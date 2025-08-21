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Ουκρανία: Το Κίεβο εξετάζει τις επιλογές του εν μέσω κλιμάκωσης των ρωσικών επιθέσεων
Ειδήσεις
12:08 - 21 Αυγ 2025

Ουκρανία: Το Κίεβο εξετάζει τις επιλογές του εν μέσω κλιμάκωσης των ρωσικών επιθέσεων

Reporter.gr Newsroom
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Παρά τις προσπάθειες των ΗΠΑ και της ΕΕ να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο ρωσικός στρατός συνεχίζει τις επιθέσεις του.

Σύμφωνα με την ουκρανική πολεμική αεροπορία, η Ρωσία εξαπέλυσε επιθέσεις σε πολλές ουκρανικές περιοχές με περισσότερα από 570 drones και τουλάχιστον 40 πυραύλους. Στην ουκρανική πρωτεύουσα Κίεβο, σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης, είχε σημάνει ήδη από το βράδυ της Τετάρτης (20/8) συναγερμός αεροπορικής επιδρομής.

Στόχος συνδυασμένης ρωσικής επίθεσης με drones και πυραύλους έγινε και η πόλη Λβιβ στη δυτική Ουκρανία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Υπήρξε ένα θύμα, ενώ δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της ομώνυμης περιφέρειας, Μαξίμ Κοζίσκι, μέσω του Telegram. Επιπλέον, δεκάδες κατοικίες υπέστησαν ζημιές. Η Πολωνία αντέδρασε επίσης στις επιθέσεις και απογείωσε προσωρινά αεροσκάφη της πολεμικής της αεροπορίας. Μόλις χθες, ένα drone είχε πέσει σε χωράφι καλαμποκιού στην ανατολική Πολωνία.

Όπως ανακοίνωσε ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σύμπιχα μέσω της πλατφόρμας X, εργοστάσιο αμερικανικής εταιρείας ηλεκτρονικών χτυπήθηκε επίσης από ρωσικές επιθέσεις. Υπήρξαν θύματα και ζημιές. Ο Σύμπιχα τόνισε ότι πρόκειται για αποκλειστικά πολιτική εγκατάσταση, χωρίς καμία σχέση με την άμυνα ή τον στρατό. Δεν ήταν άλλωστε η πρώτη φορά που ρωσικές επιθέσεις στόχευσαν αμερικανικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία· ο υπουργός υπενθύμισε τις επιθέσεις σε γραφεία της Boeing στο Κίεβο τον Ιούνιο.

Η Ουκρανία καταστρώνει σχέδια για όλα τα ενδεχόμενα

Μπροστά στη συνεχιζόμενη σφοδρότητα των ρωσικών επιθέσεων, ο στόχος μιας ειρηνευτικής συμφωνίας μοιάζει να απομακρύνεται. Η ουκρανική κυβέρνηση προετοιμάζεται και για τις δύο περιπτώσεις – μια περίοδο μετά από μια συμφωνία, αλλά και για έναν παρατεταμένο πόλεμο, όπως ξεκαθάρισε ο επικεφαλής του προεδρικού γραφείου, Αντρίι Γερμάκ. Είχε προηγηθεί συνάντησή του με συμβούλους εθνικής ασφάλειας της Γερμανίας, Ιταλίας, Γαλλίας, Ηνωμένου Βασιλείου, Φινλανδίας, καθώς και της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.

Στο επίκεντρο των διαβουλεύσεων βρίσκονται οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, που θα αποτρέψουν τη Ρωσία από το να παραβιάσει μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία. «Οι ομάδες μας, κυρίως ο στρατός, έχουν ήδη ξεκινήσει ενεργά το έργο για το στρατιωτικό σκέλος των εγγυήσεων ασφαλείας», δήλωσε σχετικά ο Γερμάκ.

Πολλά τα ανοιχτά ερωτήματα για τις εγγυήσεις ασφαλείας

Ακόμη δεν είναι ξεκάθαρο πώς θα μπορούσαν να διαμορφωθούν τέτοιες εγγυήσεις. Στο τραπέζι βρίσκεται η επιλογή εγγυήσεων που να μοιάζουν με το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, το οποίο προβλέπει τη συνδρομή όλων των συμμάχων σε περίπτωση επίθεσης κατά μέλους. Συζητείται επίσης το ενδεχόμενο ανάπτυξης ειρηνευτικών δυνάμεων. Η γερμανική κυβέρνηση υπό τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς δεν αποκλείει τη συμμετοχή της Bundeswehr, κάτι που θα έπρεπε ωστόσο να εγκριθεί από τη γερμανική Βουλή.

Η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο επίσης εξετάζουν την αποστολή ειρηνευτικών δυνάμεων. Μετά τις διαβουλεύσεις των χωρών του ΝΑΤΟ την Τετάρτη, και ο πρόεδρος της Λιθουανίας, Γκιτάνας Ναουσέντα, εμφανίστηκε ανοιχτός σε ενδεχόμενη συμμετοχή. Δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να συνεισφέρει όσους στρατιώτες επιτρέψει το κοινοβούλιο, μιλώντας στη λιθουανική τηλεόραση.

Βανς: Η Ευρώπη πρέπει να σηκώσει το μεγαλύτερο βάρος

Οι ΗΠΑ προς το παρόν αποκλείουν την αποστολή δικών τους στρατευμάτων στην Ουκρανία. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ προσέφερε, ωστόσο, στρατιωτική υποστήριξη από αέρος. Το κύριο βάρος των πιθανών εγγυήσεων ασφαλείας δεν πρέπει να πέσει στους ώμους των ΗΠΑ αλλά της Ευρώπης, όπως τόνισε ο αντιπρόεδρος JD Vance σε συνέντευξή του στο Fox News. «Όποια μορφή κι αν πάρει αυτό, οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να αναλάβουν το μεγαλύτερο μέρος του βάρους», είπε ο στενός συνεργάτης του Τραμπ. Οι ΗΠΑ θα πρέπει βεβαίως να βοηθήσουν όπου χρειαστεί, ώστε να τερματιστεί ο πόλεμος και η αιματοχυσία, αλλά ο πρόεδρος αναμένει από την Ευρώπη να παίξει τον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Η Ουγγαρία προσφέρει φιλοξενία ειρηνευτικών συνομιλιών

Την ελπίδα για μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία είχε αναζωπυρώσει πρόσφατα η συνάντηση Τραμπ και Πούτιν στην Αλάσκα, καθώς και η ακόλουθη διάσκεψη για την Ουκρανία στην Ουάσιγκτον, όπου συμμετείχαν, εκτός από τον Ζελένσκι, η ηγεσία της ΕΕ και πολλοί αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων.

Πλέον, βρίσκεται στο τραπέζι μια πιθανή συνάντηση Ζελένσκι και Πούτιν, την οποία, σύμφωνα με την αμερικανική κυβέρνηση, η Ρωσία έχει δεσμευθεί να πραγματοποιήσει. Ωστόσο, παραμένει εντελώς αβέβαιο αν και πότε –και σε ποιον τόπο– θα λάβει χώρα μια τέτοια σύνοδος κορυφής.

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