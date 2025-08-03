Ουκρανία: Σκάνδαλο διαφθοράς στις προμήθειες άμυνας – Εμπλοκή πολιτικών και στρατιωτικών στελεχών

Οι ουκρανικές αρχές καταπολέμησης της διαφθοράς αποκάλυψαν ένα εκτεταμένο σχέδιο διαφθοράς που αφορούσε την προμήθεια στρατιωτικού εξοπλισμού, μόλις δύο ημέρες μετά την αποκατάσταση της ανεξαρτησίας τους από το κοινοβούλιο, κατόπιν μαζικών διαδηλώσεων και πιέσεων από τις Βρυξέλλες.

Η Εθνική Υπηρεσία Αντιμετώπισης Διαφθοράς (NABU) και το Γραφείο Ειδικών Κατηγοριών Διαφθοράς (SABO) ανακοίνωσαν ότι ανακάλυψαν ένα «μεγάλης κλίμακας σχέδιο διαφθοράς», το οποίο εκμεταλλευόταν τα κονδύλια του προϋπολογισμού που είχαν διατεθεί για τις ένοπλες δυνάμεις, όπως μεταδίδει το Politico.

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χαρακτήρισε το σχέδιο «απολύτως ανήθικο» σε ανάρτησή του στο Telegram, σημειώνοντας ότι οι εμπλεκόμενοι εκτέθηκαν για τη λήψη δωροδοκιών.

Σύμφωνα με τη NABU και τη SABO, οι υπεύθυνοι του σχεδίου περιλάμβαναν έναν εν ενεργεία βουλευτή, περιφερειακούς αξιωματούχους, τον επικεφαλής μιας μονάδας της Εθνοφρουράς και τον διευθυντή μιας εταιρείας προμήθειας drones. Τα ονόματα των εμπλεκομένων δεν δημοσιοποιήθηκαν.

Η διαφθορά αφορούσε την προμήθεια στρατιωτικού εξοπλισμού σε τιμές υπερκοστολογημένες, με τους συμμετέχοντες να λαμβάνουν παράνομα το 30% του ποσού της σύμβασης. Παρόμοια πρακτική ακολουθήθηκε και στην προμήθεια FPV drones.

Η αποκάλυψη έγινε μόλις λίγες ημέρες μετά την απόφαση του Ζελένσκι να αποκαταστήσει την ανεξαρτησία των αντιδιαφθορικών υπηρεσιών της Ουκρανίας. Ο πρόεδρος υπέγραψε το νομοσχέδιο την Πέμπτη, το οποίο αναγνωρίζει τη σημασία της ανεξαρτησίας αυτών των αρχών και εξασφαλίζει τη δυνατότητά τους να καταπολεμήσουν αποτελεσματικά τη διαφθορά.

«Δεν μπορεί παρά να υπάρχει μηδενική ανοχή στη διαφθορά, ενωτική συνεργασία για την αποκάλυψη των εγκλημάτων και τελικά δίκαιες ποινές», δήλωσε ο Ζελένσκι στο Telegram. «Είναι απαραίτητο οι αντιδιαφθορικές υπηρεσίες να λειτουργούν ανεξάρτητα, και ο νόμος που υιοθετήθηκε την Πέμπτη τους παρέχει τις αναγκαίες δυνατότητες για έναν αποτελεσματικό αγώνα κατά της διαφθοράς», πρόσθεσε.

Ο Ζελένσκι τόνισε την ανάγκη πλήρους και δίκαιης λογοδοσίας, δηλώνοντας ότι «υπολογίζουμε σε δίκαιες αποφάσεις». Σημείωσε επίσης ότι μόνο οι αξιωματικοί μάχης θα καταλαμβάνουν θέσεις ηγεσίας στις μονάδες εφοδιασμού της Εθνοφρουράς.

Η αποκατάσταση της ανεξαρτησίας των NABU και SAPO έγινε μετά από εσωτερικές διαδηλώσεις και προειδοποίηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η ευρωπαϊκή πορεία της Ουκρανίας βρισκόταν σε κίνδυνο εξαιτίας της πολιτικής παρέμβασης στην εργασία αυτών των υπηρεσιών.