσε να βλάψει άλλους κρίσιμους τομείς όπως η υγεία και η παιδεία. Η Ισπανία εξασφάλισε τελικά εξαίρεση από τον στόχο, αποκαλύπτοντας τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουν και άλλα κράτη.

Η Ίλκε Τοφγκούρ, διευθύντρια του Κέντρου Παγκόσμιας Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο IE της Μαδρίτης, πιστεύει ότι η θέση της Ισπανίας αφορούσε εν μέρει μια «ανοιχτή συζήτηση» για το γεγονός ότι η ιεράρχηση των αμυντικών δαπανών θα επηρέαζε άλλους βασικούς τομείς των εθνικών προϋπολογισμών και θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια καταστροφική αντίδραση.

Πολλά μέλη του ΝΑΤΟ, όπως το Βέλγιο, ο Καναδάς και η Πορτογαλία, αντιμετωπίζουν ήδη υψηλό δημόσιο χρέος, ενώ χώρες όπως η Ελλάδα, που ξοδεύουν ήδη άνω του 3% του ΑΕΠ για την άμυνα, αποτελούν εξαιρέσεις. Αναλυτές εκτιμούν ότι χωρίς επιπλέον δανεισμό ή ριζικές ανακατανομές προϋπολογισμού, οι φτωχότερες χώρες δύσκολα θα πιάσουν τον στόχο.

Επιπλέον, οι πιέσεις για αύξηση των στρατιωτικών δαπανών ενδέχεται να τροφοδοτήσουν τον πληθωρισμό, ενώ ήδη η ΕΚΤ έχει εκφράσει ανησυχίες για τις επιπτώσεις στην οικονομία.

Η πρόκληση που τίθεται είναι αν η Ευρώπη μπορεί να ενισχύσει την ασφάλειά της χωρίς να υπονομεύσει τη δημοσιονομική σταθερότητα και την κοινωνική συνοχή. Το κόστος της ασφάλειας, όπως όλα δείχνουν, θα είναι εξαιρετικά υψηλό.

Η πρόκληση που τίθεται είναι αν η Ευρώπη μπορεί να ενισχύσει την ασφάλειά της χωρίς να υπονομεύσει τη δημοσιονομική σταθερότητα και την κοινωνική συνοχή. Το κόστος της ασφάλειας, όπως όλα δείχνουν, θα είναι εξαιρετικά υψηλό.