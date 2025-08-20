Ισραήλ: Ξεκίνησε η εισβολή στην Πόλη της Γάζας

Το Ισραήλ ξεκίνησε την προγραμματισμένη επίθεση στην Πόλη της Γάζα μετά από σύγκρουση με τη Χαμάς και έχει ήδη καταλάβει τα περίχωρα της πόλης, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο ισραηλινός στρατιωτικός εκπρόσωπος, Έφι Ντεφρίν.

Ο ισραηλινός στρατός κάλεσε δεκάδες χιλιάδες εφέδρους την Τετάρτη (20/8) σε προετοιμασία για την επίθεση στη Γάζα. Η κλήση σε υπηρεσία σηματοδότησε ότι το Ισραήλ προχωρά με το σχέδιό του να καταλάβει το μεγαλύτερο αστικό κέντρο της Γάζας, παρά τις διεθνείς επικρίσεις για μια επιχείρηση που πιθανόν θα αναγκάσει την εκτόπιση πολλών περισσότερων Παλαιστινίων.

Ισραηλινές δυνάμεις συγκρούστηκαν την Τετάρτη με περισσότερους από 15 μαχητές της Χαμάς που βγήκαν από σήραγγες και επιτέθηκαν με πυροβολισμούς και αντιαρματικά βλήματα κοντά στο Χαν Γιούνις, νότια της πόλης της Γάζας, τραυματίζοντας σοβαρά έναν στρατιώτη και ελαφρά δύο άλλους, σύμφωνα με ισραηλινό στρατιωτικό αξιωματούχο που επικαλείται το Reuters.

Μετά από τη σύγκρουση με τη Χαμάς, ο Ντεφρίν δήλωσε: «Θα εντείνουμε την επίθεση κατά της Χαμάς στην Πόλη της Γάζας, προπύργιο της κυβερνητικής και στρατιωτικής τρομοκρατίας για την τρομοκρατική οργάνωση». Ακόμα, ανέφερε ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις είχαν ήδη αρχίσει να περικυκλώνουν τα περίχωρα της πόλης της Γάζας και ότι η Χαμάς ήταν πλέον μια «κατεστραμμένη και πληγωμένη» αντάρτικη δύναμη.

«Έχουμε ξεκινήσει τις προκαταρκτικές επιχειρήσεις και τα πρώτα στάδια της επίθεσης στην πόλη της Γάζα, και τώρα οι δυνάμεις του IDF ελέγχουν τα περίχωρα της πόλης της Γάζα», είπε.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι η Χαμάς έχει αποδεχτεί μια πρόταση που υπέβαλαν οι αραβικοί μεσολαβητές για 60ήμερη εκεχειρία, η οποία θα περιλαμβάνει την απελευθέρωση ορισμένων από τους εναπομείναντες ομήρους και την αποφυλάκιση Παλαιστινίων κρατουμένων στο Ισραήλ.