25 χώρες ζητούν άμεσο τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και καταγγέλλουν την επικίνδυνη διανομή βοήθειας από το Ισραήλ

Με κοινή τους δήλωση, οι υπουργοί Εξωτερικών 25 χωρών, ανάμεσά τους η Βρετανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ιαπωνία, η Αυστραλία και ο Καναδάς, απηύθυναν έκκληση για τον άμεσο τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, καταγγέλλοντας ταυτόχρονα το μοντέλο διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας της ισραηλινής κυβέρνησης ως επικίνδυνο και απάνθρωπο.

Η δήλωση έρχεται μετά τον θάνατο περισσότερων από 800 Παλαιστινίων, οι οποίοι σκοτώθηκαν ενώ προσπαθούσαν να προσεγγίσουν σημεία διανομής τροφίμων, κοντά σε εγκαταστάσεις του Ανθρωπιστικού Ιδρύματος για τη Γάζα (GHF). Το Ίδρυμα λειτουργεί με τη στήριξη των ΗΠΑ και του Ισραήλ, παρακάμπτοντας το δίκτυο διανομής του ΟΗΕ, το οποίο το Ισραήλ κατηγορεί για αδυναμία αποτροπής λεηλασιών από μαχητές της Χαμάς, κατηγορία που η Χαμάς απορρίπτει.

Οι 25 χώρες υποστηρίζουν ότι το εν λόγω μοντέλο τροφοδοτεί την αστάθεια, στερεί την ανθρώπινη αξιοπρέπεια από τους αμάχους της Γάζας και παραβιάζει τις αρχές αμεροληψίας στην ανθρωπιστική βοήθεια, ενώ ακόμη και ο ΟΗΕ έχει χαρακτηρίσει την πρακτική αυτή επικίνδυνη. Το GHF, από την πλευρά του, αρνείται τις κατηγορίες.

Η κοινή δήλωση υπογραμμίζει την πρόθεση των υπογραφόντων να υποστηρίξουν κάθε προσπάθεια για άμεση κατάπαυση του πυρός και για ένα πολιτικό πλαίσιο που θα οδηγήσει σε ασφάλεια και ειρήνη για Ισραηλινούς, Παλαιστινίους και την ευρύτερη περιοχή.

Το κείμενο συνυπογράφουν, εκτός από τις παραπάνω χώρες, και οι υπουργοί Εξωτερικών της Αυστρίας, του Βελγίου, της Δανίας, της Εσθονίας, της Φινλανδίας, της Ισλανδίας, της Ιρλανδίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας, του Λουξεμβούργου, της Ολλανδίας, της Νέας Ζηλανδίας, της Νορβηγίας, της Πολωνίας, της Πορτογαλίας, της Σλοβενίας, της Ισπανίας, της Σουηδίας και της Ελβετίας, καθώς και η Επίτροπος Ετοιμότητας, Διαχείρισης Κρίσεων και Ισότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.