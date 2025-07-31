Κακλαμάνης: Δεν συγκαλείται Διάσκεψη των Προέδρων - Εγκύρως απορρίφθηκαν οι προτάσεις για Προανακριτική με βάση το Σύνταγμα
Πολιτική
21:20 - 31 Ιουλ 2025

Κακλαμάνης: Δεν συγκαλείται Διάσκεψη των Προέδρων - Εγκύρως απορρίφθηκαν οι προτάσεις για Προανακριτική με βάση το Σύνταγμα

Reporter.gr Newsroom
Με φόντο την έντονη αντιπαράθεση που σημειώθηκε στη χθεσινή συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής, κατά τη συζήτηση για τη συγκρότηση Προανακριτικής Επιτροπής σχετικά με τυχόν ευθύνες των πρώην υπουργών Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη, ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης παρενέβη, δίνοντας διευκρινίσεις για τη διαδικασία.

Με αφορμή τα όσα διαδραματίστηκαν στη χθεσινή συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συζήτησης επί των προτάσεων των Κοινοβουλευτικών Ομάδων ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και ΝΕΑΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ για τη συγκρότηση Προανακριτικής Επιτροπής για τυχόν ευθύνες των πρώην υπουργών Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και το αίτημα κομμάτων της αντιπολίτευσης για έκτακτη σύγκληση της Διάσκεψης των Προέδρων, ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, κ. Νικήτας Κακλαμάνης, αναφέρει τα εξής:

«Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Συντάγματος, η Βουλή δεν μπορεί να αποφασίσει χωρίς την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, που όμως ποτέ δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το ένα τέταρτο του όλου αριθμού των βουλευτών.

Πράγματι, το Σύνταγμα του 1975 δεν περιέχει ούτε σε αυτή τη διάταξη ούτε σε άλλη διάταξη ρύθμιση απαρτίας για την εγκυρότητα της συζήτησης στην Ολομέλεια της Βουλής.

Αυτό έχει την έννοια ότι η Βουλή αποφασίζει εγκύρως εφόσον συγκεντρώνεται πλειοψηφία τουλάχιστον 75 βουλευτών.

Ακόμη, το αν μία ψηφοφορία διεξάγεται εγκύρως δεν πρέπει να συγχέεται με το κατά το Σύνταγμα αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, το οποίο επιτυγχάνεται με ορισμένο ελάχιστο αριθμό ψήφων.

Δεν είναι, συνεπώς, ορθή η άποψη ότι στην περίπτωση του άρθρου 86 παρ. 3 του Συντάγματος απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον 151 βουλευτών, όσων δηλαδή σχηματίζουν την ειδική πλειοψηφία για τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης, προκειμένου να ληφθεί εγκύρως απόφαση επί της σχετικής πρότασης.

Αυτό που απαιτείται είναι πλειοψηφία τουλάχιστον 75 Βουλευτών.

Όπως έγινε στη χθεσινή διαδικασία του άρθρου 86 παρ. 3 του Συντάγματος, όταν εγκύρως αποφάσισε η Βουλή με πλειοψηφία τουλάχιστον 75 βουλευτών, με συνέπεια να απορριφθούν οι προτάσεις.

Ως προς τη διαπίστωση του απαιτούμενου κατά το Σύνταγμα και τον Κανονισμό της Βουλής αριθμού βουλευτών για τη διεξαγωγή ψηφοφορίας και τη λήψη απόφασης, ρητώς ο Κανονισμός της Βουλής προβλέπει σχετική αρμοδιότητα του Προεδρεύοντος (άρθρο 69 παρ. 4).

Τα τελευταία χρόνια η κοινοβουλευτική πρακτική κατά την εφαρμογή του άρθρου 70Α του Κανονισμού της Βουλής αναγνωρίζει αυξημένες δυνατότητες συμμετοχής βουλευτή στην ψηφοφορία με επιστολική ψήφο και πέραν των οριζομένων στο άρθρο αυτό.

Στο πλαίσιο της επικείμενης τροποποίησης του Κανονισμού της Βουλής θα επανεξετάσουμε και τις δυνατότητες αυτές.

Ρητώς πάντως το άρθρο 70Α του Κανονισμού της Βουλής προβλέπει τη δυνατότητα επιστολικής ψήφου και στις μυστικές ψηφοφορίες, με σφραγισμένη επιστολή που απευθύνεται στον Πρόεδρο της Βουλής.

Κατά τα ανωτέρω, παρέλκει η έκτακτη σύγκληση της Διάσκεψης των Προέδρων, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να τροποποιήσει ή, πολύ περισσότερο, να ακυρώσει αποφάσεις της Ολομέλειας της Βουλής».

