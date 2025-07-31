Minoan Lines & Grimaldi Lines: Μεταφέροντας τον πολιτισμό με σεβασμό προς το Μουσείο Αρχαίας Ελεύθερνας Κρήτης

Η Minoan Lines & η Grimaldi Lines μετέφεραν αρχαιολογικά ευρήματα από την Ιταλία στο Μουσείο της Αρχαίας Πόλης της Ελεύθερνας Κρήτης για την Έκθεση «Αρχαϊκές Ελίτ: Πολεμιστές και Πριγκίπισσες».

Με αίσθημα βαθιάς πολιτιστικής ευθύνης και σεβασμού προς την ιστορία, η Minoan Lines και η Grimaldi Lines συνέβαλαν ουσιαστικά στην υλοποίηση της διεθνούς αρχαιολογικής έκθεσης «Αρχαϊκές Ελίτ: Πολεμιστές και Πριγκίπισσες», η οποία φιλοξενείται στο Μουσείο της Αρχαίας Πόλης της Ελεύθερνας, στο Ρέθυμνο της Κρήτης. Οι δύο εταιρείες προσέφεραν αφιλοκερδώς την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους στην ασφαλή μεταφορά και δη ενός τόσο ευαίσθητου τομέα όπως η μεταφορά αρχαιοτήτων, σε ένα «ταξίδι πολιτισμού» που ενώνει την Ιταλία με την Ελλάδα και την Κρήτη.

Τα εκθέματα, συνολικά 130 μοναδικά τεκμήρια της αρχαιότητας, που ταξίδεψαν μέσω θαλάσσης με τους στόλους των Minoan Lines και Grimaldi Lines, προέρχονται από τις μόνιμες συλλογές κορυφαίων αρχαιολογικών μουσείων της Ιταλίας. Πολλά από αυτά τα αντικείμενα, προερχόμενα από το Εθνικό Ετρουσκικό Μουσείο της Villa Giulia (Ρώμη), το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Φλωρεντίας, το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Ανκόνα, το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο της Matera, το Αρχαιολογικό Μουσείο της Μπολόνιας, το Γρηγοριανό Ετρουσκικό Μουσείο, καθώς και το Μουσείο του Βατικανού, ταξίδεψαν για πρώτη και πιθανώς μοναδική φορά εκτός Ιταλίας.

Με την καθοριστική υποστήριξη των Minoan Lines και Grimaldi Lines, κάθε αρχαιολογικό εύρημα μεταφέρθηκε με ασφάλεια, με σεβασμό στη μοναδικότητα και την ιστορική του αξία, με γνώμονα την εμπειρία των δύο εταιρειών στην υπεύθυνη διαχείριση και μεταφορά της πολιτιστικής κληρονομιάς.