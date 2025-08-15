Πιερρακάκης: Ορόσημο για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο η εξαγορά της HBSC Μάλτας από την Credia Bank.
Οικονομία
16:45 - 15 Αυγ 2025

Πιερρακάκης: Ορόσημο για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο η εξαγορά της HBSC Μάλτας από την Credia Bank.

Reporter.gr Newsroom
Την εξαγορά της HBSC  Μάλτας από την Credia Bank χαιρέτησε την Παρασκευή (15/) ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης.  

Ολόκληρη η δήλωση του «τσάρου» της ελληνικής οικονομίας:

«Χαιρετίζουμε θερμά τη συμφωνία για την εξαγορά της HSBC Μάλτας από την ελληνική Credia Bank. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα και για τα δύο ιδρύματα και ένα ορόσημο για τον ελληνικό τραπεζικό τομέα, που αποδεικνύει τη δύναμη, την ανθεκτικότητα και τον εξωστρεφή προσανατολισμό του χρηματοπιστωτικού μας συστήματος.

Αποτελεί επίσης ένα απτό παράδειγμα των ευκαιριών που δημιουργεί η Τραπεζική Ένωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης — διευκολύνοντας τις διασυνοριακές επενδύσεις, την υγιή συγκέντρωση δυνάμεων και την ανάδειξη ισχυρότερων και πιο ανταγωνιστικών τραπεζών. Πέρα από τη χρηματοοικονομική διάσταση, η συναλλαγή αυτή ενδυναμώνει τους δεσμούς Ελλάδας και Μάλτας, εμβαθύνοντας τις διμερείς μας σχέσεις και συμβάλλοντας σε στενότερη συνεργασία στη Νότια Ευρώπη και τη Μεσόγειο.

Είμαστε βέβαιοι ότι η εμπειρία της Credia Bank θα αποφέρει οφέλη για τους πελάτες, τους εργαζόμενους και τις οικονομίες τόσο της Ελλάδας όσο και της Μάλτας, ενισχύοντας παράλληλα τα θεμέλια μιας πραγματικά ενοποιημένης ευρωπαϊκής χρηματοπιστωτικής αγοράς.»

