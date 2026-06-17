Χρηματιστήριο: Διατήρηση κεκτημένων και ανοιχτοί λογαριασμοί με τις 2500 μονάδες

Συσσώρευση στα υψηλά για τον ΓΔ του Χρηματιστηρίου Αθηνών την Τετάρτη (17/6) με την διακύμανση (2467-2485) να παραπέμπει σε διατήρηση των κεκτημένων και το κλείσιμο (2484 +0,38%) να αφήνει ανοιχτούς λογαριασμούς για την προσέγγιση των 2500 μονάδων.

Μικρή υπεροχή των καθοδικών μετοχών στον FTSE με αναλογία 9 έναντι 15, μεγαλύτερη ισορροπία στο σύνολο των μετοχών που διαπραγματεύτηκαν με αναλογία 65 έναντι 65 καθοδικών, σε συνεδρίαση χαμηλότερου τζίρου στα 303 εκατ. ευρώ.

Τα ΕΛΠΕ +5,2% ξεχώρισαν ανοδικά σε νέο υψηλό έτους ενώ σημαντικές βοήθειες ο δείκτης πήρε και από την ΓΕΚΤΕΡΝΑ +3,3% σε ιστορικό υψηλό, καθώς και από ΕΥΡΩΒ +2,8%, ΤΙΤΑΝ +0,9%, , ΔΕΗ +1,7%, METLEN +0.6%.

Υποχώρηση σε CENER -2.9%, ΔΑΑ -1.5%, AKTR -1.8% μετά το χθεσινό ράλι, ΜΟΗ -1.6%, ΕΥΔΑΠ -1.9%, OPTIMA -1,7%, ALWN -1.7%, OΤΕ -1.6%.

Καλύτερη η εικόνα στην μεσαία κεφαλαιοποίηση με τον δείκτη FTSEM +0,4% εξαιτίας της πορείας της BYLOT +0.5% σε υψηλό έτους, ανοδικά ΟΛΠ +4.1%, CREDIA +2.3%, INTEK +1.9%, ΠΛΑΘ +1.6%, χαμηλότερα κλεισίματα για ΑΔΜΗΕ -1.1% που πάντως φαίνεται να ολοκληρώνει με εξαιρετική επιτυχία την ΑΜΚ των 500 εκ. με μεγάλη υπερκάλυψη >4x και ΠΡΟΝΤΕΑ -5.7% στα απόνερα της χθεσινής αποκοπής μερίσματος.

Αρκετές οι ειδήσεις από την ΓΣ της ΜΟΗ με κυριότερες την έγκριση του υπολειπόμενου μερίσματος ύψους 1,40 ευρώ/μετοχή (3,6% απόδοση στα τρέχοντα επίπεδα) αλλά και την έμφαση στην ευελιξία και προσαρμοστικότητα εξεύρεσης εναλλακτικών πηγών προμήθειας (Λιβύη, Αίγυπτο, ΗΠΑ κα).

Νέες αγορές μετοχών από τον πρόεδρο της METLEN και στα τρέχοντα επίπεδα σηματοδοτώντας μια μόνιμη στήριξη μετοχική και κυρίως μελλοντική της τιμής της μετοχής.

Με μεγάλη επιτυχία κινείται και η έκδοση νέου 7ετούς Ομολόγου από την ΑΡΑΙΓ ύψους 500 εκ. με την ζήτηση να υπερβαίνει τα 3,5 δις και το τελικό επιτόκιο να καθορίζεται σημαντικά χαμηλότερα από το αρχικό guidance.

Συνεχίζεται, στο μεταξύ η αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου με όλες τις θετικές επιπτώσεις σε πληθωρισμό, κόστη, ανάπτυξη κάτι που πάντως δεν θα επηρεάσει τις όποιες αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών που κινούνται με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία του πληθωρισμού, με την Fed να παίρνει σήμερα την σκυτάλη από την ΕΚΤ με την πρώτη συνεδρίαση υπό τον νέο πρόεδρο Κέβιν Γουόρς και τους αναλυτές να μην αναμένουν κάποια κίνηση μέχρι να ξεκαθαριστεί η εικόνα.

Μικρές οι μεταβολές στις ευρωπαϊκές αγορές με τον γερμανικό δείκτη Dax -0.3% να μην μπορεί να ακολουθήσει την πρόσφατη ανοδική κίνηση των υπολοίπων χρηματιστηρίων, έχοντας μείνει αισθητά πίσω σε απόδοση από την αρχή του χρόνου καταγράφοντας ένα αναιμικό +1,5% ytd έναντι +17% του δικού μας ΓΔ και +10% του αμερικανικού S&P.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης