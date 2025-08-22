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Η Λιβύη ανοίγει τον δρόμο στην Τουρκία για έρευνες στην Ανατολική Μεσόγειο
Πολιτική
09:23 - 22 Αυγ 2025

Η Λιβύη ανοίγει τον δρόμο στην Τουρκία για έρευνες στην Ανατολική Μεσόγειο

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
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Η πολιτική σκηνή της Λιβύης φαίνεται να παίρνει νέα τροπή, με άμεσες επιπτώσεις και για την Ελλάδα. 

Σύμφωνα με δημοσίευμα της τουρκικής ιστοσελίδας T24 (21/8/2025), το κοινοβούλιο της Ανατολικής Λιβύης, που ελέγχεται από τον στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ, ετοιμάζεται να εγκρίνει τη θαλάσσια συμφωνία Τουρκίας–Λιβύης του 2019.

Η συμφωνία αυτή είχε κατατεθεί στον ΟΗΕ και χαράσσει όρια θαλάσσιας δικαιοδοσίας που αμφισβητούνται έντονα από την Αθήνα.

Η συμφωνία δίνει στην Τουρκία το δικαίωμα να πραγματοποιήσει έρευνες πετρελαίου και φυσικού αερίου στην περιοχή μεταξύ Τουρκίας και Κρήτης. Αν περάσει και από τη Βουλή των Αντιπροσώπων του Τομπρούκ, τότε τουρκικά ερευνητικά σκάφη και γεωτρύπανα θα μπορέσουν να ξεκινήσουν επιχειρήσεις σε ζώνες που η Ελλάδα θεωρεί ότι επικαλύπτουν την ελληνική υφαλοκρηπίδα.

Μέχρι σήμερα, η Ανατολική Λιβύη του Χάφταρ ήταν αντίθετη στη συμφωνία, ενώ η κυβέρνηση της Τρίπολης τη στήριζε πλήρως. Αν τώρα ο Χάφταρ δώσει το «πράσινο φως», θα πρόκειται για σημαντική πολιτική στροφή και ένδειξη προσέγγισης με την Άγκυρα. Το Bloomberg αναφέρει ότι τα περισσότερα εμπόδια έχουν ήδη ξεπεραστεί και πως η ψηφοφορία στη Βεγγάζη θα γίνει τις επόμενες εβδομάδες.

Η αναθέρμανση των σχέσεων Τουρκίας–Χάφταρ συνοδεύεται από συμβολικές κινήσεις στο πεδίο. Το τουρκικό πολεμικό πλοίο TCG Kınalıada επισκέφθηκε για πρώτη φορά το λιμάνι της Βεγγάζης, ενώ τον περασμένο Απρίλιο ο γιος και διάδοχος του Χάφταρ, Σαντάμ, είχε πραγματοποιήσει επαφές στην Άγκυρα με τον υπουργό Άμυνας και τον αρχηγό των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων.

Η πιθανή ενεργοποίηση της συμφωνίας αυξάνει τις διεκδικήσεις της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Για την Αθήνα, αυτό σημαίνει νέες πιέσεις σε μια θαλάσσια περιοχή στρατηγικής σημασίας, όπου ήδη υπάρχουν διαφωνίες για τα θαλάσσια σύνορα και την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων.

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