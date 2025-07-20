Free City: Οι προτάσεις μας για δωρεάν διασκέδαση αυτό το ΣΚ

Αυτό το Σαββατοκύριακο 19-20/07 θα απολαύσουμε συναυλίες σε πλατείες της Αθήνας, σινεμά και όχι μόνο.

Η Σαββέρια Μαργιολά και ο Παντελής Κυραμαργιός στο Θέατρο Λιπασμάτων

Λίγους μήνες μετά την κυκλοφορία του κοινού τους άλμπουμ με τίτλο “Εκ Βαθέων”, η Σαββέρια Μαργιολά και ο Παντελής Κυραμαργιός επιστρέφουν στη σκηνή των Λιπασμάτων για να παρουσιάσουν τα καινούργια τους τραγούδια, πλαισιωμένα με όσα έχουν αγαπηθεί όλα αυτά τα χρόνια της πορείας τους στα καλλιτεχνικά δρώμενα. Θα περιλαμβάνονται αναφορές στους μεγάλους συνθέτες και την παράδοση, καθώς και εκπλήξεις με απρόσμενες διασκευές που θα ενώσουν πολλούς διαφορετικούς μουσικούς κόσμους.Μαζί τους θα εμφανιστεί η μπάντα “No Pasaran”, που αποτελείται από τους Άκη Γαβαλά (ντραμς), Γιάννη Γρυπαίο (μπάσο), Γιάννη Ταυλά (έγχορδα) και Θανάση Μάντζαρη (πλήκτρα).

Σάββατο 19 Ιουλίου στις 21:00

Θέατρο Λιπασμάτων, Δραπετσώνα

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