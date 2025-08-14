Τραμπ: Η Μόσχα «θέλει να τελειώσει η υπόθεση» στην Αλάσκα

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σε συνέντευξή του στο Fox News Radio ότι εκτιμά πως ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, προσέρχεται στη συνάντησή τους με πρόθεση να καταλήξουν σε συμφωνία.

Ο Τραμπ τόνισε ότι η απειλή του για νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας «πιθανότατα έπαιξε ρόλο» στην απόφαση του Πούτιν, εκφράζοντας βεβαιότητα ότι η Μόσχα «θέλει να τελειώσει η υπόθεση».

Στη συνάντηση θα συζητηθεί η ανταλλαγή εδαφών και η αλλαγή συνόρων, ενώ ο Τραμπ προειδοποίησε ότι σε περίπτωση αποτυχίας θα προχωρήσει στην επιβολή κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Ο στόχος του Τραμπ

Ο Τραμπ δήλωσε στους Ευρωπαίους ηγέτες κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξης την Τετάρτη (13/8) ότι δεν προτίθεται να συζητήσει τυχόν διαχωρισμούς εδαφών όταν συναντηθεί με τον Πούτιν, σύμφωνα με δύο Ευρωπαίους αξιωματούχους και τρία άλλα άτομα που ενημερώθηκαν για τη συνδιάλεξη.

Ο Τραμπ δήλωσε κατά τη διάρκεια της συνδιάλεξης ότι θα συμμετάσχει στη συνάντηση με τον Πούτιν με στόχο την εξασφάλιση εκεχειρίας στην Ουκρανία.

Η στρατηγική Τραμπ μετά τη συνάντηση με τον Πούτιν

Ο Αμερικανός πρόεδρος επεσήμανε ότι δεν είναι βέβαιο αν η συνέντευξη Τύπου μετά τη συνάντηση στην Αλάσκα θα είναι κοινή, αλλά θα πραγματοποιηθεί «σε κάθε περίπτωση».

Αν οι συνομιλίες με τον Πούτιν έχουν θετική κατάληξη, σχεδιάζει να καλέσει τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, για δεύτερη συνάντηση, ενώ θα επικοινωνήσει και με Ευρωπαίους ηγέτες. Υπάρχουν τρεις πιθανές τοποθεσίες για τη νέα συνάντηση.

Ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι δεν θα καλέσει κανέναν εάν η συνάντηση αποδειχθεί «κακή», ενώ απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες για πιθανά οικονομικά κίνητρα προς τη Μόσχα, περιοριζόμενος να πει ότι οι κυρώσεις και τα οικονομικά μέτρα είναι «πολύ ισχυρά».