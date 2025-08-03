ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ουκρανία: Σκάνδαλο διαφθοράς στις προμήθειες άμυνας – Εμπλοκή πολιτικών και στρατιωτικών στελεχών
Ειδήσεις
17:13 - 03 Αυγ 2025

Ουκρανία: Σκάνδαλο διαφθοράς στις προμήθειες άμυνας – Εμπλοκή πολιτικών και στρατιωτικών στελεχών

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι ουκρανικές αρχές καταπολέμησης της διαφθοράς αποκάλυψαν ένα εκτεταμένο σχέδιο διαφθοράς που αφορούσε την προμήθεια στρατιωτικού εξοπλισμού, μόλις δύο ημέρες μετά την αποκατάσταση της ανεξαρτησίας τους από το κοινοβούλιο, κατόπιν μαζικών διαδηλώσεων και πιέσεων από τις Βρυξέλλες.

Η Εθνική Υπηρεσία Αντιμετώπισης Διαφθοράς (NABU) και το Γραφείο Ειδικών Κατηγοριών Διαφθοράς (SABO) ανακοίνωσαν ότι ανακάλυψαν ένα «μεγάλης κλίμακας σχέδιο διαφθοράς», το οποίο εκμεταλλευόταν τα κονδύλια του προϋπολογισμού που είχαν διατεθεί για τις ένοπλες δυνάμεις, όπως μεταδίδει το Politico.

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χαρακτήρισε το σχέδιο «απολύτως ανήθικο» σε ανάρτησή του στο Telegram, σημειώνοντας ότι οι εμπλεκόμενοι εκτέθηκαν για τη λήψη δωροδοκιών.

Σύμφωνα με τη NABU και τη SABO, οι υπεύθυνοι του σχεδίου περιλάμβαναν έναν εν ενεργεία βουλευτή, περιφερειακούς αξιωματούχους, τον επικεφαλής μιας μονάδας της Εθνοφρουράς και τον διευθυντή μιας εταιρείας προμήθειας drones. Τα ονόματα των εμπλεκομένων δεν δημοσιοποιήθηκαν.

Η διαφθορά αφορούσε την προμήθεια στρατιωτικού εξοπλισμού σε τιμές υπερκοστολογημένες, με τους συμμετέχοντες να λαμβάνουν παράνομα το 30% του ποσού της σύμβασης. Παρόμοια πρακτική ακολουθήθηκε και στην προμήθεια FPV drones.

Η αποκάλυψη έγινε μόλις λίγες ημέρες μετά την απόφαση του Ζελένσκι να αποκαταστήσει την ανεξαρτησία των αντιδιαφθορικών υπηρεσιών της Ουκρανίας. Ο πρόεδρος υπέγραψε το νομοσχέδιο την Πέμπτη, το οποίο αναγνωρίζει τη σημασία της ανεξαρτησίας αυτών των αρχών και εξασφαλίζει τη δυνατότητά τους να καταπολεμήσουν αποτελεσματικά τη διαφθορά.

«Δεν μπορεί παρά να υπάρχει μηδενική ανοχή στη διαφθορά, ενωτική συνεργασία για την αποκάλυψη των εγκλημάτων και τελικά δίκαιες ποινές», δήλωσε ο Ζελένσκι στο Telegram. «Είναι απαραίτητο οι αντιδιαφθορικές υπηρεσίες να λειτουργούν ανεξάρτητα, και ο νόμος που υιοθετήθηκε την Πέμπτη τους παρέχει τις αναγκαίες δυνατότητες για έναν αποτελεσματικό αγώνα κατά της διαφθοράς», πρόσθεσε.

Ο Ζελένσκι τόνισε την ανάγκη πλήρους και δίκαιης λογοδοσίας, δηλώνοντας ότι «υπολογίζουμε σε δίκαιες αποφάσεις». Σημείωσε επίσης ότι μόνο οι αξιωματικοί μάχης θα καταλαμβάνουν θέσεις ηγεσίας στις μονάδες εφοδιασμού της Εθνοφρουράς.

