Δήμος Αθηναίων: Απεβίωσε η πρώην δημοτική σύμβουλος Σταυρούλα Γείτονα-Δεληγιάννη
Πολιτική
19:05 - 09 Αυγ 2025

Reporter.gr Newsroom
Έφυγε σήμερα, 9 Αυγούστου, από τη ζωή η κοινωνική λειτουργός Σταυρούλα Γείτονα-Δεληγιάννη, σύζυγος του πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Γείτονα. 

Υπηρέτησε ως δημοτική σύμβουλος στον Δήμο Αθηναίων για δύο δεκαετίες (1986-2006) και υπήρξε πρόεδρος του παραρτήματος Αθήνας της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας (ΕΓΕ), αφήνοντας βαθύ αποτύπωμα στην κοινωνική προσφορά και τη δημόσια ζωή της πόλης.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια, επισημαίνοντας την αφοσίωση και το πολύτιμο έργο της προς όφελος των πολιτών.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ» ανέφερε:

«Απεβίωσε η πρώην δημοτική σύμβουλος και κοινωνική λειτουργός, Σταυρούλα Γείτονα-Δεληγιάννη.

Εκφράζω τη βαθιά μου θλίψη για την απώλειά της.

Υπηρέτησε με αφοσίωση τον Δήμο Αθηναίων και προσέφερε σημαντικό έργο στην κοινωνία.

Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους της».

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

Σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ εκφράζει τα συλλυπητήριά του για το θάνατο της Σταυρούλας Γείτονα-Δεληγιάννη.

«Με θλίψη αποχαιρετά το ΠΑΣΟΚ τη Σταυρούλα Γείτονα-Δεληγιάννη, που έφυγε σήμερα από τη ζωή. Υπήρξε μέλος του ΠΑΣΟΚ από την ίδρυσή του, πρόεδρος της ΕΓΕ στο παράρτημα της Αθήνας και επί μία εικοσαετία δημοτική σύμβουλος του Δήμου Αθηναίων. Φίλοι και πολιτικοί συνοδοιπόροι εξάρουν το ήθος, τον δυναμισμό και την ευγένεια της», αναφέρεται στη συλλυπητήρια δήλωση του κόμματος, το οποίο εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήριά του στους οικείους της.

