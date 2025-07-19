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Γερμανία: Ενδοκυβερνητικές τριβές και γεωπολιτική πραγματικότητα δυσκολεύουν το έργο Μερτς
Ειδήσεις
15:00 - 19 Ιουλ 2025

Γερμανία: Ενδοκυβερνητικές τριβές και γεωπολιτική πραγματικότητα δυσκολεύουν το έργο Μερτς

Reporter.gr Newsroom
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Στην καλοκαιρινή συνέντευξη σε ανταποκριτές ο καγκελάριος μίλησε για μεγάλες προκλήσεις εντός και εκτός Γερμανίας. Θέλησε να δείξει ότι έχει τον έλεγχο. Η πραγματικότητα μάλλον είναι διαφορετική.

Όπως αναφέρεται σε ανταπόκριση της DW, συνήθως οι συνεντεύξεις Τύπου πολιτικών αρχηγών καθυστερούν να ξεκινήσουν. Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς στην πρώτη του «καλοκαιρινή συνέντευξη» στην αίθουσα της Bundespressekonferenz ήρθε νωρίτερα από την προβλεπόμενη έναρξη στις 10.30. Η αίθουσα ήταν γεμάτη, αλλά όχι ασφυκτικά γεμάτη, όπως θα περίμενε κανείς σε ένα τόσο δύσκολο καλοκαίρι πολλαπλών κρίσεων και κινδύνων. Δίπλα του ο εκπρόσωπος της καγκελαρίας Στέφαν Κορνέλιους. Ο καγκελάριος εμφανίστηκε χαμογελαστός, με αρκετή αυτοπεποίθηση, έμοιαζε να απολαμβάνει τα κλικ των φωτογραφικών φακών.

Μπροστά του ένα δύσκολο ακροατήριο οι πολιτικοί ανταποκριτές γερμανικών και διεθνών μέσων. Σχεδόν το πρώτο μισό της συνέντευξης Τύπου περιστράφηκε γύρω από την πρόσφατη αποτυχία εκλογής συνταγματικών δικαστών, μετά τις ενστάσεις της Χριστιανικής Ένωσης για την προτεινόμενη από τους Σοσιαλδημοκράτες συνταγματολόγο Φράουκε Μπρόσιους-Γκέρσντορφ. Αν και τα πρώτα σημάδια μιας διαφαινόμενης ενδοκυβερνητικής κρίσης είναι εμφανή και μάλιστα με μήλον της έριδος την επιλογή ανώτατων δικαστών στο κορυφαίο Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο-είναι ακόμη νωρίς να γίνει λόγος για συνταγματική ή πολιτική κρίση- ο καγκελάριος προσπάθησε να υποβαθμίσει την «κρίση».

Επέμεινε στο ότι πρόκειται για μια «διαδικασία», που «από τον Σεπτέμβριο ή τον Σεπτέμβριο» θα διορθωθεί. Την επόμενη φορά «νωρίτερα και με καλύτερη διαβούλευση» αρκέστηκε να σχολιάσει, παίρνοντας το μέρος της Μπρόσιους-Γκέρσντορφ, απαντώντας όμως αμφίσημα για το αν θα τη στηρίξει στην επόμενη ψηφοφορία. «Θα ψηφίσω ως απλός βουλευτής» δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Καμία κρίση στην κυβέρνηση»

Ο Φρίντριχ Μερτς που ξεκίνησε τον περασμένο Μάιο τη θητεία του με μια εκλογή σοκ στη γερμανική βουλή, χάνοντας την πρώτη ψηφοφορία, μέσα σε δύο μήνες έχει δύο πρώτες ηχηρές ήττες στην Ολομέλεια. Αποτέλεσμα κακής συνεννόησης με τις κοινοβουλευτικές ομάδες; Ή απλά ένδειξη ότι εξαρχής ο «μεγάλος συνασπισμός» είναι τελικά πολύ μικρός;

«Δεν υπάρχει καμία κρίση, είναι μια κατάσταση που θα μπορούσε να είχε πάει καλύτερα» ανάφερε, τονίζοντας ότι η συγκυβέρνηση Χριστιανικής Ένωσης και Σοσιαλδημοκρατών εδράζεται σε «στερεές βάσεις». Θέλησε να εξάρει μάλιστα τα επιτεύγματα της κυβέρνησης ως τώρα εστιάζοντας στη μεγάλη εικόνα και τους ακόμη μεγαλύτερους στόχους. Πρώτον στο να φέρει την ανάκαμψη μετά από χρόνια ύφεσης στη Γερμανία. «Η αλλαγή έχει ξεκινήσει» διεμήνυσε ο Μερτς, εστιάζοντας στο επενδυτικό πακέτο των 500 δισεκατομμυρίων για την αναβάθμιση των υποδομών. Δεύτερον να καταστήσει τις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις «τον ισχυρότερο συμβατικό στρατό στην Ευρώπη».

