Ιταλός ΥΠΑΜ: Το Ισραήλ «έχασε τη λογική και την ανθρωπιά του» στη Γάζα
Ειδήσεις
13:52 - 11 Αυγ 2025

Reporter.gr Newsroom
Ο υπουργός Άμυνας της Ιταλίας, Γκουίντο Κροζέτο, δήλωσε σε συνέντευξη που δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα (11/8) ότι η κυβέρνηση του Ισραήλ «έχασε τη λογική και την ανθρωπιά της» όσον αφορά στη Γάζα.

«Αυτό που συμβαίνει είναι απαράδεκτο. Δεν αντιμετωπίζουμε μια στρατιωτική επιχείρηση με παράπλευρες απώλειες, αλλά την καθαρή άρνηση του νόμου και των θεμελιωδών αξιών του πολιτισμού μας», δήλωσε ο Κροζέτο στην εφημερίδα La Stampa και συνέχισε: «Είμαστε προσηλωμένοι στην ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά τώρα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να αναγκάσουμε τον Νετανιάχου να σκεφτεί λογικά, πέρα από την καταδίκη».

Ερωτηθείς για πιθανές διεθνείς κυρώσεις κατά του Ισραήλ, ο Κροζέτο δήλωσε ότι «η κατοχή της Γάζας και ορισμένες σοβαρές ενέργειες στη Δυτική Όχθη σηματοδοτούν ένα «άλμα», μπροστά στο οποίο πρέπει να ληφθούν αποφάσεις που θα αναγκάσουν τον Νετανιάχου να σκεφτεί. Και δεν θα ήταν μια κίνηση εναντίον του Ισραήλ, αλλά ένας τρόπος να σωθεί αυτός ο λαός από μια κυβέρνηση που έχει χάσει τη λογική και την ανθρωπιά της.

Πρέπει πάντα να διακρίνουμε τις κυβερνήσεις από τα κράτη και τους λαούς, καθώς και από τις θρησκείες που πρεσβεύουν. Αυτό ισχύει για το Νετανιάχου, και ισχύει για τον Πούτιν, του οποίου οι μέθοδοι, μέχρι τώρα, έχουν γίνει επικίνδυνα παρόμοιες».

Η συνέντευξη δόθηκε λίγο μετά την υπεράσπιση από το Νετανιάχου του σχεδίου του να αναλάβει τον έλεγχο της πόλης της Γάζας και να στοχεύσει τα τελευταία οχυρά της Χαμάς, ένα σχέδιο που έχει προκαλέσει παγκόσμια κριτική.

Τέλος, η Ιταλία αρνήθηκε να συμμετάσχει σε άλλες χώρες που δήλωσαν ότι θα αναγνωρίσουν ένα παλαιστινιακό κράτος - μια απόφαση που υπερασπίστηκε ο Κροζέτο, λέγοντας ότι «η αναγνώριση ενός κράτους που δεν υπάρχει κινδυνεύει να μετατραπεί σε μια πολιτική πρόκληση σε έναν κόσμο που πεθαίνει από προκλήσεις».

