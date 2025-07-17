Γερμανία: Απορρίπτει τα σχέδια της Κομισιόν για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό – Τα σημεία τριβής

Δύο τρισεκατομμύρια ευρώ για έξι χρόνια: η Επιτροπή της ΕΕ έχει μεγάλα σχέδια με ακόμη μεγαλύτερο προϋπολογισμό. Ωστόσο, η γερμανική κυβέρνηση δεν συμφωνεί με αυτό.

Αναλυτικότερα, όπως μεταδίδει η Tagesschau, η γερμανική κυβέρνηση επέκρινε τις κεντρικές προτάσεις της Επιτροπής της ΕΕ για τα μελλοντικά σχέδια προϋπολογισμού. Η γερμανική κυβέρνηση δεν θα μπορέσει να αποδεχθεί την πρόταση της Επιτροπής, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Stefan Kornelius. «Μια συνολική αύξηση του προϋπολογισμού της ΕΕ δεν είναι αποδεκτή σε μια εποχή που όλα τα κράτη μέλη καταβάλλουν σημαντικές προσπάθειες για την εξυγίανση των εθνικών προϋπολογισμών τους», δήλωσε ο Kornelius.

Η Γερμανία συνεισφέρει περίπου το ¼ του προϋπολογισμού

Η Επιτροπή της ΕΕ προτείνει προϋπολογισμό ύψους δύο τρισεκατομμυρίων ευρώ για τα έτη 2028-2034 στο λεγόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ). Πρόκειται για περίπου 700 δισεκατομμύρια ευρώ περισσότερα από ό,τι για την τρέχουσα επταετή δημοσιονομική περίοδο. Τα σχέδια περιλαμβάνουν τη δαπάνη περισσότερων χρημάτων για την άμυνα και την ανταγωνιστικότητα. Ως το κράτος μέλος με την ισχυρότερη οικονομία, η Γερμανία συνεισφέρει συνήθως κάτι λιγότερο από το ένα τέταρτο των κονδυλίων. Το ΠΔΠ καταρτίζεται για επτά έτη κάθε φορά και προτείνεται αρχικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν συζητηθεί από τα κράτη μέλη της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός καθορίζει τα ανώτατα όρια των ετήσιων δαπανών της ΕΕ και τη χρήση τους.

Κριτική για την πρόσθετη φορολόγηση των εταιρειών

Η Επιτροπή, ως μία από τις πολλές νέες πηγές εσόδων για τον προϋπολογισμό της ΕΕ, προτείνει την επιβολή εισφοράς στις μεγάλες εταιρείες με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτή η πρόσθετη φορολόγηση των μεγάλων εταιρειών - η οποία αποσκοπεί στην ελάφρυνση της επιβάρυνσης των προϋπολογισμών των κρατών μελών - δεν έχει την υποστήριξη ούτε της γερμανικής κυβέρνησης. Ο υπουργός Οικονομικών Lars Klingbeil δήλωσε στο περιθώριο της συνάντησης των υπουργών Οικονομικών της G20 στη Νότια Αφρική ότι η γερμανική κυβέρνηση θέλει να ενισχύσει τη γερμανική οικονομία, να διασφαλίσει τις θέσεις εργασίας και να προσελκύσει επενδύσεις στη χώρα. «Και αυτή η φορολόγηση των επιχειρήσεων, η οποία προτείνεται τώρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι το λάθος μήνυμα με αυτή τη μορφή.»

Ο Klingbeil επέκρινε επίσης το επίπεδο των δαπανών που σχεδιάζει η Επιτροπή: «Πρέπει να διατηρήσουμε τα οικονομικά μας απολύτως αναλογικά. Δεν βλέπω ότι αυτό συμβαίνει», δήλωσε ο πολιτικός του SPD. Ωστόσο, η γερμανική κυβέρνηση είναι θετική για τη θεμελιώδη μεταρρυθμιστική προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ιδίως για την εστίαση του προϋπολογισμού σε νέες προτεραιότητες, όπως η ανταγωνιστικότητα και η αμυντική ετοιμότητα. Μεταξύ άλλων, οι Βρυξέλλες δήλωσαν στο σχέδιο προϋπολογισμού ότι θα μειώσουν τον μεγάλο αριθμό των χρηματοδοτικών προγραμμάτων προκειμένου να μπορέσουν να διανείμουν περισσότερα χρήματα με μεγαλύτερη ευελιξία.

Οι επιχειρηματικές ενώσεις φοβούνται ζημιά στην ανάπτυξη

Οι επιχειρηματικές ενώσεις είναι ιδιαίτερα επικριτικές απέναντι στους πιθανούς φορολογικούς κανόνες για τις επιχειρήσεις: η ένωση αυτοκινητοβιομηχανίας VDA δήλωσε εκ των προτέρων ότι οι επιχειρήσεις στη Γερμανία και την Ευρώπη βρίσκονται σε εξαιρετικά δύσκολη οικονομική κατάσταση. «Οποιαδήποτε αύξηση της φορολογίας ή η εισαγωγή πρόσθετων εισφορών αποκλείεται επομένως - τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο», δήλωσε η πρόεδρος Hildegard Müller. Ένας φόρος που θα επιβαλλόταν ανεξάρτητα από το κέρδος θα έπρεπε να χαρακτηριστεί ιδιαίτερα επιζήμιος για την ανάπτυξη - θα αποδυνάμωνε την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων στην ΕΕ. Ακόμη και πριν από την παρουσίαση της πρότασης της Επιτροπής, το DIHK δήλωσε επίσης ότι ένα τέτοιο μέτρο θα ήταν «εντελώς λάθος μήνυμα». Οι εταιρείες χρειάζονται έναν ουράνιο άνεμο, όχι πρόσθετες εισφορές, σύμφωνα με τη διευθύνουσα σύμβουλο Helena Melnikov.

Απουσιάζει η προστασία του περιβάλλοντος

Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις πιστεύουν ότι οι ανησυχίες τους δεν έχουν ληφθεί επαρκώς υπόψη στο σχέδιο προϋπολογισμού: Η Γερμανική Ομοσπονδία για το Περιβάλλον και τη Διατήρηση της Φύσης (BUND) χαρακτηρίζει την πρόταση της Επιτροπής ως «μηδενικό αριθμό για τη διατήρηση της φύσης».

Σύμφωνα με τον πρόεδρό της, Olaf Bandt, λείπουν απτές δεσμεύσεις για χρηματοδότηση, όπως η εφαρμογή της Πράξης της ΕΕ για την αποκατάσταση της φύσης.« Το WWF επέκρινε τις προτεινόμενες περικοπές στην προστασία του περιβάλλοντος και τη διατήρηση της φύσης, παρά την επιδείνωση των κρίσεων - »και αυτό σε ένα ακόμη καλοκαίρι με καύσωνες, δασικές πυρκαγιές και πλημμύρες." Το σχέδιο για τον επόμενο πολυετή προϋπολογισμό της ΕΕ αποτέλεσε ήδη αντικείμενο έντονης συζήτησης πριν από τη χθεσινή παρουσίασή του από την Επιτροπή. Αναμένονται περίπλοκες διαπραγματεύσεις κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων μεταξύ των χωρών και του Κοινοβουλίου της ΕΕ.