Η αποκατάσταση της ανεξαρτησίας των NABU και SAPO έγινε μετά από εσωτερικές διαδηλώσεις και προειδοποίηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η ευρωπαϊκή πορεία της Ουκρανίας βρισκόταν σε κίνδυνο εξαιτίας της πολιτικής παρέμβασης στην εργασία αυτών των υπηρεσιών.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ισραήλ: «Ανθρωπιστικές παύσεις» στη Γάζα – Ο λιμός παραμένει
Ειδήσεις

Ισραήλ: «Ανθρωπιστικές παύσεις» στη Γάζα – Ο λιμός παραμένει

Στο «κόκκινο» το Bitcoin: Οι 5 κρίσιμοι παράγοντες που προκάλεσαν την πτώση του
Νομίσματα

Στο «κόκκινο» το Bitcoin: Οι 5 κρίσιμοι παράγοντες που προκάλεσαν την πτώση του

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Φον ντερ Λάιεν: Υπεύθυνη για το drone στην Βαλτική η Ρωσία
Ειδήσεις

Φον ντερ Λάιεν: Υπεύθυνη για το drone στην Βαλτική η Ρωσία 

Η Ρωσία πιέζεται, αλλά ο Πούτιν δεν επανεξετάζει τους στόχους του στην Ουκρανία
Ειδήσεις

Η Ρωσία πιέζεται, αλλά ο Πούτιν δεν επανεξετάζει τους στόχους του στην Ουκρανία

Μέρκελ: Ορθή η στήριξη στην Ουκρανία, αλλά...
Ειδήσεις

Μέρκελ: Ορθή η στήριξη στην Ουκρανία, αλλά...

Ζελένσκι: Η Ρωσία επιχειρεί την εξαγωγή σιτηρών από την κατεχόμενη Κριμαία μέσω αμερικανικών εταιρειών
Ειδήσεις

Ζελένσκι: Η Ρωσία επιχειρεί την εξαγωγή σιτηρών από την κατεχόμενη Κριμαία μέσω αμερικανικών εταιρειών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Υγεία
21/05/2026 - 12:32

ECDC: Σημαντική αύξηση των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων στην Ευρώπη

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
21/05/2026 - 12:17

ΕΦΕΤ: Ανάκληση κατεψυγμένων μπιφτεκιών κοτόπουλου μετά τον εντοπισμό σαλμονέλας

Ειδήσεις
21/05/2026 - 12:02

«Αστακός» η Αθήνα ενόψει Final 4 - Τα μέτρα της ΕΛΑΣ

Πολιτική
21/05/2026 - 11:49

Τσουκαλάς: Ο Δένδιας άδειασε τον Μητσοτάκη για τα «ήρεμα νερά»

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
21/05/2026 - 11:47

Πειραιώς: Συμμετέχει ως Key Partner στο φεστιβάλ καινοτομίας Panathēnea 2026

Εμπορεύματα
21/05/2026 - 11:42

CNBC: Πώς εξηγείται η έντονη μεταβλητότητα στα βιομηχανικά μέταλλα - Η περίπτωση του χαλκού

Οικονομία
21/05/2026 - 11:41

«Ξέφυγε» πάλι ο πληθωρισμός στην Ελλάδα- «Πραγματική σύγκλιση» με την Ευρώπη υπόσχεται ο Μητσοτάκης

Σχόλια Αγοράς
21/05/2026 - 11:30

Χρηματιστήριο: Άνοδος με ώθηση από το διεθνές κλίμα και πρωταγωνίστριες τις τράπεζες

Πολιτική
21/05/2026 - 11:22

Παπαθανάσης: Πάνω από 30 δισ. σε επενδύσεις θα έχουν μπει στην οικονομία μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης

