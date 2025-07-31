ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Minoan Lines &amp; Grimaldi Lines: Μεταφέροντας τον πολιτισμό με σεβασμό προς το Μουσείο Αρχαίας Ελεύθερνας Κρήτης
Ναυτιλία
21:50 - 31 Ιουλ 2025

Minoan Lines & Grimaldi Lines: Μεταφέροντας τον πολιτισμό με σεβασμό προς το Μουσείο Αρχαίας Ελεύθερνας Κρήτης

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Minoan Lines & η Grimaldi Lines μετέφεραν αρχαιολογικά ευρήματα από την Ιταλία στο Μουσείο της Αρχαίας Πόλης της Ελεύθερνας Κρήτης για την Έκθεση «Αρχαϊκές Ελίτ: Πολεμιστές και Πριγκίπισσες». 

Με αίσθημα βαθιάς πολιτιστικής ευθύνης και σεβασμού προς την ιστορία, η Minoan Lines και η Grimaldi Lines συνέβαλαν ουσιαστικά στην υλοποίηση της διεθνούς αρχαιολογικής έκθεσης «Αρχαϊκές Ελίτ: Πολεμιστές και Πριγκίπισσες», η οποία φιλοξενείται στο Μουσείο της Αρχαίας Πόλης της Ελεύθερνας, στο Ρέθυμνο της Κρήτης. Οι δύο εταιρείες προσέφεραν αφιλοκερδώς την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους στην ασφαλή μεταφορά και δη ενός τόσο ευαίσθητου τομέα όπως η μεταφορά αρχαιοτήτων, σε ένα «ταξίδι πολιτισμού» που ενώνει την Ιταλία με την Ελλάδα και την Κρήτη.

Τα εκθέματα, συνολικά 130 μοναδικά τεκμήρια της αρχαιότητας, που ταξίδεψαν μέσω θαλάσσης με τους στόλους των Minoan Lines και Grimaldi Lines, προέρχονται από τις μόνιμες συλλογές κορυφαίων αρχαιολογικών μουσείων της Ιταλίας. Πολλά από αυτά τα αντικείμενα, προερχόμενα από το Εθνικό Ετρουσκικό Μουσείο της Villa Giulia (Ρώμη), το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Φλωρεντίας, το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Ανκόνα, το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο της Matera, το Αρχαιολογικό Μουσείο της Μπολόνιας, το Γρηγοριανό Ετρουσκικό Μουσείο, καθώς και το Μουσείο του Βατικανού, ταξίδεψαν για πρώτη και πιθανώς μοναδική φορά εκτός Ιταλίας.

Με την καθοριστική υποστήριξη των Minoan Lines και Grimaldi Lines, κάθε αρχαιολογικό εύρημα μεταφέρθηκε με ασφάλεια, με σεβασμό στη μοναδικότητα και την ιστορική του αξία, με γνώμονα την εμπειρία των δύο εταιρειών στην υπεύθυνη διαχείριση και μεταφορά της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΥΠΠΟ: Αναβίωση της ιστορίας και της φύσης, στο Τατόι
Ειδήσεις

ΥΠΠΟ: Αναβίωση της ιστορίας και της φύσης, στο Τατόι

Κακλαμάνης: Δεν συγκαλείται Διάσκεψη των Προέδρων - Εγκύρως απορρίφθηκαν οι προτάσεις για Προανακριτική με βάση το Σύνταγμα
Πολιτική

Κακλαμάνης: Δεν συγκαλείται Διάσκεψη των Προέδρων - Εγκύρως απορρίφθηκαν οι προτάσεις για Προανακριτική με βάση το Σύνταγμα

Αντίστροφη μέτρηση για τους δασμούς Τραμπ: Ο χάρτης των εμπορικών συμφωνιών
Ειδήσεις

Αντίστροφη μέτρηση για τους δασμούς Τραμπ: Ο χάρτης των εμπορικών συμφωνιών

Μητσοτάκης από Πάτρα–Πύργος: Κλείνουμε μια εκκρεμότητα, αποκαθιστούμε μια αδικία στη Δυτική Ελλάδα
Πολιτική

Μητσοτάκης από Πάτρα–Πύργος: Κλείνουμε μια εκκρεμότητα, αποκαθιστούμε μια αδικία στη Δυτική Ελλάδα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

MINOAN LINES: Με σταθερές τιμές, ετήσιες παροχές, αλλά και εποχιακές προσφορές
Ναυτιλία

MINOAN LINES: Με σταθερές τιμές, ετήσιες παροχές, αλλά και εποχιακές προσφορές

MINOAN LINES: Απόδοση δωρεάς για τη στήριξη του έργου της «Ηλιαχτίδας»
Ναυτιλία

MINOAN LINES: Απόδοση δωρεάς για τη στήριξη του έργου της «Ηλιαχτίδας»

Minoan Lines: Early Offer με 20% επιπλέον έκπτωση
Ναυτιλία

Minoan Lines: Early Offer με 20% επιπλέον έκπτωση

MINOAN LINES: Προσωρινή αλλαγή θέσης ελλιμενισμού πλοίων FESTOS PALACE και KNOSSOS PALACE
Ναυτιλία

MINOAN LINES: Προσωρινή αλλαγή θέσης ελλιμενισμού πλοίων FESTOS PALACE και KNOSSOS PALACE

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
18/05/2026 - 23:59

Γουόρς: Την Παρασκευή 22/5 η ορκωμοσία του νέου επικεφαλής της Fed στον Λευκό Οίκο

