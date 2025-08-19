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Πάνω από 350.000 παράνομα οχήματα στους ελληνικούς δρόμους – Τσουχτερά πρόστιμα για τους παραβάτες
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
21:33 - 19 Αυγ 2025

Πάνω από 350.000 παράνομα οχήματα στους ελληνικούς δρόμους – Τσουχτερά πρόστιμα για τους παραβάτες

Reporter.gr Newsroom
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Περισσότερα από 350.000 οχήματα εντοπίστηκαν να κυκλοφορούν παράνομα στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων που πραγματοποίησε η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.

Σύμφωνα με τα δεδομένα, όπως μεταδόθηκαν στο δελτίο του ΑΛΦΑ, περίπου 150.000 οχήματα δεν έχουν περάσει από Τεχνικό Έλεγχο (ΚΤΕΟ), ενώ 90.000 κυκλοφορούν χωρίς να έχουν πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας. Παράλληλα, χιλιάδες είναι τα ανασφάλιστα οχήματα, γεγονός που δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα ασφάλειας για όλους τους οδηγούς και πεζούς.

Αυτοματοποιημένα ειδοποιητήρια και βαριά πρόστιμα

Οι ιδιοκτήτες των παραβατικών οχημάτων θα λάβουν σύντομα ειδοποιητήρια, στα οποία θα αναγράφονται οι παραβάσεις και το ύψος του προστίμου που τους αναλογεί.

Τα πρόστιμα διαμορφώνονται ως εξής:

  • 400 ευρώ για οχήματα χωρίς ΚΤΕΟ.
  • Για όσους δεν έχουν πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας, θα τους επιβληθεί πρόστιμο διπλάσιο του ποσού των τελών.
  • Για ανασφάλιστα οχήματα, το πρόστιμο κυμαίνεται από 250 έως 1.000 ευρώ, ανάλογα με τον τύπο του οχήματος.

Στενά χρονικά περιθώρια για συμμόρφωση

Οι ιδιοκτήτες έχουν 5 ημέρες για να υποβάλουν ένσταση σε περίπτωση που θεωρούν ότι έχει γίνει λάθος, και 10 ημέρες για να καταβάλουν το πρόστιμο.

Σε αντίθετη περίπτωση, το πρόστιμο διπλασιάζεται, ενώ προβλέπεται ακόμη και αφαίρεση πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας.

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