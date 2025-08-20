Ξάνθη: Απαγγέλθηκαν κατηγορίες στο Βούλγαρο οδηγό του πολύνεκρου δυστυχήματος στην Εγνατία Οδό

Κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια, επικίνδυνη βλάβη από αμέλεια και επικίνδυνη οδήγηση απήγγειλε ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Ροδόπης σε βάρος του Βούλγαρου οδηγού που ενεπλάκη στο πολύνεκρο τροχαίο της Δευτέρας (18/8) στην Εγνατία Οδό, λίγο πριν τα διόδια του Ιάσμου.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο εισαγγελέας μετέβη στο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής, όπου ο οδηγός του ημιφορτηγού νοσηλεύεται φρουρούμενος. Η κατάστασή του χαρακτηρίζεται σταθερή και εκτός κινδύνου.

Ο οδηγός έχει υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή μόλις το επιτρέψει η υγεία του, προκειμένου να καταθέσει για τις συνθήκες του πολύνεκρου δυστυχήματος.

Υπενθυμίζεται ότι το μεσημέρι της Δευτέρας, συνέβη πολύνεκρο δυστύχημα στην Εγνατία Οδό, όταν συγκρούστηκαν τρία οχήματα. Από τη σύγκρουση τα οχήματα τυλίχθηκαν στις φλόγες με αποτέλεσμα να απανθρακωθούν οι τρεις από τους τέσσερις επιβαίνοντες ενός ΙΧ.