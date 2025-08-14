Οι ΗΠΑ απέστειλαν κείμενο κοινής δήλωσης στην ΕΕ για την εμπορική συμφωνία

Οι Ηνωμένες Πολιτείες κοινοποίησαν ένα προτεινόμενο κείμενο κοινής δήλωσης που κατοχυρώνει το γενικό πλαίσιο της εμπορικής συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ανακοίνωσε την Πέμπτη (14/8) η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να επιβεβαιώσω ότι λάβαμε ένα κείμενο από τις ΗΠΑ με τις προτάσεις τους για την οριστικοποίηση του εγγράφου, οπότε θα το εξετάσουμε τώρα», δήλωσε ο εκπρόσωπος για θέματα εμπορίου, Όλοφ Γκιλ, σε συνέντευξη Τύπου, σύμφωνα με το Politico.

«Θα έχουμε κάποια επαφή τόσο σε τεχνικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο με τους Αμερικανούς ομολόγους μας. Πρέπει να επαναλάβω ότι είμαστε πλήρως επικεντρωμένοι και αφοσιωμένοι στο να ολοκληρώσουμε την κοινή δήλωση και να την έχουμε έτοιμη για να τη διαβάσετε όλοι το συντομότερο δυνατό», δήλωσε ο Γκιλ.

«Θα συζητήσουμε την κοινή δήλωση ξανά και ξανά μέχρι να καταλήξουμε σε ένα τελικό κείμενο — και ελπίζω να το πετύχουμε σύντομα», πρόσθεσε, αρνούμενος να δώσει ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα όταν πιέστηκε από έναν δημοσιογράφο.

Σημειώνεται ότι η κοινή δήλωση αναμένεται να είναι μια πολιτική διακήρυξη λίγων σελίδων που θα καθορίζει έναν οδικό χάρτη για περαιτέρω εμπορικές διαπραγματεύσεις και όχι μια πλήρης, δεσμευτική εμπορική συμφωνία.