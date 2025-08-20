Στάρμερ: Απειλεί με κυρώσεις τον Πούτιν αν δεν συναντηθεί με τον Ζελένσκι

ΟΒρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ πρότεινε να επιβληθούν κυρώσεις στον Βλαντίμιρ Πούτιν, σε περίπτωση που αρνηθεί να συναντήσει τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η πρόταση διατυπώθηκε στην τηλεδιάσκεψη της Συμμαχίας των Προθύμων την Τρίτη, με την Ντάουνινγκ Στριτ να δίνει σχετικές πληροφορίες:

«Οι ηγέτες συζήτησαν πώς θα μπορούσε να ασκηθεί περαιτέρω πίεση -μεταξύ άλλων μέσω κυρώσεων- στον Πούτιν μέχρι να δείξει ότι είναι έτοιμος να αναλάβει σοβαρά μέτρα για να τερματίσει την παράνομη εισβολή του».

Ο Βρετανός πρωθυπουργός δήλωσε ότι υπήρξε μια «αίσθηση ενότητας» στη συνάντηση στον Λευκό Οίκο μεταξύ των επτά Ευρωπαίων ηγετών, του Ντόναλντ Τραμπ και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι ενώ ανέφερε και ότι προέκυψαν «δύο ουσιαστικά αποτελέσματα» των συζητήσεων.

Το πρώτο, η επιβεβαίωση ότι ο συνασπισμός των προθύμων -μια ομάδα 31 χωρών που έχουν δεσμευτεί να βοηθήσουν στην ενίσχυση της Ουκρανίας- θα συνεργαστεί με τις ΗΠΑ για εγγυήσεις ασφαλείας.