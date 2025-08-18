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CNBC: Οι τρεις προτεραιότητες της Ευρώπης στη συνάντηση με τον Τραμπ
Ειδήσεις
16:34 - 18 Αυγ 2025

CNBC: Οι τρεις προτεραιότητες της Ευρώπης στη συνάντηση με τον Τραμπ

Reporter.gr Newsroom
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Τρεις στόχοι βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας της Ευρώπης, καθώς αρκετοί Ευρωπαίοι ηγέτες θα συναντηθούν με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στην Ουάσινγκτον.

Η σύνοδος κορυφής της Παρασκευής (15/8) στην Αλάσκα προκάλεσε ανησυχίες στην Ευρώπη ότι ο Τραμπ ενδέχεται να έχει μαλακώσει τη στάση του απέναντι σε πιθανές κυρώσεις κατά της Ρωσίας και τώρα πιέζει για μια μόνιμη ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία αντί για μια αρχική εκεχειρία — μια προσέγγιση που συνάδει περισσότερο με τη θέση της Μόσχας.

Οι ηγέτες της ΕΕ ταξιδεύουν στις Ηνωμένες Πολιτείες με σκοπό να φέρουν την Ουάσιγκτον στο πλευρό της Ουκρανίας. Η ευρωπαϊκή αντιπροσωπεία περιλαμβάνει αρχηγούς κρατών που είναι κοντά στον Τραμπ, όπως η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι και ο πρόεδρος της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ.

«Ο στόχος είναι κυρίως να υποστηρίξουμε τον Ζελένσκι», δήλωσε την Κυριακή (17/8) στο CNBC ένας ανώτερος διπλωμάτης της ΕΕ, ο οποίος δεν θέλησε να κατονομαστεί. «Η ιδέα είναι να διασφαλίσουμε ότι ο [Τραμπ] έχει τους ίδιους στόχους με την Ευρώπη».

Ο ίδιος διπλωμάτης υπογράμμισε: «Οι κύριοι στόχοι μας είναι: εγγυήσεις ασφάλειας, παύση των σκοτωμών και διεξαγωγή τριμερούς συνάντησης».

Εγγυήσεις ασφάλειας

Αντιμετωπίζοντας ένα σενάριο που περιλαμβάνει το τέλος του πολέμου αλλά όχι την ένταξη του Κιέβου στο ΝΑΤΟ, η Ουκρανία επιμένει σε εγγυήσεις ασφάλειας που θα μειώσουν την πιθανότητα περαιτέρω επιθέσεων και εισβολών στο έδαφός της.

Σύμφωνα με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, ο Πούτιν συμφώνησε να επιτρέψει στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ να παρέχουν τέτοιες μεταπολεμικές εγγυήσεις ασφάλειας στην Ουκρανία, οι οποίες θα μπορούσαν να περιγραφούν ως προστασίες παρόμοιες με το άρθρο 5 της συμμαχίας του ΝΑΤΟ — ένα μέτρο που ορίζει ότι μια επίθεση εναντίον ενός μέλους αποτελεί επίθεση εναντίον όλων.

Ένας αξιωματούχος της ΕΕ, ο οποίος παρακολουθεί αυτά τα γεωπολιτικά θέματα αλλά δεν θέλησε να κατονομαστεί λόγω της ευαισθησίας του θέματος, δήλωσε στο CNBC ότι «οι εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία, παρόμοιες με το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, είναι εξαιρετικές, αλλά δεν είναι σαφές τι θα συνεπάγονται στην πράξη».

Μιλώντας στο Europe Early Edition του CNBC τη Δευτέρα, ο πρώην Αμερικανός διπλωμάτης, James Bindenagel, δήλωσε ότι αυτές οι εγγυήσεις ασφάλειας θα επέτρεπαν στις δυτικές δυνάμεις — αλλά όχι στο ΝΑΤΟ — να είναι παρούσες στην Ουκρανία, οι οποίες «θα είχαν τη δυνατότητα να αντιδράσουν σε οποιαδήποτε παραβίαση της εκεχειρίας».

Τερματισμός των δολοφονιών

Ο Πούτιν φέρεται να ζήτησε την αποχώρηση της Ουκρανίας από τις περιοχές Ντόνετσκ και Λουγκάνσκ στα ανατολικά της χώρας και πρόσθεσε ότι η Μόσχα θα μπορούσε να παγώσει τις γραμμές του μετώπου στις περιοχές Χερσώνα και Ζαπορίζια στα νότια.

Ωστόσο, η υπόσχεση να τερματιστεί ο πόλεμος σε αντάλλαγμα για εδαφικές παραχωρήσεις είναι από καιρό μη αποδεκτή για το Κίεβο, με το Ζελένσκι να δηλώνει την περασμένη εβδομάδα ότι μια τέτοια παράδοση θα αποτελούσε «εφαλτήριο» για μια μελλοντική νέα ρωσική επίθεση.

«Όσο συνεχίζεται η αιματοχυσία στην Ουκρανία, η Ευρώπη θα διατηρήσει τη διπλωματική και, ιδίως, την οικονομική πίεση προς τη Ρωσία», δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σε δήλωση την Κυριακή.

Πρόσθεσε ότι η ΕΕ «θα συνεχίσει να ενισχύει τις κυρώσεις» και προχωρά τις προετοιμασίες για ένα 19ο πακέτο μέτρων που θα υποβληθεί στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Τριμερής συνάντηση Τραμπ, Πούτιν και Ζελένσκι

Ο άλλος στόχος που η Ευρώπη θέλει να επιτύχει τη Δευτέρα είναι να εξασφαλίσει την υποστήριξη του Λευκού Οίκου για μια συνάντηση στην οποία θα συμμετάσχουν ο Τραμπ και ο Πούτιν, αλλά και ο Ζελένσκι.

«Είναι δύσκολες στιγμές. Μόνο η Ουκρανία μπορεί να επιλέξει το δικό της μέλλον», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν την Κυριακή.

Ο Τραμπ έχει μιλήσει για μια πιθανή σύνοδο κορυφής στην οποία θα συμμετάσχουν ο ίδιος, η ρωσική και η ουκρανική ηγεσία, αλλά δεν έχει αναφερθεί σε αυτή την προοπτική από τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα.

Τελευταία τροποποίηση στις 18/08/2025 - 17:40
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