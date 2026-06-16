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«Καρότο» Τραμπ στο Ιράν: Η συμφωνία επιτρέπει στην Τεχεράνη να πουλά πετρέλαιο άμεσα
Ειδήσεις
19:11 - 16 Ιουν 2026

«Καρότο» Τραμπ στο Ιράν: Η συμφωνία επιτρέπει στην Τεχεράνη να πουλά πετρέλαιο άμεσα

Reporter.gr Newsroom
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Η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν έχει ορισμένες συμφέρουσες διατάξεις για το καθεστώς της Τεχεράνης, όπως αποκαλύπτει η Wall Street Journal. Η συμφωνία επιτρέπει στο Ιράν να πουλά πετρέλαιο άμεσα, ενώ αίρει επίσης τις κυρώσεις στον τραπεζικό και μεταφορικό τομέα, ώστε να διευκολυνθούν οι συναλλαγές, προσφέροντας ένα άμεσο οικονομικό όφελος.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της Wall Street Journal, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιτρέψουν στο Ιράν να αρχίσει αμέσως να πωλεί πετρέλαιο και καύσιμα στο πλαίσιο της συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, προσφέροντας στην Τεχεράνη ένα οικονομικό κίνητρο για να αποκλιμακώσει τη σύγκρουση.

Η πρόβλεψη για την άρση των κυρώσεων στις πωλήσεις πετρελαίου τίθεται σε ισχύ αμέσως με την υπογραφή της συμφωνίας αυτή την εβδομάδα και καλύπτει επίσης τις απαραίτητες υπηρεσίες, όπως τραπεζικές συναλλαγές, μεταφορές και ασφάλιση, που απαιτούνται για τη διευκόλυνση των πωλήσεων, ανέφεραν οι πηγές της WSJ.

Η μη κερδοσκοπική οργάνωση United Against Nuclear Iran δήλωσε ότι ένα ιρανικό υπερδεξαμενόπλοιο μεταφοράς αργού πετρελαίου αναχώρησε από το λιμάνι του Τσαμπαχάρ, διέσχισε τον αμερικανικό αποκλεισμό και έπλεε την Τρίτη εκτός του Κόλπου του Ομάν με ενεργό το σύστημα εντοπισμού θέσης του — η πρώτη τέτοια περίπτωση από την έναρξη του αμερικανικού αποκλεισμού τον Απρίλιο.

Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε την Τρίτη ότι, παρότι το Ιράν θα λάβει εκ των προτέρων ελάφρυνση κυρώσεων για τις πωλήσεις πετρελαίου, η διατήρηση αυτής της ελάφρυνσης θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο η Τεχεράνη θα ανταποκριθεί στις αμερικανικές απαιτήσεις σε ζητήματα όπως το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και το πυρηνικό της πρόγραμμα. Ωστόσο, το Ιράν δεν θα αποκτήσει άμεση πρόσβαση στα δισεκατομμύρια δολάρια που παραμένουν δεσμευμένα σε παγωμένους λογαριασμούς.

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