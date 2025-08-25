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Γιώργος Οικονόμου vs Seanergy Maritime: Μια αντιπαράθεση ικανή να πλήξει την αξιοπιστία των Νήσων Μάρσαλ ως διεθνούς έδρας ναυτιλιακών εταιριών
Ναυτιλία
08:11 - 25 Αυγ 2025

Γιώργος Οικονόμου vs Seanergy Maritime: Μια αντιπαράθεση ικανή να πλήξει την αξιοπιστία των Νήσων Μάρσαλ ως διεθνούς έδρας ναυτιλιακών εταιριών

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
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Οι Νήσοι Μάρσαλ βρίσκονται εδώ και δεκαετίες στο επίκεντρο της διεθνούς ναυτιλίας. Η χώρα έχει χτίσει την φήμη ως μία με το πιο φιλικό και ευέλικτο περιβάλλον για την ίδρυση και λειτουργία ναυτιλιακών εταιριών, φιλοξενώντας έναν από τους μεγαλύτερους νηογνώμονες παγκοσμίως. Ωστόσο, η τρέχουσα δικαστική διαμάχη ανάμεσα στον Έλληνα εφοπλιστή Γιώργο Οικονόμου και τη ναυτιλιακή Seanergy Maritime θέτει υπό αμφισβήτηση τα θεμέλια αυτής της αξιοπιστίας.  

Η αντιπαράθεση ξεκίνησε το 2024, όταν ο Έλληνας διαχειριστής Γιώργος Οικονόμου, μέσω της επενδυτικής του οντότητας Sphinx Investment, αμφισβήτησε την απόφαση της Seanergy να εκδώσει νέες προνομιούχες μετοχές με υπερδιπλάσιο δικαίωμα ψήφου (super-voting shares).

Η κίνηση αυτή ενίσχυσε τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Seanergy, Σταμάτη Τσαντάνη, ο οποίος απέκτησε μέσω αυτών σχεδόν το 50% της ψήφου, παρότι κατείχε μικρότερο ποσοστό στο μετοχικό κεφάλαιο.

Ο Οικονόμου υποστήριξε ότι η απόφαση ήταν καταχρηστική και στόχευε να «κλειδώσει» τον έλεγχο της εταιρείας στα χέρια της διοίκησης, περιορίζοντας τα δικαιώματα των υπολοίπων μετόχων. Η υπόθεση οδηγήθηκε στο High Court των Νήσων Μάρσαλ, το οποίο όμως απέρριψε τις ενστάσεις του.

Η απόρριψη και η προσφυγή

Μετά την ήττα του, ο Γιώργος Οικονόμου αποφάσισε να προχωρήσει σε ανώτερο επίπεδο, καταθέτοντας έφεση στο Ανώτατο Δικαστήριο των Νήσων Μάρσαλ. Η ακρόαση έχει προγραμματιστεί για τον Νοέμβριο του 2025 και αναμένεται να αποτελέσει σημείο καμπής όχι μόνο για την ίδια την Seanergy αλλά και για την εικόνα του ίδιου του κράτους ως έδρα ναυτιλιακών εταιριών.

Η Seanergy, από την πλευρά της, δηλώνει ότι όλες οι κινήσεις έγιναν νόμιμα, στη βάση των καταστατικών προβλέψεων, και υπογραμμίζει ότι οι μετοχές με υπερδιπλάσιο δικαίωμα ψήφου είναι σύνηθες εργαλείο στις διεθνείς αγορές.

Οι Νήσοι Μάρσαλ στο μικροσκόπιο

Η σημασία της υπόθεσης ξεπερνά τα όρια μιας επιχειρηματικής διαμάχης. Για τις Νήσους Μάρσαλ, το διακύβευμα είναι η ίδια η θεσμική τους αντοχή. Εδώ και χρόνια, η χώρα έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη εφοπλιστών και επενδυτών χάρη στη σταθερότητα του νομικού της πλαισίου, που βασίζεται σε πρότυπα του αμερικανικού δικαίου.

Ωστόσο, όταν μια υπόθεση τέτοιου μεγέθους φτάνει στο ανώτατο δικαστήριο, τίθενται κάποια εύλογα ερωτήματα:

  • Μπορούν οι Νήσοι Μάρσαλ να εξασφαλίσουν δίκαιη και ισόρροπη προστασία όλων των μετόχων, ανεξάρτητα από την ισχύ τους;
  • Ή μήπως η φήμη τους ως «ασφαλής έδρα» κλονίζεται, δίνοντας χώρο σε άλλες χώρες, όπως η Κύπρος ή οι Μπαχάμες να διεκδικήσουν μεγαλύτερα μερίδια από την αγορά ;

Αναλυτές της ναυτιλιακής αγοράς σημειώνουν ότι, εάν το Ανώτατο Δικαστήριο επιβεβαιώσει την απόρριψη της προσφυγής Οικονόμου, τότε θα σταλεί ένα μήνυμα υπέρ της ευελιξίας των εταιρικών σχημάτων. Αν όμως δοθεί μερική ή πλήρης δικαίωση στον Έλληνα εφοπλιστή, οι Νήσοι Μάρσαλ ίσως αναγκαστούν να αναθεωρήσουν το πλαίσιο που τους καθιστά τόσο ελκυστικούς.

Ένας κόμβος παγκόσμιου ενδιαφέροντος

Οι Νήσοι Μάρσαλ δεν είναι απλώς μια τυπική offshore περίπτωση. Έχουν εξελιχθεί σε έναν από τους πιο κρίσιμους κόμβους για την παγκόσμια ναυτιλία, με χιλιάδες πλοία να φέρουν τη σημαία τους. Η υπόθεση Οικονόμου–Seanergy φέρνει στην επιφάνεια την ευαισθησία αυτού του οικοδομήματος, ένα νομικό πλαίσιο που προσφέρει ευκολία και ταχύτητα, αλλά χρειάζεται να δείξει ότι μπορεί να αντέξει σε μεγάλες δικαστικές συγκρούσεις.

Η σύγκρουση αυτή δείχνει πώς μια εσωτερική εταιρική διαμάχη μπορεί να εξελιχθεί σε τεστ θεσμικής αξιοπιστίας για ένα ολόκληρο κράτος. Ειδικά σε μια εποχή όπου οι διεθνείς πιέσεις για διαφάνεια, κανονιστική συμμόρφωση και λογοδοσία εντείνονται, κάθε ρωγμή στην εικόνα των Νήσων Μάρσαλ αποκτά πολλαπλασιαστική βαρύτητα.

Το φθινόπωρο του 2025 θα δείξει εάν οι Νήσοι Μάρσαλ μπορούν να κρατήσουν σταθερή τη φήμη τους ή αν θα αρχίσουν να χάνουν έδαφος στον σκληρό ανταγωνισμό των διεθνών νηολογίων.

Για τον Γιώργο Οικονόμου, η μάχη αφορά τον έλεγχο μιας εταιρείας. Για τη Seanergy, είναι ζήτημα εταιρικής στρατηγικής. Για τις Νήσους Μάρσαλ, όμως, το στοίχημα είναι πολύ μεγαλύτερο, να αποδείξουν ότι το νομικό τους πλαίσιο μπορεί να αντέξει στα πιο απαιτητικά τεστ της διεθνούς ναυτιλίας.

Τελευταία τροποποίηση στις 25/08/2025 - 12:20
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