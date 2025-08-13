Ολυμπία Συμμετοχών: Αύξηση συμμετοχής στην εταιρεία «Κτήμα Λαζαρίδη» στο 96,7%

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παράγραφος 2 του Νόμου 3461/2006, όπως ισχύει, και έπειτα από την υποβολή την 27.06.2025 της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης από την εταιρία «ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ο «Προτείνων») για την απόκτηση του συνόλου των κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της εταιρείας «ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (η «Εταιρεία»), που δεν κατέχει ο Προτείνων και τα συντονισμένα με αυτόν πρόσωπα, γνωστοποιούνται τα κατωτέρω:

Ο Προτείνων κατά την 11.08.2025, απέκτησε συνολικά 580 κοινές, ονομαστικές, μετοχές της Εταιρείας που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 0.003% του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Η τιμή απόκτησης των παραπάνω μετοχών ήταν 2,18 Ευρώ ανά μετοχή, ήτοι συνολικά 1.264,40 Ευρώ. Κατόπιν των ανωτέρω αποκτήσεων, ο Προτείνων κατέχει πλέον συνολικά άμεσα 2.829,047 μετοχές της Εταιρείας.

Αφού ληφθούν υπόψη οι ανωτέρω αποκτήσεις, ο Προτείνων και οι κ.κ. Κωνσταντίνος Λαζαρίδης, Γεράσιμος Λαζαρίδης, Ιουλία Λαζαρίδου και Γεώργιος Λαζαρίδης που έχουν από κοινού τον έλεγχο του Προτείνοντα και ενεργούν συντονισμένα με αυτόν κατέχουν συνολικά 17.423.621 μετοχές που αντιπροσωπεύουν περίπου το 96,70% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Τα λοιπά πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα, όπως αναφέρονται στην από 27.06.2025 ανακοίνωση της Εταιρείας, δεν κατέχουν μετοχές της Εταιρείας.