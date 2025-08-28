Φωτιά στο Αηδόνι Πρέβεζας - Μήνυμα 112 για ετοιμότητα των κατοίκων

Λίγο αργότερα, εκδόθηκε μήνυμα μέσω 112, καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα. «Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται χαρακτηριστικά.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
? Δασική πυρκαγιά στις περιοχές #Αηδόνι #Νάρκισσος και #Βουβοπόταμος της Περιφερειακής Ενότητας #Πρέβεζας
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki
@hellenicpolice— 112 Greece (@112Greece) August 28, 2025
Στο σημείο της πυρκαγιάς έχουν σπεύσει 22 πυροσβέστες, συνοδευόμενοι από μία ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 7 οχήματα.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή #Αηδόνι_Πρεβέζης. Κινητοποιήθηκαν 22 #πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της #5ης_ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 28, 2025
Στη μάχη της κατάσβεσης συμμετέχουν επίσης δύο αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο, που επιχειρούν για τον έλεγχο και την οριοθέτηση της φωτιάς.