Ανεμοδείκτης
21/05/2026 - 11:14

Στο κόμμα Τσίπρα ιδρώνουν τη φανέλα της Μπάρτσα

Πολιτική
21/05/2026 - 11:05

Αποστολάκη: Η κυβέρνηση μετατρέπει τη Βουλή σε πεδίο συγκάλυψης και ατιμωρησίας

Ειδήσεις
21/05/2026 - 10:58

ΟΠΕΚΕΠΕ: Το κατώφλι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας περνούν πενήντα ελεγχόμενοι για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις

Ειδήσεις
21/05/2026 - 10:52

Tο 72% των Ελλήνων δεν χρησιμοποιεί σχεδόν καθόλου τα μέσα μεταφοράς

Χρηματιστήρια
21/05/2026 - 10:44

Πτωτικά κινούνται οι ευρωαγορές παρά την αισιοδοξία για αποκλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ - Ιράν

Αυτοδιοίκηση
21/05/2026 - 10:43

Δήμος Αθηναίων: Ο Ξενώνας εξαρτημένων δεν κλείνει, αναλαμβάνει τη λειτουργία του ο ΕΟΠΑΕ

Το σκίτσο του ΚΥΡ
21/05/2026 - 10:42

Αναστενάρια

Ειδήσεις
21/05/2026 - 10:25

ifo: Η παρατεταμένη επιδότηση μειωμένου ωραρίου εργασίας επιτείνει την έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού

Πολιτική
21/05/2026 - 10:21

Μητσοτάκης: Αν κερδίσω την επόμενη θητεία, θα συνεχίσουμε την πραγματική σύγκλιση με την Ευρώπη

Επιχειρήσεις
21/05/2026 - 10:19

Η Elikonos Capital επενδύει στην AKRITAS μέσω fund ύψους €200 εκατ.

Ναυτιλία
21/05/2026 - 10:18

Νέες παραγγελίες bulk carriers από τον Αριστείδη Πίττα στην Κίνα

Οικονομία
21/05/2026 - 10:10

ΙΟΒΕ: Υποχώρηση των επιχειρηματικών προσδοκιών στη Βιομηχανία τον Απρίλιο

Χρηματιστήρια
21/05/2026 - 10:05

«Ράλι» στην Ασία μετά τα σημάδια αποκλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή

Αναλύσεις
21/05/2026 - 09:49

ΧΑ: Στις 2250 μονάδες η ισχυρότερη αντίσταση στο σενάριο συνέχισης της απόπειρας για ανοδική κίνηση

Επιχειρήσεις
21/05/2026 - 09:39

Skroutz: To deal με τη Blackstone και η επένδυση €4 εκατ. σε logistics και lockers για ταχύτερες παραδόσεις

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
21/05/2026 - 09:36

Metlen: Το EBITDA ανακάμπτει πλήρως σε εύρος €1-1,15 δισ. το 2026 - Δείτε live τη ΓΣ

Ανακοινώσεις
21/05/2026 - 09:33

IDEAL Holdings: Συγκρίσιμα EBITDA €11,8 εκατ. (+7%) το α' τρίμηνο

Magazino
21/05/2026 - 09:29

Το Qualco Foundation στηρίζει την ελληνική συμμετοχή στη 61η Biennale της Βενετίας

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
21/05/2026 - 09:20

Εγκρίθηκε η στρατηγική επένδυση των €224 εκατ. της Grivalia στους Πεταλιούς - Το πρώτο Six Senses στην Ελλάδα

Περιβάλλον
21/05/2026 - 09:11

Παπασταύρου: Προχωρούμε με τη Γαλλία στη σύσταση ομάδας για την προστασία των θαλασσών 

Επιχειρήσεις
21/05/2026 - 09:02

Ξενοδοχεία Divani: Οι προοπτικές του 2026 - Προβληματισμός για Μέση Ανατολή και Airbnb

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