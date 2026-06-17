G7: Νέα στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία και αυστηρότερες κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Οι ηγέτες της G7, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ενέκριναν κοινή διακήρυξη με την οποία δεσμεύονται να ενισχύσουν τη στρατιωτική στήριξη προς την Ουκρανία και να αυστηροποιήσουν τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

«Εμείς, οι ηγέτες της G7, παραμένουμε ενωμένοι στην αταλάντευτη υποστήριξή μας προς την Ουκρανία, η οποία υπερασπίζεται την ελευθερία, την κυριαρχία και την εδαφική της ακεραιότητα», αναφέρεται στη διακήρυξη που δημοσιεύθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης.

Όπως μεταδίδει το Politico, οι ηγέτες της G7 δεσμεύονται να «εντείνουν την πίεση στη ρωσική πολεμική οικονομία» και να «ενισχύσουν τις κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν τους τομείς του πετρελαίου και του φυσικού αερίου».

Στο κείμενο γίνεται τρεις φορές αναφορά στον Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν για τον τερματισμό των εχθροπραξιών δημιουργεί πλέον τις προϋποθέσεις για την επιβολή πρόσθετων οικονομικών μέτρων κατά της Ρωσίας.

«Θεωρούμε ότι αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για να προχωρήσουμε σε πρόσθετα μέτρα, καθώς ο πρόεδρος Τραμπ πέτυχε μια συμφωνία, την οποία στηρίζουμε, για την επαναλειτουργία των θαλάσσιων οδών στα Στενά του Ορμούζ», αναφέρει η διακήρυξη.

Οι ηγέτες, που συμμετέχουν στην τριήμερη σύνοδο κορυφής της G7 στο Εβιάν-λε-Μπαιν της Γαλλίας, δεσμεύθηκαν επίσης να αυξήσουν τις παραδόσεις αντιαεροπορικών μέσων στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων επιπλέον συστημάτων και αναχαιτιστικών πυραύλων, καθώς και δυνατοτήτων πλήγματος μεγάλου βεληνεκούς. Παράλληλα, θα εξετάσουν την επέκταση αδειών και ρυθμίσεων που θα επιτρέψουν στην Ουκρανία να αυξήσει την εγχώρια στρατιωτική της παραγωγή.

Η διακήρυξη ήρθε έπειτα από μια ημέρα κατά την οποία καταγράφηκε απροσδόκητη σύγκλιση απόψεων μεταξύ του Τραμπ και των υπόλοιπων μελών της G7. Την Τρίτη, ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε επίσης να εννοηθεί ότι είναι διατεθειμένος να επαναφέρει τις κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο, τις οποίες η Ουάσιγκτον είχε αναστείλει έως τα μέσα Ιουνίου.

«Αυτή η σύνοδος της G7 αποτελεί μια στρατηγική αφύπνιση», δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα μετά το επίσημο δείπνο των ηγετών, υπογραμμίζοντας ότι οι αποφάσεις αυτές υποστηρίχθηκαν από όλα τα μέλη της G7, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών.

Αναζήτηση εναλλακτικών διαδρομών ενέργειας

Το κείμενο χαιρετίζει επίσης τη συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν και στηρίζει τη διεθνή αποστολή, υπό την ηγεσία του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας, για την προστασία της ναυσιπλοΐας και τη διασφάλιση της εμπορικής δραστηριότητας στα Στενά του Ορμούζ.

Παράλληλα, οι ηγέτες ζήτησαν τη δημιουργία εναλλακτικών οδών ενεργειακού εφοδιασμού, επισημαίνοντας ότι ο Καναδάς θα μπορούσε τα επόμενα χρόνια να προσφέρει σημαντικές πρόσθετες ποσότητες ενέργειας στις παγκόσμιες αγορές.

Η διακήρυξη αναφέρεται και στην Κίνα, εκφράζοντας την αντίθεσή της σε «οποιεσδήποτε μονομερείς προσπάθειες αλλαγής του υφιστάμενου καθεστώτος, ιδίως μέσω χρήσης βίας ή εξαναγκασμού, στην Ανατολική και Νότια Σινική Θάλασσα και στα Στενά της Ταϊβάν».

Την περασμένη εβδομάδα, η γαλλική προεδρία είχε ανακοινώσει ότι οι γεωπολιτικές συζητήσεις για την Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή θα αποτυπώνονταν σε προεδρική δήλωση και όχι σε κοινό ανακοινωθέν.

Οι ηγέτες που συναντώνται στο Εβιάν συμφώνησαν επίσης σε θεματικές διακηρύξεις σχετικά με τις παγκόσμιες συνεργασίες, την καταπολέμηση του καρκίνου, τον συντονισμό της αντιμετώπισης του Έμπολα, την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών και την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης μεταναστών. Την Τετάρτη αναμένεται ακόμη να εγκρίνουν διακηρύξεις για τα κρίσιμα ορυκτά και την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο.