ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ισραήλ: Ξεκίνησε η εισβολή στην Πόλη της Γάζας
Ειδήσεις
20:19 - 20 Αυγ 2025

Ισραήλ: Ξεκίνησε η εισβολή στην Πόλη της Γάζας

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το Ισραήλ ξεκίνησε την προγραμματισμένη επίθεση στην Πόλη της Γάζα μετά από σύγκρουση με τη Χαμάς και έχει ήδη καταλάβει τα περίχωρα της πόλης, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο ισραηλινός στρατιωτικός εκπρόσωπος, Έφι Ντεφρίν.

Ο ισραηλινός στρατός κάλεσε δεκάδες χιλιάδες εφέδρους την Τετάρτη (20/8) σε προετοιμασία για την επίθεση στη Γάζα. Η κλήση σε υπηρεσία σηματοδότησε ότι το Ισραήλ προχωρά με το σχέδιό του να καταλάβει το μεγαλύτερο αστικό κέντρο της Γάζας, παρά τις διεθνείς επικρίσεις για μια επιχείρηση που πιθανόν θα αναγκάσει την εκτόπιση πολλών περισσότερων Παλαιστινίων.

Ισραηλινές δυνάμεις συγκρούστηκαν την Τετάρτη με περισσότερους από 15 μαχητές της Χαμάς που βγήκαν από σήραγγες και επιτέθηκαν με πυροβολισμούς και αντιαρματικά βλήματα κοντά στο Χαν Γιούνις, νότια της πόλης της Γάζας, τραυματίζοντας σοβαρά έναν στρατιώτη και ελαφρά δύο άλλους, σύμφωνα με ισραηλινό στρατιωτικό αξιωματούχο που επικαλείται το Reuters.

Μετά από τη σύγκρουση με τη Χαμάς, ο Ντεφρίν δήλωσε: «Θα εντείνουμε την επίθεση κατά της Χαμάς στην Πόλη της Γάζας, προπύργιο της κυβερνητικής και στρατιωτικής τρομοκρατίας για την τρομοκρατική οργάνωση». Ακόμα, ανέφερε ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις είχαν ήδη αρχίσει να περικυκλώνουν τα περίχωρα της πόλης της Γάζας και ότι η Χαμάς ήταν πλέον μια «κατεστραμμένη και πληγωμένη» αντάρτικη δύναμη.

«Έχουμε ξεκινήσει τις προκαταρκτικές επιχειρήσεις και τα πρώτα στάδια της επίθεσης στην πόλη της Γάζα, και τώρα οι δυνάμεις του IDF ελέγχουν τα περίχωρα της πόλης της Γάζα», είπε.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι η Χαμάς έχει αποδεχτεί μια πρόταση που υπέβαλαν οι αραβικοί μεσολαβητές για 60ήμερη εκεχειρία, η οποία θα περιλαμβάνει την απελευθέρωση ορισμένων από τους εναπομείναντες ομήρους και την αποφυλάκιση Παλαιστινίων κρατουμένων στο Ισραήλ.

Τελευταία τροποποίηση στις 20/08/2025 - 21:00
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ξάνθη: Απαγγέλθηκαν κατηγορίες στο Βούλγαρο οδηγό του πολύνεκρου δυστυχήματος στην Εγνατία Οδό
Ειδήσεις

Ξάνθη: Απαγγέλθηκαν κατηγορίες στο Βούλγαρο οδηγό του πολύνεκρου δυστυχήματος στην Εγνατία Οδό

Τηλεφωνική συνομιλία Μητσοτάκη–Σίσι με έμφαση σε Γάζα και περιφερειακό συντονισμό
Πολιτική

Τηλεφωνική συνομιλία Μητσοτάκη–Σίσι με έμφαση σε Γάζα και περιφερειακό συντονισμό

Το 22% της επιφάνειας της Χίου έχει καεί από δασικές πυρκαγιές τα τελευταία 10 χρόνια
Περιβάλλον