«Θεμελιώδεις διαφορές» μεταξύ Ουκρανίας και Μ. Ανατολής

Αν και περίμενε κανείς -εύλογα- μεγάλες ειδήσεις να βγουν από το πεδίο των διεθνών θεμάτων, αυτό δεν έγινε. Οι διαφορές μεταξύ του ρωσικού πολέμου στην Ουκρανία και του πολέμου στη Μ. Ανατολή είναι «θεμελιώδεις», τόνισε, εξηγώντας ότι το Ισραήλ δέχθηκε επίθεση και αμύνεται. Βέβαια από την άλλη πλευρά, ανέφερε ότι η Γερμανία παρακολουθεί με επικριτική διάθεση την ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα, βλέπει «τον πόνο των Παλαιστινίων». Επανέλαβε τη στήριξη στο Ισραήλ, με τον πρωθυπουργό του οποίου είναι σε τακτική επικοινωνία, όμως όχι «άνευ όρων», παραπέμποντας στο διεθνές δίκαιο και στο δίκαιο του πολέμου.

Ως προς το Ουκρανικό χαιρέτισε την απόφαση για το 18ο πακέτο κυρώσεων της ΕΕ προς τη Μόσχα και επέκρινε την στάση της Σλοβακίας. Επέκρινε όμως και την ΕΕ, λέγοντας ότι αργεί στη λήψη αποφάσεων, κάτι που οι Ευρωπαίοι εταίροι θα πρέπει να εξετάσουν με «διάθεση αυτοκριτικής». Ελάχιστες οι αναφορές στον Τραμπ, με τον οποίο επίσης μιλά συχνά, καμία αναφορά στον Βλάντιμιρ Πούτιν ή τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Χαρακτήρισε όμως τον πόλεμο που διεξάγει η Ρωσία στην Ουκρανία «αντίθετο με το διεθνές δίκαιο».

Η σκιά της Μέρκελ: -«Προφανώς δεν τα καταφέραμε»

Στο μεγάλο στοίχημα του προσφυγικού, η Γερμανία αναγκαστικά απαντά με συνοριακούς ελέγχους «περιορισμένου όμως χρόνου», ανέφερε ο Μερτς, μένοντας σε γενικότητες. Καμία αναφορά στις δικαστικές αποφάσεις που αμφισβητούν τις κινήσεις της Γερμανίας και εμμονή στην αυστηρή γραμμή των κλειστών συνόρων και των απελάσεων -νωρίς το πρωί ξεκίνησε μάλιστα, μετά από καιρό πτήση απέλασης με Αφγανούς. Για τους συνοριακούς ελέγχους ανέφερε ότι είναι ένα μέτρο «που πρέπει να λάβουμε», επιμένοντας ότι παρόλα αυτά η Γερμανία είναι μια «χώρα μεταναστών» που θέλει να προσελκύσει κι άλλους μετανάστες.

Ως προς την ρήση της Άγκελα Μέρκελ του 2015 για το προσφυγικό, το περίφημο «Θα τα καταφέρουμε», ο Φρίντριχ Μερτς απάντησε: «Σήμερα προφανώς γνωρίζουμε ότι δεν τα έχουμε καταφέρει στο πεδίο, στο οποίο αναφερόταν (η Μέρκελ) τότε». Η κυβέρνησή του είναι όμως σε τροχιά «να το διορθώσει», όπως είπε.

To καλοκαίρι του Μερτς δεν θα είναι απλό. Ο ίδιος όπως ενημέρωσε τους δημοσιογράφους θα φύγει για ολιγοήμερες διακοπές σε δύο εβδομάδες. Μέχρι τότε, όπως είπε, θα δουλεύει, θα έχει υπουργικό Συμβούλιο και καλεσμένους. Όπως σύντομα τον Εμμανουέλ Μακρόν στην καγκελαρία. Η Άνγκελα Μέρκελ έφυγε πάντως σήμερα για διακοπές. Αμέσως μετά το τέλος της συνέντευξης Μερτς.

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