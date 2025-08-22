Δείπνο Μητσοτάκη στην Τήνο με τον Μέρντοχ και τους συνεργάτες του

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Με τον Αυστραλοαμερικανό μεγιστάνα των ΜΜΕ, Ρούμπερτ Μέρντοχ, δείπνησε το βράδυ της Πέμπτης (22/8) ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Οι δύο άνδρες δείπνησαν μαζί με τις συζύγους τους στην ψαροταβέρνα της Τήνου το «Θαλασσάκι».

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο δείπνο ήταν επίσης παρόντες η CEO του μιντιακού ομίλου Ρεμπέκα Μπρουκς και ο διευθυντής της New York Post Κιθ Πουλ.

Ο Μέρντοχ θυμίζουμε πως έχει έναν μεγάλο όμιλο ΜΜΕ στον οποίο μεταξύ άλλων ανήκουν οι εφημερίδες The Sun και New York Post, αλλά και το τηλεοπτικό Fox News.

Στην Τήνο βρίσκεται με θαλαμηγό του, M’BRACE. Ο 94χρονος πλέον Κιθ Ρούπερτ Μέρντοχ στήριξε τον Ντόναλντ Τραμπ προεκλογικά, ωστόσο, οι σχέσεις τους έχουν σκαμπανεβάσματα.

Οι διεθνείς εξελίξεις με τις πρωτοβουλίες Τραμπ για το ουκρανικό σίγουρα συζητήθηκαν στο δείπνο.