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Ξέρουμε ότι θα μας τα πάρουν. Το πού θα τα δώσουν καλούμαστε να διαλέξουμε
Σπύρος Πολυχρονόπουλος
21:18 - 16 Ιουν 2026

Ξέρουμε ότι θα μας τα πάρουν. Το πού θα τα δώσουν καλούμαστε να διαλέξουμε

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
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Καλά καλά δεν ξεκίνησε ακόμα η προεκλογική εκστρατεία και η ΝΔ έχει αρχίσει το γνωστό... τροπάρι του δημοσιονομικού εκτροχιασμού, αν κυβερνήσει οποιοσδήποτε άλλος εκτός του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Σε κάθε εξαγγελία των κομμάτων της αντιπολίτευσης, τα στελέχη της κυβέρνησης αναρωτιούνται με... νόημα: "Και πού θα βρείτε τα λεφτά";

Οι ίδιοι βέβαια έχουν δικαίωμα να μοιράζουν επιδόματα και να σχεδιάζουν το πακέτο της ΔΕΘ. Αλλά αυτά είναι κοστολογημένα. Οποιαδήποτε άλλη πρόταση, ακόμα και από το ΠΑΣΟΚ που στην τελική έχει πληρώσει όσο κανένα άλλο κόμμα το γεγονός ότι εφάρμοσε μνημόνια, είναι "επικίνδυνη" για το Μέγαρο Μαξίμου.

Όσα λοιπόν υπόσχεται η κυβέρνηση είναι εντός δημοσιονομικών κανόνων, όσα υπόσχεται η αντιπολίτευση είναι "καρμανιόλα".

Ακόμα και το μέτρο της δωρεάν μετακίνησης των νέων έως 24 ετών με τα μέσα μεταφοράς που έκανε ο Νίκος Ανδρουλάκης και κοστολογείται μόλις 35 εκατ. ευρώ, χαρακτηρίστηκε ως "λαϊκίστικο" μέτρο που θα μας "καταστρέψει". Και φυσικά το ερώτημα επανήλθε "Πού θα βρείτε τα λεφτά;"

Στο πλαίσιο αυτό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης που έχει ξεκινήσει τις περιοδείες του, δήλωσε την Τρίτη από τη Βάρη: «Στον πολιτικό διαγωνισμό σήμερα έχουν επικρατήσει και πάλι φωνές οι οποίες πιστεύουν ότι μπορούμε να μοιράσουμε χρήματα που δεν έχουμε. Ο τζάμπα 1 ανταγωνίζεται τον τζάμπα 2», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «το τζάμπα δεν υπάρχει» και πως «όποιος σας υπόσχεται, από κάπου θα σας τα πάρει». Ουπς, ομολόγησε την αλήθεια.

Πρόσφατα η κυβέρνηση διαφήμισε ότι από το 2019 έχει μειώσει 85 φόρους και έπεται συνέχεια στη ΔΕΘ, που διαβάζουμε ότι το πακέτο φουσκώνει λόγω της αύξησης των φορολογικών εσόδων.

Παράλληλα, έρχονται επιστροφή ενοικίων, μόνιμο επίδομα στους συνταξιούχους κάθε Νοέμβριο, Youth Pass, μείωση τελών ταξινόμησης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα, μείωση προσωπικής διαφοράς στους δημοσίους υπαλλήλους, απαλλαγή από τον ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο, 150 ευρώ ενίσχυση σε οικογένειες με παιδιά και ενίσχυση 300 ευρώ σε όσους λαμβάνουν αποκλειστικά σύνταξη χηρείας.

Μαντέψτε! Από κάπου σας τα έχουν πάρει αυτά για να σας τα δώσουν.

Και φυσικά αυτό ισχύει πάντα. Άλλωστε κανένας πρωθυπουργός δεν βάζει λεφτά από την τσέπη του. Δεν είναι πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας. Την πίτα του προϋπολογισμού μοιράζει. Το θέμα είναι τι μείγμα οικονομικής πολιτικής θέλει ο καθένας, τι παραγωγικό μοντέλο, τι καθεστώς φορολόγησης και φυσικά τι ποιότητα θεσμών και δημοκρατίας.

Για παράδειγμα, η μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά είναι για τη ΝΔ "λάθος" πολιτική, αλλά για το ΠΑΣΟΚ είναι "σωστή". Δεν είναι θέμα, λοιπόν καταστροφής. Είναι θέμα επιλογής.

Και τώρα που το... ομολόγησε και ο Πρωθυπουργός ότι όλοι από κάπου μας τα παίρνουν, μπορούμε επιτέλους να πάψουμε να ρωτάμε που θα βρεθούν τα λεφτά. Καλώς ή κακώς η Ελλάδα, είναι υποχρεωμένη να έχει πλεονάσματα τα επόμενα χρόνια. Το θέμα είναι πώς θα αξιοποιήσει τα έσοδα και τα υπερέσοδα. Η ΝΔ μοιράζει επιδόματα, όπως έκαναν φυσικά και οι προηγούμενοι. Ένα κομμάτι της αντιπολίτευσης υποστηρίζει ότι υπάρχει κι άλλος δρόμος.

Το ότι θα μας τα πάρουν το ξέρουμε. Το πού θα τα δώσουν είναι που εμείς καλούμαστε να διαλέξουμε. Σίγουρα, πάντως, θα είναι καλύτερα να μην πετάξουμε άλλα χρήματα στο Predator, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τη λίστα Πέτσα, τα Σκόιλ Ελικίκου και λοιπά...

Τελευταία τροποποίηση στις 16/06/2026 - 21:32
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