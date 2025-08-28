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Φωτιά στο Αηδόνι Πρέβεζας - Μήνυμα 112 για ετοιμότητα των κατοίκων
Ειδήσεις
15:40 - 28 Αυγ 2025

Φωτιά στο Αηδόνι Πρέβεζας - Μήνυμα 112 για ετοιμότητα των κατοίκων

Reporter.gr Newsroom
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Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 14:30 την Πέμπτη (28/8) σε δασική έκταση στην περιοχή Αηδόνι στην Πρέβεζα. 

Λίγο αργότερα, εκδόθηκε μήνυμα μέσω 112, καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα. «Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Στο σημείο της πυρκαγιάς έχουν σπεύσει 22 πυροσβέστες, συνοδευόμενοι από μία ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 7 οχήματα.

Στη μάχη της κατάσβεσης συμμετέχουν επίσης δύο αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο, που επιχειρούν για τον έλεγχο και την οριοθέτηση της φωτιάς.

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