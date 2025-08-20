Οι «θυσίες» που πρέπει να κάνει για την ειρήνευση η Ουκρανία

Πολλά ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα μετά την κρίσιμη σύνοδο για την Ουκρανία στην Ουάσινγκτον. Θα καταφέρει το Κίεβο να τηρήσει τις «κόκκινες γραμμές» του;

Από τον περασμένο Απρίλιο είχαμε επισημάνει ότι πληθαίνουν οι παραινέσεις και οι πιέσεις προς την Ουκρανία για μία «παραχώρηση εδαφών», προκειμένου να τερματιστεί ο επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας, κάτι που εγκυμονεί ακόμη και τον κίνδυνο της «φινλανδοποίησης» για τους Ουκρανούς. (Σημειωτέον ότι το 1940, με τη Συνθήκη της Μόσχας, η Φινλανδία είχε ουσιαστικά «εξαγοράσει» την ανεξαρτησία της από τη Σοβιετική Ένωση παραχωρώντας το 11% των εδαφών της).

Σύμφωνα με την DW, μία πρώτη αποτίμηση της συνόδου για την Ουκρανία στην Ουάσινγκτον όχι μόνο δεν ανατρέπει, αλλά μάλλον ενισχύει αυτή την εντύπωση. Θα ήταν υπερβολικό να συμμεριστούμε την εκτίμηση του Spiegel Online ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έδρασε ωσάν να ήταν «διαπραγματευτής του Πούτιν», ωστόσο όλα δείχνουν ότι ο Ρώσος πρόεδρος δεν βγήκε χαμένος από τις διαβουλεύσεις, στις οποίες μάλιστα δεν συμμετείχε καν διά ζώσης. Συν τοις άλλοις ο Τραμπ, στις πρώτες του δηλώσεις μετά τη σύνοδο της Ουάσινγκτον στο Fox News, καλεί τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι «να δείξει και αυτός κάποια ευελιξία».

Εκχώρηση εδαφών και «επιβολή»

Ασφαλώς, όπως επισήμανε για μία ακόμη φορά στην πλατφόρμα X ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς μετά το πέρας των κρίσιμων διαβουλεύσεων, «δεν επιτρέπεται να επιβληθεί εκχώρηση εδαφών στην Ουκρανία». Αυτό επιτάσσει άλλωστε και το διεθνές δίκαιο. Τι γίνεται όμως σε περίπτωση που η εκχώρηση εδαφών δεν «επιβάλλεται» αλλά «επιλέγεται» οικειοθελώς από την ίδια την Ουκρανία υπό το βάρος δυσμενών εξελίξεων και γεωπολιτικών υπολογισμών;

Ας θυμηθούμε- χωρίς να συγκρίνουμε γεωπολιτικά δεδομένα και συσχετισμούς δυνάμεων- ότι μόλις το 2018 η Σερβία είχε προτείνει την οικειοθελή ανταλλαγή εδαφών με το Κόσοβο, προσβλέποντας σε εθνικά ομοιογενή εδάφη και προσπαθώντας να σπάσει τον γόρδιο δεσμό της διαρκούς αντιπαράθεσης. Η πρόταση προκάλεσε αίσθηση διεθνώς, αλλά δεν υλοποιήθηκε. Υπερίσχυσαν οι ενδοιασμοί όσων ανησυχούσαν ότι οι αλλαγές συνόρων θα μπορούσαν να ξυπνήσουν τα «φαντάσματα» του ιστορικού αναθεωρητισμού στα Βαλκάνια- και όχι μόνο.

Πόσο μετρούν οι «εγγυήσεις ασφαλείας»;

Ένα μεγάλο (αν όχι το μεγαλύτερο) κομμάτι των διαβουλεύσεων στην Ουάσινγκτον αναλώθηκε στις «εγγυήσεις ασφαλείας» προς το Κίεβο. Φαίνεται ότι αυτό είναι το κρίσιμο ζήτημα που θα κλειδώσει και τα υπόλοιπα κομμάτια του δύσκολου παζλ, επιτρέποντας παράλληλα στον Ουκρανό πρόεδρο να ισχυρίζεται ότι κατήγαγε μία σημαντική διαπραγματευτική νίκη- ιδιαίτερα σε περίπτωση που όντως δεχθεί παραχωρήσεις εδαφών.