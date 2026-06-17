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Ελαφρώς υψηλότερα κινείται η Wall Street με τα βλέμματα στραμμένα στη Fed
Χρηματιστήρια
16:51 - 17 Ιουν 2026

Ελαφρώς υψηλότερα κινείται η Wall Street με τα βλέμματα στραμμένα στη Fed

Reporter.gr Newsroom
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Στη Wall Street, ο δείκτης S&P 500 παραμένει σχεδόν αμετάβλητος την Τετάρτη (17/6), καθώς οι τιμές του πετρελαίου κινούνται ανοδικά και οι επενδυτές βρίσκονται εν αναμονή της νέας απόφασης για την νομισματική πολιτική από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Federal Reserve).      

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, ο ευρύτερος χρηματιστηριακός δείκτης ενισχύεται κατά 0,1% στις 7,517.29 μονάδες, ενώ αντίστοιχη άνοδο καταγράφει αυτή την ώρα και ο Dow Jones κινούμενος στις 52,051.38 μονάδες. Την ίδια ώρα, ο Nasdaq Composite ενισχύεται 0,29% στις 26,459.63 μονάδες.

Σημειώνεται ότι οι τιμές του πετρελαίου κινούνται ελαφρώς υψηλότερα, μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Τραμπ ότι η συμφωνία με το Ιράν δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, επισημαίνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα «επιστρέψουν αμέσως στους βομβαρδισμούς» εάν δεν μείνουν ικανοποιημένες από τη συμφωνία.

Στο μέτωπο των μετοχών, η SpaceX καταγράφει άνοδο άνω του 4%. Ο τίτλος κινείται εντυπωσιακά ανοδικά από την αρχική δημόσια προσφορά (IPO) της εταιρείας την περασμένη εβδομάδα, η οποία τιμολογήθηκε στα 135 δολάρια ανά μετοχή. Μέσα σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα, η μετοχή έχει ενισχυθεί περίπου κατά 50%, ανεβάζοντας τη χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας πάνω από εκείνη της Amazon.

Παράλληλα, οι μετοχές της Intel σημειώνουν επίσης άνοδο 2%, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης ανάκαμψης του κλάδου των ημιαγωγών. Σημειώνεται ότι η εξέλιξη αυτή ακολουθεί την έναρξη παραγωγής του πλέον προηγμένου τεχνολογικά κόμβου κατασκευής τσιπ της εταιρείας, γνωστού ως 18A-P, γεγονός που φέρνει την Intel πιο κοντά σε μια πιθανή συμφωνία για την παραγωγή επεξεργαστών που θα χρησιμοποιηθούν σε συσκευές της Apple.

Την ίδια ώρα με την Intel, η ASML ενισχύεται κατά 5%, ενώ το ETF ημιαγωγών Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) καταγράφει άνοδο άνω του 2%.

Επισημαίνεται ότι οι επενδυτές έχουν στραμμένη την προσοχή τους στην ανακοίνωση της νέας απόφασης νομισματικής πολιτικής της Federal Reserve, η οποία αναμένεται αργότερα σήμερα. Πρόκειται για την πρώτη συνεδρίαση υπό τη νέα προεδρία του Κέβιν Γουόρς, ο οποίος θα παραχωρήσει επίσης συνέντευξη Τύπου.

Οι αγορές εκτιμούν σε μεγάλο βαθμό ότι η Fed θα διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στο εύρος-στόχο 3,5% έως 3,75%. Ωστόσο, οι περισσότεροι αναλυτές της Wall Street που παρακολουθούν τη Fed θεωρούν ότι ο Γουόρς δεν θα συμπεριλάβει προσωπική πρόβλεψη («dot») στην τριμηνιαία επικαιροποίηση των εκτιμήσεων της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοικτής Αγοράς (FOMC) για τη μελλοντική πορεία των επιτοκίων.

«Ενώ η πτώση των τιμών του πετρελαίου συμβάλλει στη μείωση των πληθωριστικών πιέσεων, μπορεί επίσης να ενισχύσει την οικονομική δραστηριότητα, γεγονός που θα μπορούσε να δικαιολογήσει υψηλότερα επιτόκια στο μέλλον», δήλωσε ο Τζέιμς Ντέμερτ, επικεφαλής επενδύσεων της Main Street Research.

«Δεν θα μας εξέπληττε εάν ο Γουόρς αναφερθεί στην επιτάχυνση της οικονομικής ανάπτυξης και στην πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων στο μέλλον, παρά τις πολιτικές πιέσεις που δέχεται για τη μείωσή τους», συμπλήρωσε στο ίδιο φόντο.

Υπενθυμίζεται ότι οι αμερικανικές μετοχές προέρχονται από μια μεικτή συνεδρίαση, κατά την οποία ο Dow Jones ξεπέρασε για πρώτη φορά στην ιστορία του το επίπεδο των 52.000 μονάδων, ενώ οι δείκτες S&P 500 και Nasdaq έκλεισαν με απώλειες.

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