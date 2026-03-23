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Elxis: «Βουτιά» στη ζήτηση για Golden Visa – Ποιοι αγοράζουν ακίνητα στην Ελλάδα
Ακίνητα
12:55 - 23 Μαρ 2026

Elxis: «Βουτιά» στη ζήτηση για Golden Visa – Ποιοι αγοράζουν ακίνητα στην Ελλάδα

Reporter.gr Newsroom
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Διαφορετικά χαρακτηριστικά εμφανίζει φέτος το αγοραστικό κοινό από το εξωτερικό, μετά τις αλλαγές που έγιναν στο πρόγραμμα Golden Visa. Σύμφωνα με ανάλυση της εταιρείας Elxis – At Home inGreece, το αγοραστικό ενδιαφέρον για την εξασφάλιση άδειας διαμονής έχει υποχωρήσει σε ποσοστό 83% σε σχέση με πέρυσι. Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει με βάση την πορεία της ζήτησης μέσω του δικτύου της Elxis και των γραφείων της σε Ολλανδία, Θεσσαλονίκη και Κρήτη. 

«Το εμφανώς μειωμένο ενδιαφέρον των αγοραστών από χώρες εκτός Ε.Ε. για την λήψη της άδειας διαμονής, οφείλεται στο γεγονός ότι τα ακίνητα, που αγοράζονται μέσω της Golden Visa δεν μπορούν να διατεθούν για βραχυχρόνια μίσθωση. Επομένως, χάνουν επενδυτική αξία», αναφέρει ο διευθύνων σύμβουλος της Elxis, κ. Γιώργος Γαβριηλίδης. Επίσης, αποτρεπτικά λειτουργεί και η αύξηση του ελάχιστου ορίου των 800.000 ευρώ, που ισχύει όχι μόνο στην Αττική και το κέντρο της Θεσσαλονίκης, αλλά και σε όλα τα μεγάλα νησιά με ελάχιστο πληθυσμό 3.100 κατοίκων.

Ως αποτέλεσμα, έχει διαφοροποιηθεί πλέον και το αγοραστικό κοινό που αποκτά ακίνητα στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, παρατηρείται μείωση των ενδιαφερόμενων που προσέγγιζαν την αγορά κατοικίας έχοντας κυρίως επενδυτικό κίνητρο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Elxis, τα τελευταία χρόνια, το «δέλεαρ» της αξιοποίησης μέσω των πλατφορμώνβραχυχρόνιας μίσθωσης, αλλά και η άδεια διαμονής μέσω του σχετικού προγράμματος, είχαν προσελκύσει αρκετούς αγοραστές, κυρίως νεότερων ηλικιών, μεταξύ 30-45 ετών, που είχαν πρώτιστα επενδυτικό προσανατολισμό, δηλαδή αγόραζαν εξοχικά και δευτερεύουσες κατοικίες σε Αττική και Θεσσαλονίκη, αρχικά για να τα εκμεταλλευτούν και μετά, για να μείνουν και οι ίδιοι κάποιες ημέρες τον χρόνο.

Πλέον, μετά τις αλλαγές που έγιναν στο πρόγραμμα Golden Visa, αυτό το κοινό έχει μειωθεί, ενώ παράλληλα αυξάνεται το μερίδιο των πιο «παραδοσιακών» αγοραστών στην ελληνική αγορά. «Άνθρωποι ηλικίας από 45 έως 60 ετών από την Δυτική Ευρώπη, που δεν μπορούν να διοχετεύσουν τα χρήματά τους στις δικές τους χώρες και πλησιάζουν στην ηλικία της συνταξιοδότησής τους, ή είναι ήδη συνταξιούχοι, αποτελούν πλέον το βασικό κοινό των αγοραστών», επισημαίνει ο κ. Γαβριηλίδης. Σε ό,τι αφορά τη Golden Visa, πλέον φαίνεται επίσης να προσελκύει κυρίως συνταξιούχους, κατά βάση για ακίνητα που βρίσκονται στο όριο των 400.000 ευρώ, που αφορά εξοχικά ακίνητα εκτός των δύο μεγάλων αστικών κέντρων και των μεγάλων νησιών.

Η ανάλυση της Elxis δείχνει ότι πλέον έχει αυξηθεί σημαντικά η ζήτηση των αγοραστών από την Ολλανδία και την Γαλλία. Τη διετία 2024-2025, το μερίδιο των Ολλανδών καταγράφει άνοδο 16,7% και των Γάλλων εμφανίζεται ενισχυμένο κατά 6,3%. Παράλληλα, σταθερά υψηλό παραμένει το αγοραστικό ενδιαφέρον από την Γερμανία, τις ΗΠΑ, την Αγγλία και τον Καναδά, ενώ μείωση κατά 4,2% παρουσιάζει η ζήτηση από το Βέλγιο, μια χώρα με υψηλό ποσοστό αγοραστών με επενδυτικό προσανατολισμό.

Οι ξένοι αγοραστές προτιμούν κυρίως την απόκτηση νεόδμητων κατοικιών, που βρίσκονται υπό κατασκευή, ή που έχουν κατασκευαστεί τα τελευταία πέντε χρόνια. Η επιλογή ακινήτων σύγχρονων προδιαγραφών εξασφαλίζει σημαντικές ανέσεις, σε συνδυασμό με τη χαμηλότερη τιμή πώλησης σε σχέση με ένα αντίστοιχο σπίτι στη χώρα καταγωγής των αγοραστών, προσφέροντας έτσι μεγαλύτερη αξία. Επίσης, επιτρέπει την κεφαλαιοποίηση μελλοντικών υπεραξιών. Σημαντικό αποτελεί και το γεγονός ότι τα νεόδμητα εξοχικά βρίσκονται σε συγκροτήματα με σχετικά μικρό αριθμό ακινήτων, έναντι του εξωτερικού, όπου αναπτύσσονται μεγάλες μονάδες.

Εκτός από τα παραπάνω, η ελληνική αγορά προσφέρει κι άλλα στρατηγικά πλεονεκτήματα, όπως το χαμηλότερο κόστος ζωής σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρώπης, ενώ επωφελείται και από την μεγάλη της ακτογραμμή.

Τελευταία τροποποίηση στις 23/03/2026 - 13:18
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