Ολλανδία: Παραιτήθηκε o ΥΠΕΞ λόγω διαφωνιών για την επιβολή κυρώσεων στο Ισραήλ

Ο Ολλανδός Υπουργός Εξωτερικών Κάσπαρ Φέλντκαμπ υπέβαλε την παραίτησή του το βράδυ της Πέμπτης, έπειτα από μια άκαρπη συζήτηση στο υπουργικό συμβούλιο σχετικά με την επιβολή πιθανών κυρώσεων κατά του Ισραήλ, σύμφωνα με το πρακτορείο ANP.

«Διαπιστώνω πως δεν έχω τη δυνατότητα να προωθήσω ουσιαστικά πρόσθετα μέτρα» για την άσκηση πίεσης στο Ισραήλ, δήλωσε ο ίδιος.

Την Πέμπτη, ο Φέλντκαμπ είχε ταχθεί υπέρ της επιβολής νέων μέτρων κατά του Ισραήλ. Ήδη από τον Ιούλιο, είχε χαρακτηρίσει ανεπιθύμητα πρόσωπα στην Ολλανδία τους Ισραηλινούς ακροδεξιούς υπουργούς Ιτάμαρ Μπεν-Γκβιρ και Μπεζαλέλ Σμότριτς.

Η Ολλανδία συγκαταλέγεται μεταξύ των 21 χωρών που υπέγραψαν κοινή δήλωση την Πέμπτη, στην οποία καταδικάζεται ως «απαράδεκτο και αντίθετο με το διεθνές δίκαιο» το νέο σχέδιο εποικισμού στη Δυτική Όχθη από το Ισραήλ.

Σύμφωνα με τον Φέλντκαμπ, οι προτάσεις του συζητήθηκαν μεν σοβαρά, αλλά αντιμετώπισαν επανειλημμένα εμπόδια στις συνεδριάσεις του υπουργικού συμβουλίου. Καθώς η κυβέρνησή του έχει ήδη παραιτηθεί από τις 3 Ιουνίου, αποφάσισε να αποσυρθεί πλήρως, κρίνοντας ότι δεν θα είναι σε θέση να συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντα του Υπουργού Εξωτερικών το επόμενο διάστημα.

Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Ντικ Σχοφ συνεχίζει να λειτουργεί ως υπηρεσιακή μέχρι τη διεξαγωγή των εκλογών, που έχουν προγραμματιστεί για τα τέλη Οκτωβρίου.