Θέατρο, συναυλίες: Η ατζέντα του Σαββατοκύριακου 19-20 Ιουλίου

Πρεμιέρα στους Δελφούς για την «Ανδρομάχη» του Ευριπίδη σε σκηνοθεσία Μαρίας Πρωτόπαππα, ενώ οι Gojira δίνουν ραντεβού στην Πλατεία Νερού και ο σταρ του πόντιουμ Θεόδωρος Κουρεντζής, κατεβαίνει στην Επίδαυρο. Αυτό το Σαββατοκύριακο (19-20/7) μάς περιμένουν πολλά να κάνουμε στην πόλη.

Παραστάσεις

Ανδρομάχη του Ευριπίδη, σε σκηνοθεσία Μαρίας Πρωτόπαππα στο Υπαίθριο Θέατρο Δελφών “Φρύνιχος”

Αυτό το καλοκαίρι, η Μαρία Πρωτόπαππα θα πάρει το σκηνοθετικό της βάπτισμα στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, στις 8 και 9 Αυγούστου, με την «Ανδρομάχη» του Ευριπίδη, μία τραγωδία-ανεξερεύνητος θησαυρός, επίκαιρη, που παρουσιάζεται σπάνια και διερευνά τις εμπειρίες του τρόμου και της καταστροφής, τις ατομικές επιλογές και τη βαθιά επιρροή τους στην κοινωνία. Πρώτα, όμως, η παράσταση θα κάνει πρεμιέρα στις 19 Ιουλίου στους Δελφούς και έπειτα θα παρουσιαστεί σε επιλεγμένα θέατρα ανά την Ελλάδα – με επίκεντρο τις δύο παραστάσεις στην Επίδαυρο – προτού συνεχίσει την πορεία της και τον Αύγουστο. Στηριζόμενη στη μετάφραση του Γ. Β. Τσοκόπουλου, η σπουδαία σκηνοθέτιδα και ηθοποιός, επεξεργάζεται δραματουργικά και σκηνοθετικά ένα έργο που εγείρει νευραλγικά ερωτήματα και με τον δυναμισμό που τη χαρακτηρίζει, αναλαμβάνει τον ρόλο της Γυναίκας. Ένα μοναδικό υποκριτικό ανσάμπλ αποδίδει τους ρόλους των υπόλοιπων τραγικών προσώπων: Ο Αργύρης Ξάφης υποδύεται την Ανδρομάχη, ο Τάσος Λέκκας την Ερμιόνη, ο Γιάννης Νταλιάνης τον Μενέλαο και ο Δημήτρης Πιατάς τον Πηλέα. Στον ρόλο της Θέτιδας θα δούμε τη Στέλλα Γκίκα, και στο χορό τους Δημήτρη Γεωργιάδη, Δημήτρη Μαμιό, Κωνσταντίνο Πασσά, Γιώργο Φασουλά, Γιάννη Μάνθο και τον Νώντα Δαμόπουλο.

Σάββατο 19 Ιουλίου στις 21:30

Από 20€

Υπαίθριο Θέατρο Δελφών «Φρύνιχος», Δελφοί Φωκίδας

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