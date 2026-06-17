Πράσινο πισωγύρισμα στην Ευρώπη: Οι εκπομπές ανέβηκαν ξανά το 2025

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κατάφερε να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου το 2025, καθώς τα προκαταρκτικά στοιχεία δείχνουν μικρή αύξηση της ρύπανσης σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις που δημοσίευσε η Eurostat την Τρίτη (16/6), οι εκπομπές της ΕΕ ανήλθαν σε 3,34 δισεκατομμύρια τόνους ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα (CO₂e) το 2025.

Το μέγεθος αυτό αντιστοιχεί, σύμφωνα με μετάδοση του Politico, σε αύξηση 1% σε σύγκριση με το 2024, όταν οι εκπομπές είχαν διαμορφωθεί στα 3,31 δισεκατομμύρια τόνους.

Σε βάθος χρόνου, ωστόσο, η τάση παραμένει πτωτική: από το 2015 οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ έχουν μειωθεί κατά 17%. Παράλληλα, οι εκπομπές του 2025 παραμένουν ελαφρώς χαμηλότερες από τα επίπεδα του 2023.

Τα νέα στοιχεία, πάντως, καταδεικνύουν ότι ο ρυθμός μείωσης των εκπομπών στην Ευρώπη έχει επιβραδυνθεί τα τελευταία χρόνια.

Η εξέλιξη αυτή καταγράφεται παρά τη σταθερή υποχώρηση των εκπομπών από τον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής, καθώς οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ενισχύουν συνεχώς το μερίδιό τους στο ενεργειακό μείγμα. Αυτό υποδηλώνει ότι η ΕΕ θα πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της για την ηλεκτροδότηση τομέων όπως οι μεταφορές και η θέρμανση, αντικαθιστώντας τα ορυκτά καύσιμα με καθαρή ηλεκτρική ενέργεια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να παρουσιάσει τον επόμενο μήνα νέο πανευρωπαϊκό στόχο για την ηλεκτροκίνηση και τον εξηλεκτρισμό της οικονομίας.

Σημαντικό μέρος της συνολικής μείωσης των εκπομπών από το 2015 αποδίδεται στη μεγάλη πτώση του 2023, όταν οι εκπομπές υποχώρησαν κατά 8%, χάρη στην ταχεία ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αλλά και στη μειωμένη βιομηχανική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε νωρίτερα φέτος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι εκπομπές από τη βιομηχανία και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας συνέχισαν να μειώνονται και το 2025.

Αν και τα στοιχεία της Eurostat δεν αποτυπώνουν αναλυτικά τις εκπομπές ανά τομέα, προηγούμενες μετρήσεις δείχνουν ότι σε ορισμένους κλάδους —και ιδιαίτερα στις μεταφορές – η πρόοδος παραμένει περιορισμένη.

Ανάλυση των προκαταρκτικών στοιχείων για το 2025 από το Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) εκτιμά ότι οι χαμηλότερες θερμοκρασίες συνέβαλαν εν μέρει στην αύξηση των εκπομπών, καθώς ενισχύθηκε η χρήση φυσικού αερίου για θέρμανση.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως νομικά δεσμευτικό στόχο τη μείωση των εκπομπών κατά 55% έως το 2030 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990, ενώ επιδιώκει την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050. Παράλληλα, έχει συμφωνήσει σε ενδιάμεσο στόχο για μείωση των εκπομπών έως και 90% μέχρι το 2040.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος είχε ανακοινώσει νωρίτερα φέτος ότι η ΕΕ είχε ήδη πετύχει μείωση 40% έως το 2024, χρονιά κατά την οποία οι εκπομπές έφτασαν στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1990.