Καταστροφική πλημμύρα στη βόρεια Ινδία – Αγνοούνται περίπου 100 άνθρωποι

Ένας χείμαρρος λάσπης από ξαφνική πλημμύρα έπληξε μια πόλη στην ορεινή περιοχή των Ιμαλαΐων στην Ινδία, καταστρέφοντας μια κοιλάδα και κατεδαφίζοντας κτίρια, με αποτέλεσμα τουλάχιστον τέσσερις νεκρούς και περίπου 100 αγνοούμενους.

Βίντεο που μεταδόθηκαν από ινδικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν ένα τρομακτικό κύμα λασπωμένου νερού να παρασύρει πολυκατοικίες στην τουριστική περιοχή Νταραλί στην πολιτεία Ουταραχάντ.

Μερικοί άνθρωποι φαίνονται να τρέχουν πριν τους καταπιεί το σκοτεινό κύμα από συντρίμμια που ξερίζωσε κτίρια.

Ο Ινδός υπουργός Άμυνας, Σαντζάι Σεθ, δήλωσε στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Press Trust of India: «Είναι μια σοβαρή κατάσταση... Έχουμε πληροφορίες για τέσσερις θανάτους και περίπου 100 αγνοούμενους. Προσευχόμαστε για την ασφάλειά τους».

Ο επικεφαλής της πολιτείας Ουταραχάντ, Πούσκαρ Σινγκ Ντάμι, ανέφερε ότι ομάδες διάσωσης έχουν αναπτυχθεί «σε κατάσταση πολεμικής ετοιμότητας».

O Ανώτερος τοπικός αξιωματούχος, Πρασάντ Άρυα, δήλωσε ότι τέσσερα άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους, με άλλους αξιωματούχους να προειδοποιούν ότι ο αριθμός αυτός μπορεί να αυξηθεί, όπως μεταδίδει ο Guardian.

Ο ινδικός στρατός ανακοίνωσε ότι 150 στρατιώτες έφτασαν στην πόλη, βοηθώντας στη διάσωση περίπου 20 ανθρώπων που επιβίωσαν από το παγωμένο κύμα λάσπης. «Μια τεράστια κατολίσθηση έπληξε το Νταραλί... προκαλώντας ξαφνική ροή συντριμμιών και νερού μέσα από τον οικισμό», ανέφερε ο στρατός.

Εικόνες που δημοσιεύτηκαν από τον στρατό, τραβηγμένες μετά το κύριο κύμα, δείχνουν έναν αργά κινούμενο ποταμό λάσπης.

Ένα μεγάλο τμήμα της πόλης καλύφθηκε από βαθιά στρώματα συντριμμιών. Σε ορισμένα σημεία, η λάσπη έφτανε μέχρι τις στέγες των σπιτιών.

«Οι επιχειρήσεις αναζήτησης και διάσωσης συνεχίζονται, με όλους τους διαθέσιμους πόρους να κινητοποιούνται για τον εντοπισμό και την απομάκρυνση τυχόν εγκλωβισμένων ατόμων», δήλωσε ο εκπρόσωπος του στρατού, Σουνίλ Μπάρτουαλ.

Ο πρωθυπουργός, Ναρέντρα Μόντι, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του και δήλωσε ότι «δεν παραλείπεται καμία προσπάθεια για την παροχή βοήθειας».

Ο Ντάμι είπε ότι η πλημμύρα προκλήθηκε από μια ξαφνική και έντονη «νεροποντή» (cloudburst), χαρακτηρίζοντας την καταστροφή «εξαιρετικά θλιβερή και οδυνηρή».

Η Ινδική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε προειδοποίηση «κόκκινου συναγερμού» για την περιοχή, αναφέροντας ότι καταγράφηκαν «εξαιρετικά έντονες» βροχοπτώσεις, περίπου 21 εκατοστά, σε απομονωμένα σημεία της Ουταραχάντ.

Φονικές πλημμύρες και κατολισθήσεις είναι συχνές κατά τη διάρκεια της περιόδου των μουσώνων, από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο, αλλά οι ειδικοί λένε ότι η κλιματική κρίση, σε συνδυασμό με την αστικοποίηση, αυξάνει τη συχνότητα και τη σφοδρότητά τους.

Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών δήλωσε πέρυσι ότι οι πιο έντονες πλημμύρες και ξηρασίες είναι «σήμα κινδύνου» για το τι πρόκειται να ακολουθήσει, καθώς η κλιματική κατάρρευση καθιστά τον υδρολογικό κύκλο του πλανήτη ολοένα και πιο απρόβλεπτο.