Το 22% της επιφάνειας της Χίου έχει καεί από δασικές πυρκαγιές τα τελευταία 10 χρόνια

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή μετά την εκεχειρία: Ισραηλινά πλήγματα στη Βηρυτό και απειλές από Τεχεράνη
Ειδήσεις

Κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή μετά την εκεχειρία: Ισραηλινά πλήγματα στη Βηρυτό και απειλές από Τεχεράνη

Αντιτρομοκρατική επιχείρηση σε Κρήτη και Αθήνα: Συνελήφθη Παλαιστίνιος για συμμετοχή στη Χαμάς - Ετοίμαζε χτύπημα
Ειδήσεις

Αντιτρομοκρατική επιχείρηση σε Κρήτη και Αθήνα: Συνελήφθη Παλαιστίνιος για συμμετοχή στη Χαμάς - Ετοίμαζε χτύπημα

Πώς έχασε η Γερμανία τη μάχη για το Συμβούλιο Ασφαλείας
Ειδήσεις

Πώς έχασε η Γερμανία τη μάχη για το Συμβούλιο Ασφαλείας

Ισραήλ: Ανοίγει την πρώτη του πρεσβεία στη Σλοβενία μετά την κυβενρητική αλλαγή
Ειδήσεις

Ισραήλ: Ανοίγει την πρώτη του πρεσβεία στη Σλοβενία μετά την κυβενρητική αλλαγή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
07/06/2026 - 21:20

Aγρότες: Ανοίγει η πλατφόρμα για την επιδότηση 15% στην αγορά λιπασμάτων – Ποιο διάστημα καλύπτει

Ειδήσεις
07/06/2026 - 20:45

Πληθωρισμός και πετρέλαιο πιέζουν την ΕΚΤ: Προς αύξηση επιτοκίων την Πέμπτη 11/6

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
07/06/2026 - 20:15

ΕΦΕΤ: Η ασφάλεια τροφίμων ως θεμελιώδες δικαίωμα – Έμφαση στον ρόλο της επιστήμης και της πρόληψης

Ειδήσεις
07/06/2026 - 20:11

Τουρνάς από Βόρεια Εύβοια: Διαρκή παρακολούθηση του φαινομένου – Από αύριο ξεκινούν οι έλεγχοι

Ειδήσεις
07/06/2026 - 19:50

Κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή μετά την εκεχειρία: Ισραηλινά πλήγματα στη Βηρυτό και απειλές από Τεχεράνη

Επιχειρήσεις
07/06/2026 - 19:15

Banco BPM: Πρόταση-μαμούθ για συγχώνευση «ίσου προς ίσο» με τη Monte dei Paschi

Ειδήσεις
07/06/2026 - 18:45

Βόρεια Εύβοια: Κανονικά αύριο 8/6 οι Πανελλαδικές – Κλειστά Νηπιαγωγεία, Δημοτικά και Γυμνάσιο Προκοπίου

Πολιτική
07/06/2026 - 18:32

Δημοσκόπηση Marc: Η ΝΔ διατηρεί προβάδισμα 30,8% – Στη δεύτερη θέση η ΕΛΑΣ

Εμπορεύματα
07/06/2026 - 18:10

OPEC+: Απόφαση για τέταρτη διαδοχική αύξηση πετρελαίου μετά το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ

Αυτοδιοίκηση
07/06/2026 - 17:45

Υπόθεση Πολεοδομίας Κηφισιάς: «Είχαμε ήδη εντοπίσει τις δυσλειτουργίες», λέει ο Δήμος

Ειδήσεις
07/06/2026 - 17:21

CNBC για Πόλεμο Ιράν–ΗΠΑ: Οι 100 ημέρες που αναδιαμόρφωσαν αγορές, ενέργεια και οικονομίες

Ειδήσεις
07/06/2026 - 16:55

Axios: Η Καμάλα Χάρις στη Λουιζιάνα με φόντο τις εκλογικές περιφέρειες και τις ζυμώσεις για το 2028

