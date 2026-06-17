Στη «δίνη» του καύσωνα η Γαλλία - Προειδοποίηση και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες

Η Γαλλία εισέρχεται σε περίοδο έντονης ζέστης, καθώς ένα ισχυρό κύμα καύσωνα αναμένεται να επηρεάσει μεγάλο μέρος της χώρας τις επόμενες ημέρες, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν κατά τόπους ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου έως την Κυριακή (21/6).

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τη γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία Météo-France, το φαινόμενο βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και επηρεάζει εκτεταμένες περιοχές της επικράτειας. Περισσότερο από το μισό της χώρας έχει τεθεί σε κίτρινο επίπεδο επαγρύπνησης, καθώς οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για παρατεταμένες υψηλές θερμοκρασίες.

Στις περισσότερες περιοχές της Γαλλίας ο υδράργυρος αναμένεται να κινηθεί μεταξύ 30 και 35 βαθμών Κελσίου, ενώ στα νοτιοδυτικά, κεντροδυτικά και κεντροανατολικά τμήματα οι θερμοκρασίες ενδέχεται να φτάσουν τους 36 έως 37 βαθμούς. Εξαίρεση αποτελούν προς το παρόν η Βρετάνη και οι παράκτιες ζώνες της Μάγχης, στα βόρεια και βορειοδυτικά της χώρας, όπου οι συνθήκες παραμένουν πιο ήπιες.

Από την Πέμπτη, οι αρχές εκτιμούν ότι ακόμη περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα θα ενταχθούν σε καθεστώς προειδοποίησης. Παράλληλα, δεν αποκλείεται ορισμένες περιοχές, από τη λεκάνη του Παρισιού έως το κεντρικό τμήμα της χώρας, να περάσουν σε πορτοκαλί επίπεδο συναγερμού από το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, καθώς το κύμα ζέστης αναμένεται να ενταθεί.

Σημειώνεται ότι η κορύφωση του φαινομένου προβλέπεται για την Κυριακή, η οποία θεωρείται η πιο δύσκολη ημέρα του επεισοδίου καύσωνα. Η χρονική συγκυρία προκαλεί επιπλέον ανησυχία, καθώς συμπίπτει με τη Γιορτή της Μουσικής, μια από τις δημοφιλέστερες πολιτιστικές εκδηλώσεις στη Γαλλία, κατά την οποία χιλιάδες καλλιτέχνες και μουσικά σχήματα πραγματοποιούν υπαίθριες εμφανίσεις σε πόλεις και κοινότητες σε ολόκληρη τη χώρα. Όπως προειδοποίησε η μετεωρολόγος Κριστέλ Ρομπέρ, σε αρκετές περιοχές οι θερμοκρασίες ενδέχεται να αγγίξουν τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Πρόκειται για το πρώτο κύμα καύσωνα που καταγράφεται στη Γαλλία μέσα στο 2025 και το 52ο από το 1947, όταν άρχισε η συστηματική καταγραφή τέτοιων φαινομένων. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τα κύματα ακραίας ζέστης εμφανίζονται ολοένα και συχνότερα και με μεγαλύτερη ένταση, εξέλιξη που συνδέεται άμεσα με την κλιματική αλλαγή και τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που προέρχονται κυρίως από τη χρήση ορυκτών καυσίμων.

Επισημαίνεται ότι αντίστοιχες συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών αναμένεται να επηρεάσουν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες τις επόμενες ημέρες, μεταξύ αυτών η Ισπανία και η Βρετανία.

Υπενθυμίζεται ότι στα τέλη Μαΐου η Γαλλία είχε ήδη βιώσει ένα επεισόδιο ασυνήθιστα υψηλών θερμοκρασιών για την εποχή, χωρίς ωστόσο να πληρούνται τα επίσημα μετεωρολογικά κριτήρια που απαιτούνται για τον χαρακτηρισμό του ως καύσωνα.

«Τα κύματα καύσωνα γίνονται όλο και πιο συχνά, εκτεταμένα και έντονα, αποτελώντας μία από τις πλέον εμφανείς εκδηλώσεις της κλιματικής αλλαγής», υπογράμμισε ο κλιματολόγος Ματιέ Σορέλ.