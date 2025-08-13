ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ολυμπία Συμμετοχών: Αύξηση συμμετοχής στην εταιρεία «Κτήμα Λαζαρίδη» στο 96,7%
Ανακοινώσεις
12:29 - 13 Αυγ 2025

Ολυμπία Συμμετοχών: Αύξηση συμμετοχής στην εταιρεία «Κτήμα Λαζαρίδη» στο 96,7%

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παράγραφος 2 του Νόμου 3461/2006, όπως ισχύει, και έπειτα από την υποβολή την 27.06.2025 της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης από την εταιρία «ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ο «Προτείνων») για την απόκτηση του συνόλου των κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της εταιρείας «ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (η «Εταιρεία»), που δεν κατέχει ο Προτείνων και τα συντονισμένα με αυτόν πρόσωπα, γνωστοποιούνται τα κατωτέρω:
  1. Ο Προτείνων κατά την 11.08.2025, απέκτησε συνολικά 580 κοινές, ονομαστικές, μετοχές της Εταιρείας που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 0.003% του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Η τιμή απόκτησης των παραπάνω μετοχών ήταν 2,18 Ευρώ ανά μετοχή, ήτοι συνολικά 1.264,40 Ευρώ.
  2. Κατόπιν των ανωτέρω αποκτήσεων, ο Προτείνων κατέχει πλέον συνολικά άμεσα 2.829,047 μετοχές της Εταιρείας.

Αφού ληφθούν υπόψη οι ανωτέρω αποκτήσεις, ο Προτείνων και οι κ.κ. Κωνσταντίνος Λαζαρίδης, Γεράσιμος Λαζαρίδης, Ιουλία Λαζαρίδου και Γεώργιος Λαζαρίδης που έχουν από κοινού τον έλεγχο του Προτείνοντα και ενεργούν συντονισμένα με αυτόν κατέχουν συνολικά 17.423.621 μετοχές που αντιπροσωπεύουν περίπου το 96,70% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Τα λοιπά πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα, όπως αναφέρονται στην από 27.06.2025 ανακοίνωση της Εταιρείας, δεν κατέχουν μετοχές της Εταιρείας.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Tencent: «Άλμα» 15% στα έσοδα β΄ τριμήνου, καθοδηγούμενα από το gaming
Επιχειρήσεις

Tencent: «Άλμα» 15% στα έσοδα β΄ τριμήνου, καθοδηγούμενα από το gaming

Πρόταση ΠΟΜΙΔΑ για δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας στέγασης φοιτητών σε ιδιωτικές κατοικίες
Ακίνητα

Πρόταση ΠΟΜΙΔΑ για δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας στέγασης φοιτητών σε ιδιωτικές κατοικίες

Μόντι – Τραμπ: Πιθανή συνάντηση στις ΗΠΑ τον επόμενο μήνα
Ειδήσεις

Μόντι – Τραμπ: Πιθανή συνάντηση στις ΗΠΑ τον επόμενο μήνα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πιερρακάκης: Η αξία συμμετοχής του Δημοσίου στη ΔΕΗ εκτοξεύτηκε από €150 εκατ. στα €2,5 δισ.
Πολιτική

Πιερρακάκης: Η αξία συμμετοχής του Δημοσίου στη ΔΕΗ εκτοξεύτηκε από €150 εκατ. στα €2,5 δισ.

Τίτλοι τέλους στη συμπόρευση της Σίας Κοσιώνη με τον ΣΚΑΪ μετά από 20 χρόνια
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ & ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

Τίτλοι τέλους στη συμπόρευση της Σίας Κοσιώνη με τον ΣΚΑΪ μετά από 20 χρόνια

ΠΑΣΟΚ: Ευθεία πρόκληση προς το κράτος δικαίου η ανακοίνωση Κασιδιάρη για νέο κομματικό φορέα
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Ευθεία πρόκληση προς το κράτος δικαίου η ανακοίνωση Κασιδιάρη για νέο κομματικό φορέα

ΑΑΔΕ: Απάντηση στις «βολές» για την ανάκληση υπαλλήλου του πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ από θέση ευθύνης
Ειδήσεις

ΑΑΔΕ: Απάντηση στις «βολές» για την ανάκληση υπαλλήλου του πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ από θέση ευθύνης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 14:00

ΕΕ: Στο «τραπέζι» πάγωμα του πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο εν μέσω φόβων για ενεργειακό σοκ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 13:35

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε πως έπληξε τα ρωσικά διυλιστήρια του Σαρατόφ

Πολιτική
31/05/2026 - 13:15

Τσουκαλάς: Με θέσεις ΠΑΣΟΚ πάλι ο Μητσοτάκης για μία οικονομία δύο ταχυτήτων

Ειδήσεις
31/05/2026 - 12:58

Αγίου Πνεύματος: Τι ισχύει για καταστήματα και σούπερ μάρκετ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 12:38