Ειδήσεις
18/05/2026 - 23:21

Frontex: Πτώση 40% στις παράτυπες μεταναστευτικές διελεύσεις στα σύνορα της ΕΕ το 2026

Χρηματιστήρια
18/05/2026 - 23:19

Wall Street: Πτώση Nasdaq με «βαρίδι» τη Micron και φόντο τη γεωπολιτική ένταση

Πολιτική
18/05/2026 - 23:15

Βουλή: Κατατέθηκε τροπολογία για ταχύτερη εκδίκαση ποινικών υποθέσεων που αφορούν βουλευτές

Ειδήσεις
18/05/2026 - 23:10

Δικαστική ήττα για τον Μασκ: Απορρίφθηκε η αγωγή κατά OpenAI και Άλτμαν

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 23:00

Bally’s Intralot: Παράταση έως τις 8/6 προθεσμίας δεσμευτικής προσφοράς για την evoke plc

Πολιτική
18/05/2026 - 22:50

Διαμαντοπούλου: Πολιτικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ μέχρι τις εκλογές είναι η Νέα Δημοκρατία

Ειδήσεις
18/05/2026 - 22:45

Δένδιας για Γενοκτονία Ποντίων: Δεν μιλάμε για νεκρή μνήμη αλλά για μια ζώσα, κραυγάζουσα αλήθεια

Πολιτική
18/05/2026 - 22:40

Τσίπρας: Στις 26 Μαΐου οι ανακοινώσεις για το νέο πολιτικό φορέα από το Θησείο

Ειδήσεις
18/05/2026 - 22:21

Τραμπ: «Παγώνει» το χτύπημα στο Ιράν αλλά κρατά τις ΗΠΑ σε πολεμική ετοιμότητα

Πολιτική
18/05/2026 - 22:10

Πολάκης: Ήμουν, είμαι και θα είμαι πάντα ΣΥΡΙΖΑ – Ανέκδοτο να είμαι ανεξάρτητος

Πολιτική
18/05/2026 - 21:50

Σακελλαροπούλου: Δεν είναι δυνατόν να ακούμε πολιτικούς αρχηγούς να λένε ότι δεν εμπιστεύονται τη Δικαιοσύνη

Πολιτική
18/05/2026 - 21:30

Γεραπετρίτης: Η «Γαλάζια Πατρίδα» δεν έχει θέση στο διεθνές δίκαιο - Αναβάθμιση της έντασης με Τουρκία

Ειδήσεις
18/05/2026 - 21:25

ΕΛΑΣ: Δημοσιοποίηση στοιχείων ταυτότητας και φωτογραφιών μελών εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατταν άπατες

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 21:10

Μητσοτάκης από ΣΕΤΕ: Ακούμε τον κλάδο για το χωροταξικό τουρισμού - Το μήνυμα της νέας προέδρου

Πολιτική
18/05/2026 - 20:50

ΥΠΕΞ: Διάβημα στο Ισραήλ για την ασφάλεια Ελλήνων στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla»

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 20:30

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Τι ζητά για το δίκτυο της Μασούτης μετά το deal με τον Κρητικό

Ομόλογα
18/05/2026 - 20:18

Συγκρατημένες πιέσεις στα ελληνικά ομόλογα εν μέσω παγκόσμιου sell-off

Magazino
18/05/2026 - 20:15

Τρόμος… κάτω από τ’ αστέρια: 8 horror ταινίες που θα δούμε το καλοκαίρι στα θερινά

Χρηματιστήρια
18/05/2026 - 20:03

Ευρωαγορές: Ανοδικό κλείσιμο εν μέσω γεωπολιτικής έντασης και ενεργειακού ράλι

Οικονομία
18/05/2026 - 19:48

Χαρδούβελης: Η Ελλάδα πρέπει να κάνει το μεγάλο «μπαμ», με ανάπτυξη 5% - 6%

Ειδήσεις
18/05/2026 - 19:26

Σοκ στην Τουρκία: 17χρονος ένοπλος άνοιξε πυρ σε εστιατόριο – 4 Νεκροί και 8 τραυματίες

Ειδήσεις
18/05/2026 - 19:22

Axios: Ο Τραμπ απέρριψε ξανά το σχέδιο του Ιράν και κάνει... restart τον πόλεμο

Ειδήσεις
18/05/2026 - 19:18

Τραμπ: Απέσυρε την αγωγή 10 δισ. δολαρίων κατά της φορολογικής αρχής των ΗΠΑ

Πολιτική
18/05/2026 - 19:01

ΠΑΣΟΚ: Κατηγορεί την κυβέρνηση για «ξεπούλημα της ακίνητης περιουσίας»

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 18:56

Ελληνο-Ουκρανικό Επιμελητήριο: Ανέλαβε καθήκοντα η νέα Διοίκηση - Πρόεδρος ο Νίκος Κωστόπουλος

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 18:55

Η Αγάπη Σμπώκου νέα πρόεδρος του ΣΕΤΕ

ΕΜΠΟΡΙΟ
18/05/2026 - 18:53

My market: Επένδυση άνω των €14 εκατ. σε τρία νέα και ανακαινισμένα καταστήματα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 18:47

ΣΕΤΕ: Η κριτική στο Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό και τα «σήματα» για τις νέες προκλήσεις και το ΑΙ

Ειδήσεις
18/05/2026 - 18:43

Κύπρος: Δεν εισήλθε στα χωρικά ύδατα ο στολίσκος Global Sumud

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