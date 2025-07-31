Αντίστροφη μέτρηση για τους δασμούς Τραμπ: Ο χάρτης των εμπορικών συμφωνιών

Την Παρασκευή 1η Αυγούστου, ο κόσμος θα βρεθεί αντιμέτωπος με την επιβολή αυξημένων δασμών από την κυβέρνηση Τραμπ, γεγονός που εντείνει τους φόβους για περαιτέρω οικονομική αστάθεια. Για τη συντριπτική πλειονότητα των χωρών, αυτό το «τεχνητό πρόβλημα» έχει ήδη πάρει δύο αναβολές, πρώτα από την «Ημέρα Απελευθέρωσης» στις 2 Απριλίου, κατόπιν στις 9 Ιουλίου, και πλέον οριστικά μετατίθεται για την 1η Αυγούστου.

Τον Απρίλιο, ο Τραμπ είχε ισχυριστεί σε συνέντευξή του στο Time ότι έχει κλείσει «πάνω από 200 συμφωνίες», ενώ ο οικονομικός του σύμβουλος Πίτερ Ναβάρο είχε δηλώσει ότι είναι δυνατές «90 συμφωνίες σε 90 ημέρες». Η χώρα απέχει πολύ από αυτόν τον στόχο, με μόλις οκτώ συμφωνίες σε 120 ημέρες, συμπεριλαμβανομένης μιας με την Ευρωπαϊκή Ένωση (27 μελών).

Που βρίσκεται σήμερα, όμως, ο χάρτης των διεθνών εμπορικών σχέσεων;

Ηνωμένο Βασίλειο

Πρώτο πέτυχε συμφωνία με τις ΗΠΑ, ήδη από τον Μάιο. Το πλαίσιο περιλαμβάνει βασικό δασμό 10% στα βρετανικά προϊόντα, καθώς και ποσοστώσεις και εξαιρέσεις σε κλάδους όπως αυτοκίνητα και αεροδιαστημικά. Παρά τη συνάντηση Τραμπ – Τζίρ Στάρμερ στη Σκωτία, ορισμένα σημεία παραμένουν ανοιχτά, όπως οι δασμοί στο βρετανικό ατσάλι και αλουμίνιο, και η ψηφιακή φορολογία της Βρετανίας.

Βιετνάμ

Δεύτερο συναφθεί συμφωνία στις 2 Ιουλίου, με τον δασμό να μειώνεται από 46% σε 20%. Ένα στοιχείο ήταν ο δασμός 40% για τα «transshipped» προϊόντα που προέρχονται από τρίτες χώρες μέσω Βιετνάμ για εξαγωγή στις ΗΠΑ. Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι θα υπάρχει πλήρης πρόσβαση στην αγορά για αμερικανικά προϊόντα.

Οι Κινέζοι παραγωγοί χρησιμοποιούσαν το Βιετνάμ ως κόμβο transshipment για να αποφύγουν τους υψηλούς δασμούς στις άμεσες εισαγωγές τους προς τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με Politico, οι διαπραγματευτές του Βιετνάμ ανέμεναν δασμό 11%, αλλά ο Τραμπ ανακοίνωσε μονομερώς 20%.

Ινδονησία

Στις 15 Ιουλίου μειώθηκε ο δασμός από 32% σε 19%. Οι ΗΠΑ δεσμεύτηκαν ότι θα άρουν δασμούς σε πάνω από 99% των αμερικανικών εξαγωγών, σε όλους τους τομείς, περιλαμβανομένων γεωργικών και ενεργειακών. Το πλαίσιο προβλέπει αντιμετώπιση και «μη δασμολογικών εμποδίων».

Φιλιππίνες

Η μείωση ήταν οριακή: από 20% σε 19% στις 22 Ιουλίου. Ο Τραμπ τόνισε ότι η χώρα «άνοιξε την αγορά της» προς τις ΗΠΑ. Επιπλέον δήλωσε πως θα συνεργαστεί στρατιωτικά με τις ΗΠΑ, χωρίς να δώσει συγκεκριμένα στοιχεία.

Ιαπωνία

Στις 23 Ιουλίου μειώθηκε ο δασμός από 25% σε 15% και εφαρμόστηκε μειωμένος δασμός για τον κλάδο αυτοκινήτων. Ο Τραμπ χαρακτήρισε τη συμφωνία «μεγαλύτερη που έγινε ποτέ» και ανέφερε ότι η Ιαπωνία θα επενδύσει 550 δισ. δολάρια στις ΗΠΑ, με «90% των κερδών» να πηγαίνουν στους Αμερικανούς. Οι διαπραγματεύσεις ήταν δύσκολες, με τον Τραμπ να χαρακτηρίζει την Ιαπωνία «πολύ σκληρή» και «εκλεκτική» στο παρελθόν.

Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ)

Η συμφωνία έκλεισε πρόσφατα, μετά από μακρές διαπραγματεύσεις. Τα ευρωπαϊκά προϊόντα πλέον υπόκεινται κύριο δασμό 15%, το μισό από τα 30% που είχε απειλήσει ο Τραμπ. Οι δασμοί στα αυτοκίνητα μειώνονται στο 15%, και τα τέλη για αεροπλάνα και φαρμακευτικά προϊόντα επανέρχονται στα επίπεδα πριν τον Ιανουάριο. Ο Γάλλος πρωθυπουργός χαρακτήρισε τη συμφωνία «ημέρα υποταγής», ενώ ο επίτροπος εμπορίου της ΕΕ την αποκάλεσε «την καλύτερη δυνατή υπό δύσκολες συνθήκες».

Νότια Κορέα

Η πιο πρόσφατη συμφωνία. Δασμός 15% σε όλες τις εξαγωγές, όπως στην Ιαπωνία. Ο Τραμπ ανέφερε επενδύσεις ύψους 350 δισ. δολαρίων επιλεγμένες από τον ίδιο, με «90% των κερδών» να πηγαίνουν στους Αμερικανούς. Ο πρόεδρος Lee Jae Myung δήλωσε ότι τα χρήματα αυτά θα διευκολύνουν την είσοδο κορεατικών εταιρειών σε κλάδους όπως η ναυπηγική και τα ημιαγωγικά.

Κίνα

Οι διαπραγματεύσεις ακολουθούν διαφορετική πορεία. Η Κίνα βρέθηκε στο επίκεντρο των δασμολογικών εμποδίων από την πρώτη στιγμή. Αντί συμφωνίας, υπήρξαν ανασταλτικές κινήσεις στο πλαίσιο «αμοιβαίων» δασμών. Οι δασμοί ξεκίνησαν από 34% και αυξήθηκαν σε 145% για κινεζικές εισαγωγές στις ΗΠΑ και 125% για αμερικανικές εισαγωγές στην Κίνα.

Ωστόσο, τον Μάιο, μετά από την πρώτη συνάντηση στη Γενεύη, συμφωνήθηκε εκεχειρία έως τις 12 Αυγούστου. Οι Κινέζοι αντιμετωπίζουν σήμερα συνολικό δασμό 30%, ενώ οι ΗΠΑ ορίζουν 10%. Η τελευταία συνάντηση στη Στοκχόλμη δεν επέκτεινε την εκεχειρία, αλλά ο αμερικανός υπουργός Οικονομικών δήλωσε ότι δεν θα συμφωνήσει νέα παράταση χωρίς έγκριση του Τραμπ.

Για τις χώρες που δεν έχουν συμφωνία με τις ΗΠΑ, αναμένεται η επιβολή βασικού παγκόσμιου δασμού περίπου 15%-20%, υψηλότερου από το 10% που ανακοινώθηκε αρχικά την “Ημέρα Απελευθέρωσης”. Χώρες με εμπορικό πλεόνασμα με τις ΗΠΑ πιθανότατα θα αντιμετωπίσουν υψηλότερους «αμοιβαίους» δασμούς.

Μεξικό

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε σήμερα (31/7) την παράταση των υφιστάμενων δασμών στο Μεξικό, το μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ παράλληλα ανέστειλε την εφαρμογή των υψηλότερων δασμών που είχαν προγραμματιστεί να τεθούν σε ισχύ από αύριο.

Η εξέλιξη αυτή σημαίνει ότι θα συνεχιστεί το status quo, σύμφωνα με το οποίο τα προϊόντα από το Μεξικό φορολογούνται με 25%, εκτός εάν συμμορφώνονται με τη συμφωνία εμπορίου μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Μεξικού και Καναδά. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα προϊόντα δεν θα υπόκεινται σε δασμούς, με εξαίρεση ορισμένους τομεακούς δασμούς που ισχύουν.

Χώρες χωρίς συμφωνία:

Ινδία

Την Τετάρτη, ο Τραμπ ανακοίνωσε δασμό 25% στην Ινδία, με επιπλέον «ποινικό» δασμό για «άδικες» πολιτικές και αγορές στρατιωτικού εξοπλισμού και ενέργειας από τη Ρωσία. Η ανακοίνωση μέσω του Truth Social. Ο δασμός 25% είναι ελαφρώς χαμηλότερος από το 26% που είχε ανακοινώσει την “Ημέρα Απελευθέρωσης”, αλλά στο υψηλό άκρο του εύρους 20%-25%.

Καναδάς

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αύξησε τους δασμούς του Καναδά από 25% σε 35% με νέο εκτελεστικό διάταγμα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου στο παρά πέντε της προθεσμίας, ενώ θα ισχύσουν από 7 Αυγούστου.

Αυστραλία

Τρέχει με βασικό δασμό 10% λόγω εμπορικού ελλείμματος, αλλά ενδέχεται να υπαχθεί στον υψηλότερο βασικό δασμό 15%-20%. Δεν υπάρχουν δημόσιες διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ. Πρόσφατα η Αυστραλία χαλάρωσε περιορισμούς στο αμερικανικό βοδινό κρέας – κίνηση που αποδόθηκε στον Τραμπ, αν και ο πρωθυπουργός ισχυρίστηκε ότι δεν στάθηκε αφορμή από τον ίδιο.