Η ιστορική στιγμή της υποδοχής του Πούτιν από τον Τραμπ στην Αλάσκα (video)

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Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντιμίρ Πούτιν συναντήθηκαν για πρώτη φορά μετά την επανεκλογή του Αμερικανού προέδρου το βράδυ της Παρασκευής (15/8) στο αεροδρόμιο του Άνκορατζ. Είχαν μία θερμία χειραψία περίπου δέκα δευτερολέπτων και αντάλλαξαν κάποιες κουβέντες.

Στις 21:30 προσγειώθηκε στην Αλάσκα το Air Force One με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ακολούθησε στις 22:00 το ρωσικό αεροσκάφος με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, τον οποίο υποδέχθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Οι δύο ηγέτες μεταφέρθηκαν μάλιστα στο μέρος που διεξάγονται οι συνομιλίες, μαζί, με το ίδιο αυτοκίνητο. Λίγα λεπτά πριν ξεκινήσει η σύνοδος, ήταν και οι δύο πολύ ευδιάθετοι μπροστά στις κάμερες.

Οι δύο ηγέτες περπάτησαν μαζί προς το βάθρο που είχε στηθεί και φωτογραφήθηκαν παρέα.

Αυτό που συζητήθηκε από αναλυτές παγκοσμίως, σε πρώτη φάση, ήταν η καλή διάθεση του Βλαντιμίρ Πούτιν.