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Μακρόν: Ενθαρρύνει την επανάληψη διαπραγματεύσεων για οριστική ρύθμιση του Κυπριακού
Ειδήσεις
18:21 - 19 Ιουλ 2025

Μακρόν: Ενθαρρύνει την επανάληψη διαπραγματεύσεων για οριστική ρύθμιση του Κυπριακού

Reporter.gr Newsroom
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Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, χαιρέτησε «τη διευρυμένη συνάντηση για το κυπριακό ζήτημα που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη υπό την αιγίδα του γενικού Γραμματέα τον Ηνωμένων Εθνών».

Μέσω ανάρτησής του στα social media, ο Μακρόν ανέφερε, ότι: «Αυτή η νέα συνάντηση, μετά την προηγούμενη που πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο στη Γενεύη, και με την υιοθέτηση νέων πρωτοβουλιών συνεργασίας τις οποίες ανακοίνωσε ο Αντόνιο Γκουτέρες μαρτυρούν μία θετική προοπτική προς την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης».

Όπως προσθέτει, σύμφωνα με το ΑΠΕ, ο ίδιος ενθαρρύνει τον γενικό Γραμματέα να κινηθεί «προς την επανάληψη των διαπραγματεύσεων με στόχο μία δίκαιη και διαρκή ρύθμιση του κυπριακού ζητήματος, επί τη βάσει μίας διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, με σεβασμό των παραμέτρων που έχουν προσδιοριστεί από το Συμβούλιο ασφαλείας και το κοινοτικό κεκτημένο».

Τέλος, ο Εμανουέλ Μακρόν δηλώνει, ότι η Γαλλία υποστηρίζει τις προσπάθειες διαμεσολάβησης του Γενικού Γραμματέα και του προσωπικού του Απεσταλμένου του και ότι είναι έτοιμη να συνοδεύσει τη σχετική διαδικασία.

Υπενθυμίζεται ακόμη ότι στην Αθήνα εκτιμούν ως θετικό το γεγονός ότι υπάρχει ανοικτή μια διαδικασία έστω άτυπων συζητήσεων για το Κυπριακό, με τις δύο πλευρές στο νησί να επικεντρώνονται στην εφαρμογή των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης.

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