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Ειδήσεις
08:35 - 18 Ιουλ 2025

Γερμανικός «εμφύλιος» για τον προϋπολογισμό της ΕΕ

Reporter.gr Newsroom
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Οι υπουργοί Ευρωπαϊκών Υποθέσεων συναντώνται την Παρασκευή (18/7) στις Βρυξέλλες για να ανταλλάξουν κάποια αρχικά σχόλια σχετικά με την αμφιλεγόμενη πρόταση της Επιτροπής για τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ. 

Η Γερμανία απέρριψε γρήγορα το σχέδιο που παρουσιάστηκε την Τετάρτη, λέγοντας ότι το συνολικό ποσό των 2 τρισεκατομμυρίων ευρώ που προτείνεται είναι πολύ υψηλό σε μια εποχή που πολλά έθνη αγωνίζονται για δημοσιονομική εξυγίανση.

Μιλώντας κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο Λονδίνο, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι η ΕΕ πρέπει να κάνει περισσότερα με τα χρήματα που έχει και απέρριψε μια προτεινόμενη εισφορά στις εταιρείες, προκαλώντας σύγκρουση με την πρόεδρο της Επιτροπής και συνάδελφό της Γερμανίδα Χριστιανοδημοκράτη Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Ένα άλλο σημείο διαφωνίας είναι πιθανό να είναι ένα εργαλείο αντιμετώπισης της κρίσης ύψους 400 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα υποστηριχθεί από κοινό δανεισμό - ένας αμφιλεγόμενος μηχανισμός που έχει συναντήσει εδώ και καιρό αντίσταση από το Βερολίνο και ομοϊδεάτες δημοσιονομικούς γεράκια.

Τελευταία τροποποίηση στις 18/07/2025 - 08:38
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