Πέντε συλλήψεις σε Έβρο και Ροδόπη για διακίνηση μεταναστών

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
31/05/2026 - 12:23

Μετρό Θεσσαλονίκης: Επέκταση προς την Καλαμαριά έως τα τέλη Ιουλίου

Πολιτική
31/05/2026 - 12:06

Δούκας: Δεν αλλάζει το αφήγημα – Θέλουμε το ΠΑΣΟΚ πρώτο έστω και με μία ψήφο

Ειδήσεις
31/05/2026 - 11:31

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακιστέος ένας λογιστής από την Κρήτη – Ελεύθεροι με όρους οι υπόλοιποι

Ακίνητα
31/05/2026 - 11:18

Έρχεται νέο πρόγραμμα τύπου «Σπίτι μου ΙΙ» με έμφαση στις ανακαινίσεις

Πολιτική
31/05/2026 - 10:50

Μητσοτάκης: Τέλος Ιουνίου η έκτακτη ενίσχυση €150 για κάθε παιδί χωρίς αίτηση

Ειδήσεις
31/05/2026 - 10:26

Συνεχίζεται η προέλαση του Ισραήλ στον Λίβανο – Εκτεταμένες εντολές εκκένωσης

Ειδήσεις
31/05/2026 - 10:10

Τραμπ: Αναθεωρεί την πρόταση εκεχειρίας – Ζητά συγκεκριμένες δεσμεύσεις από το Ιράν

Ειδήσεις
31/05/2026 - 09:59

Οι εμπρησμοί από αμέλεια στο «στόχαστρο» της ΔΑΕΕ – Ενισχύονται οι έλεγχοι

Πολιτική
31/05/2026 - 09:25

Κατρίνης στο Reporter: Άλλο αριστερή συμπαράταξη και άλλο μεγάλη δημοκρατική παράταξη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
31/05/2026 - 08:38

Νέο Skoda Fabia 130: άνοιξαν οι παραγγελίες στην Ελλάδα για το ταχύτερο Fabia παραγωγής στην ιστορία της μάρκας

Τεχνολογία
31/05/2026 - 08:33

Ένα διάσημο μαθηματικό πρόβλημα «παίδευε» τους επιστήμονες για 80 χρόνια. Η ΤΝ μόλις το έλυσε

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
30/05/2026 - 22:22

Έκλεισε η πώληση της Νιτσιάκος - Η MHP αποκτά το 70%

Ειδήσεις
30/05/2026 - 22:20

ΗΠΑ: Αναδίπλωση της κυβέρνησης στο ζήτημα της «πράσινης κάρτας» μετά τις έντονες αντιδράσεις

Magazino
30/05/2026 - 22:12

Η Παρί Σεν Ζερμέν κατέκτησε στο Champions League - Λύγισε στα πέναλτι η Άρσεναλ

Υγεία
30/05/2026 - 22:01

ΠΟΥ για έμπολα: Υποψήφια εμβόλια και πειραματικές θεραπείες στο προσκήνιο

Πολιτική
30/05/2026 - 21:59

ΠΑΣΟΚ: Η στέγαση είναι δικαίωμα και όχι προνόμιο των λίγων

Ειδήσεις
30/05/2026 - 21:40

Αποχωρούν οι καλλιτέχνες, αλλάζει σχέδια ο Τραμπ για τους εορτασμούς της Ανεξαρτησίας

Ειδήσεις
30/05/2026 - 21:20

ΕΛΑΣ: Διακινείται ψευδές email με στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας και του αρχηγού της

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
30/05/2026 - 21:01

Συνεδριακός τουρισμός: Η Ελλάδα με τεράστιο ανεκμετάλλευτο δυναμικό σε μια βιομηχανία τρισεκατομμυρίων

Πολιτική
30/05/2026 - 20:40

ΣΥΡΙΖΑ: Η εικόνα της κυβέρνησης αποτυπώνεται σε δύο λέξεις – Αυταρχισμός και αυθαιρεσία

Ειδήσεις
30/05/2026 - 20:30

Ρωσικές καταγγελίες για επίθεση στη Ζαπορίζια: Νέες ανησυχίες για την πυρηνική ασφάλεια

Οικονομία
30/05/2026 - 20:20

Πληθωρισμός και πολιτικές πιέσεις δοκιμάζουν τα όρια της ανεξαρτησίας των κεντρικών τραπεζών

Ειδήσεις
30/05/2026 - 19:55

Κύπρος στον ΟΗΕ: «Μόνο ένα νόμιμο κράτος στο νησί» – Σαφής απάντηση στην τουρκική επιστολή-πρόκληση

Ειδήσεις
30/05/2026 - 19:41

Χέγκσεθ κατά Ευρώπης: «Άνοιξαν σύνορα και άδειασαν στρατούς» – Προειδοποιεί για αποφάσεις σε ασφάλεια

Ναυτιλία
30/05/2026 - 19:15

Ποσειδώνια 2026: Η κορυφαία ναυτιλιακή έκθεση με μια «ματιά»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