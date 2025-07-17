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UBS: Πρώτη επιλογή η Τράπεζα Πειραιώς - Θετική σύσταση για τις ελληνικές τράπεζες
Αναλύσεις
15:43 - 17 Ιουλ 2025

UBS: Πρώτη επιλογή η Τράπεζα Πειραιώς - Θετική σύσταση για τις ελληνικές τράπεζες

Reporter.gr Newsroom
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Η UBS αναδεικνύει την Τράπεζα Πειραιώς ως την κορυφαία της επενδυτική επιλογή στον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο, επισημαίνοντας την ισχυρή κερδοφορία, τα υγιή θεμελιώδη μεγέθη και την ελκυστική αποτίμηση της μετοχής.

Στη νέα της έκθεση, η ελβετική τράπεζα διατηρεί θετική στάση συνολικά για τις ελληνικές τράπεζες, παρά την επιβράδυνση των αναβαθμίσεων στις προβλέψεις κερδοφορίας του κλάδου.

Η τιμή στόχος για τη μετοχή της Πειραιώς τοποθετείται στα €6,7, με τη σύσταση «αγορά», καθώς οι προοπτικές διατηρήσιμης κερδοφορίας ενισχύονται από ισχυρά θεμελιώδη και υψηλό δείκτη αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων (ROTE), ο οποίος προβλέπεται στο 14,4% για το 2025, 13,3% για το 2026 και 14,1% για το 2027. Παράλληλα, η αποτίμηση παραμένει ελκυστική, με τον δείκτη τιμής προς κέρδη (P/E) να διαμορφώνεται στο 7,3x για το 2025 και 2026, και στο 6,4x για το 2027. Το P/TNAV υποχωρεί στο 0,9x, αφήνοντας περιθώρια περαιτέρω ανατιμήσεων, ενώ η συνολική απόδοση προς τους μετόχους (μέρισμα και επαναγορά μετοχών) φθάνει το 7,1% για το 2026. Η κεφαλαιακή επάρκεια διατηρείται σε υψηλά επίπεδα, με CET1 στο 15% το 2026 και στο 15,5% το 2027.

Αναφορικά με την Alpha Bank, η UBS υιοθετεί μια συγκρατημένα θετική προσέγγιση, καθώς το EPS παραμένει στάσιμο στα €0,4 για το 2025 και το 2026. Ωστόσο, η τράπεζα διατηρεί ισχυρό δείκτη CET1 στο 16% και ελκυστική αποτίμηση (P/TNAV περίπου 0,7x), με την απόδοση ιδίων κεφαλαίων να διαμορφώνεται στο 12,1%. Παρά την υγεία των θεμελιωδών μεγεθών, η εντυπωσιακή άνοδος της μετοχής κατά πάνω από 100% από την αρχή του έτους φαίνεται να ενσωματώνει ήδη μεγάλο μέρος των θετικών προσδοκιών, περιορίζοντας τα περιθώρια περαιτέρω rerating.

Η Eurobank ξεχωρίζει για τη σταθερή λειτουργική της απόδοση και τη γενναιόδωρη διανομή μερισμάτων. Η UBS εκτιμά συνολική απόδοση μετόχων κοντά στο 9% για το 2026, με την αποτίμηση να παραμένει ελκυστική – P/E στο 7,6x και P/TNAV στο 0,8x. Η μετοχή έχει ενισχυθεί κατά 41% από τις αρχές του 2025, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των επενδυτών στο προφίλ χαμηλού ρίσκου της τράπεζας.

Η Εθνική Τράπεζα παρουσιάζει το ισχυρότερο κεφαλαιακό προφίλ από όλους τους ελληνικούς ομίλους, με CET1 στο 18,1% για το 2026. Η UBS προβλέπει κέρδη ανά μετοχή (EPS) στα €1,4, δηλαδή 9% υψηλότερα από τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς. Η αποτίμηση είναι επίσης ελκυστική, με δείκτη P/E στο 8x και P/TNAV στο 0,7x, ενώ η συνολική απόδοση προς τους μετόχους φτάνει το 7%.

Συνολικά, η UBS τονίζει ότι, παρά τη γενικότερη κόπωση στις αναθεωρήσεις κερδοφορίας των ευρωπαϊκών τραπεζών, οι ελληνικές διατηρούν την επενδυτική τους ελκυστικότητα, χάρη στην ανθεκτική τους κερδοφορία, τις σταθερές κεφαλαιακές βάσεις και τις χαμηλές αποτιμήσεις. Η Πειραιώς ξεχωρίζει όχι μόνο στο ελληνικό τραπεζικό τοπίο, αλλά και στο ευρύτερο ευρωπαϊκό banking universe, ως τίτλος με ισχυρό επενδυτικό αφήγημα και προοπτικές περαιτέρω υπεραπόδοσης.

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