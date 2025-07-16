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Φον ντερ Λάιεν: Ο νέος προϋπολογισμός ταιριάζει σε «νέα εποχή» – Τριπλασιάζεται το μερίδιο για τη μετανάστευση
Ειδήσεις
18:32 - 16 Ιουλ 2025

Φον ντερ Λάιεν: Ο νέος προϋπολογισμός ταιριάζει σε «νέα εποχή» – Τριπλασιάζεται το μερίδιο για τη μετανάστευση

Reporter.gr Newsroom
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Ως προϋπολογισμό που έχει σχεδιαστεί για «μια νέα εποχή» χαρακτήρισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, τον νέο προϋπολογισμό ύψους 2 τρισ. ευρώ, που πρότεινε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την περίοδο 2028-2034.

«Το σχέδιο προτείνει μια αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ οργανώνει τα βασικά κονδύλια, ενώ συνδέει στενά τη χρηματοδότηση με το κράτος δικαίου και διατηρεί σταθερές τις συνεισφορές των κρατών μελών», σημείωσε χαρακτηριστικά, όπως μεταδίδει το Reuters.

Η πρόταση στοχεύει στον τριπλασιασμό του προϋπολογισμού για τη μετανάστευση και τη διαχείριση των συνόρων και στον διπλασιασμό του ερευνητικού ταμείου "Ορίζοντας", ενώ το 35% του προϋπολογισμού θα δαπανηθεί για το κλίμα και τη βιοποικιλότητα.

Η συμφωνία για τον νέο προϋπολογισμό της ΕΕ απαιτεί την υποστήριξη και των 27 κρατών μελών και την υπογραφή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

«Ο προτεινόμενος νέος προϋπολογισμός της ΕΕ για την περίοδο 2028-2034 περιλαμβάνει 100 δισ. ευρώ για την Ουκρανία», δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

«Βάζουμε στην άκρη 100 δισ. ευρώ για την Ουκρανία», τόνισε.

Το ποσό των €1,98 τρισ. αντιπροσωπεύει μια σημαντική αύξηση σε σχέση με τα €1,2 τρισ. — ισοδύναμα με το 1% του ΑΕΠ της ΕΕ — που είχαν διατεθεί στον προηγούμενο πολυετή προϋπολογισμό, για την περίοδο 2021–2027. Το αυξημένο αυτό ποσό είναι πιθανό να προκαλέσει αντιδράσεις από ορισμένα κράτη-μέλη της ΕΕ, τα οποία ήδη αντιμετωπίζουν δημοσιονομικές πιέσεις και θα κληθούν να χρηματοδοτήσουν το μεγαλύτερο μέρος του πακέτου μέσω εθνικών εισφορών.

Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις διαπραγματεύσεις, στο προσχέδιο περιλαμβάνεται ένα Ταμείο Ανταγωνιστικότητας, Ευημερίας και Ασφάλειας ύψους €589,6 δισ., εκ των οποίων €450,5 δισ. προορίζονται για ένα ειδικό Ταμείο Ανταγωνιστικότητας της ΕΕ.

Η γεωργία, που διαχρονικά αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο του προϋπολογισμού της ΕΕ, θα συνεχίσει να λαμβάνει σημαντική χρηματοδότηση, με €293,7 δισ. να προτείνονται για την Κοινή Αγροτική Πολιτική του μπλοκ, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Η κατάθεση της πρότασης σηματοδοτεί την έναρξη μιας χρονοβόρας διαδικασίας κατά την οποία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ — που εκπροσωπεί τα κράτη-μέλη — θα πρέπει να εξετάσουν και να εγκρίνουν το σχέδιο. Η έγκριση των Ευρωπαίων ηγετών πρέπει να είναι ομόφωνη. Ο προϋπολογισμός, γνωστός ως Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, θα πρέπει να έχει συμφωνηθεί έως το τέλος του 2027.

Τελευταία τροποποίηση στις 16/07/2025 - 20:00
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