Ειδήσεις
07/06/2026 - 16:20

Ανησυχία για τις ισχυρές δονήσεις στη Β. Εύβοια: Επιτόπου ο Τουρνάς για την αποτίμηση της κατάστασης

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
07/06/2026 - 15:59

Νέο ιστορικό υψηλό για το «Ελευθέριος Βενιζέλος»: Ξεπέρασαν τα 12,2 εκατ. οι επιβάτες στο πρώτο πεντάμηνο

Πολιτική
07/06/2026 - 15:30

Καρανίκας: «Παρακμή και σήψη» – Σφοδρή επίθεση σε Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ για «κείμενα Άρλεκιν»

Ειδήσεις
07/06/2026 - 15:00

Κατσαφάδος: Τελεσίγραφο έως 15/6 για τα ακαθάριστα οικόπεδα – Πρόστιμα μέσω ΑΑΔΕ και εντατικοί έλεγχοι

ΥΔΡΕΥΣΗ
07/06/2026 - 14:30

Χαρακόπουλος: Από τον Νείλο στον Αχελώο – Προειδοποιήσεις για «πολέμους του νερού» και την απειλή της ερημοποίησης

Ειδήσεις
07/06/2026 - 13:59

Αλβανία: Ο Ράμα υπερασπίζεται την επένδυση Κούσνερ 1,4 δισ. ευρώ εν μέσω μαζικών αντιδράσεων για τη Νάρτα

Πολιτική
07/06/2026 - 13:30

Ανδρουλάκης από Αρκαλοχώρι: Με την εμπιστοσύνη των πολιτών θα φέρουμε την πολιτική αλλαγή

Ειδήσεις
07/06/2026 - 13:07

Σεισμός 5,2 και 4,8 Ρίχτερ στη Βόρεια Εύβοια: Ζημιές σε σπίτια και κατολισθήσεις

Επιχειρήσεις
07/06/2026 - 12:59

British Airways: Το αυξημένο κόστος καυσίμων φέρνει νέο κύμα ανατιμήσεων στα εισιτήρια

Ειδήσεις
07/06/2026 - 12:45

Στενά του Ορμούζ και πετρέλαιο: OPEC+ σε κρίσιμη συνεδρίαση χωρίς ισχυρά «όπλα»

Ειδήσεις
07/06/2026 - 12:21

Χανιά: Σύλληψη 56χρονου Γερμανού που φωτογράφιζε το στρατιωτικό αεροδρόμιο

Πολιτική
07/06/2026 - 12:15

Τσουκαλάς: Η Ελλάδα του 2030 δεν μπορεί να προκύψει από μια αποτυχημένη κυβέρνηση

Ειδήσεις
07/06/2026 - 11:55

Χανιά: Drone «φορτωμένο» με ναρκωτικά και εξοπλισμό απόδρασης πάνω από τις φυλακές Αγιάς

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
07/06/2026 - 11:40

Πράσινο φως από την ΕΕ για νέους κανόνες στις πτήσεις: Αποζημιώσεις έως €600 για καθυστερήσεις πτήσεων

Ειδήσεις
07/06/2026 - 11:20

Αμεντί (Πρόεδρος Ιράκ): Φιλοδοξούμε να αποτελέσουμε γέφυρα διαλόγου, σταθερότητας και ανάπτυξης στην περιοχή

Ναυτιλία
07/06/2026 - 10:59

Νέα εποχή για την κεφαλαιαγορά: Οι Έλληνες εφοπλιστές εξετάζουν είσοδο στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Ειδήσεις
07/06/2026 - 10:45

Οχάιο: Τουλάχιστον 12 τραυματίες από πυροβολισμούς σε φεστιβάλ – Αναζητούνται οι δράστες

Πολιτική
07/06/2026 - 10:30

Μητσοτάκης: Ελλάδα 2030 - Όσο η οικονομία γίνεται ισχυρότερη θα επιστρέφουμε το μέρισμα στην κοινωνία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