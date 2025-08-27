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Μερτς – Μακρόν: Συμφώνησαν για απόφαση για το μέλλον του ευρωπαϊκού μαχητικού FCAS μέχρι το τέλος του έτους
Ειδήσεις
14:26 - 27 Αυγ 2025

Μερτς – Μακρόν: Συμφώνησαν για απόφαση για το μέλλον του ευρωπαϊκού μαχητικού FCAS μέχρι το τέλος του έτους

Reporter.gr Newsroom
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Ο Γερμανός Καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, δήλωσε ότι έχει καταλήξει σε συμφωνία με τον Πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, προκειμένου να ληφθεί απόφαση έως το τέλος του τρέχοντος έτους σχετικά με το μέλλον του ευρωπαϊκού στρατιωτικού προγράμματος Future Combat Air System (FCAS).

Πρόκειται για ένα φιλόδοξο, πολυεθνικό αμυντικό εγχείρημα που έχει στόχο την ανάπτυξη μαχητικών αεροσκαφών επόμενης γενιάς, καθώς και των σχετικών τεχνολογικών συστημάτων υποστήριξης, με σκοπό τον εκσυγχρονισμό των ευρωπαϊκών αεροπορικών δυνάμεων.

Ωστόσο, το πρόγραμμα FCAS φαίνεται να αντιμετωπίζει εσωτερικές δυσκολίες, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters την Τρίτη, η γερμανική κυβέρνηση έχει κατηγορήσει τη γαλλική αμυντική βιομηχανία ότι παρεμποδίζει την πρόοδο του έργου. Η εμπλοκή φέρεται να οφείλεται σε αξιώσεις της Γαλλίας για αποκλειστική ηγεσία στην επόμενη φάση του προγράμματος, γεγονός που προκαλεί τριβές μεταξύ των εταίρων.

Παράλληλα, ο Καγκελάριος Μερτς αναφέρθηκε και στο ζήτημα της ασφάλειας στην Ευρώπη, εστιάζοντας στη Ρωσία. Όπως δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη, θεωρεί ότι η Ρωσία αποτελεί και θα εξακολουθήσει να αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, υπογραμμίζοντας ότι αυτή η κατάσταση θα συνεχιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

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