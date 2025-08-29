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Ζελένσκι: Οι εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία πρέπει να αποφασιστούν σε επίπεδο ηγετών
Ειδήσεις
17:14 - 29 Αυγ 2025

Ζελένσκι: Οι εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία πρέπει να αποφασιστούν σε επίπεδο ηγετών

Reporter.gr Newsroom
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Ο Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Παρασκευή (29/8) ότι οι συζητήσεις των εταίρων του Κιέβου σχετικά με τις εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία θα πρέπει να πραγματοποιηθούν σε επίπεδο ηγετών και ότι ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα πρέπει να συμμετάσχει.

Ο Ουκρανός ηγέτης τόνισε, επίσης, ότι θα πρέπει να υπενθυμιστεί στον Τραμπ τις επόμενες ημέρες η προθεσμία που ο ίδιος έθεσε για να αποφασίσει σχετικά με νέα μέτρα κατά της Ρωσίας. Με αυτές τις δηλώσεις, ο Ζελένσκι και οι ουκρανικές αρχές επιδιώκουν ισχυρές δεσμεύσεις από τους συμμάχους του Κιέβου ως μέρος οποιασδήποτε ειρηνευτικής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.

Ο Ζελένσκι, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Κίεβο, δήλωσε ότι αναμένει να συνεχίσει τις συζητήσεις με τους Ευρωπαίους ηγέτες την επόμενη εβδομάδα σχετικά με αυτό που περιέγραψε ως «δεσμεύσεις τύπου ΝΑΤΟ».

«Χρειαζόμαστε μια αρχιτεκτονική που να είναι σαφής για όλους», δήλωσε. «Στη συνέχεια, θέλουμε να επικοινωνήσουμε με τον Πρόεδρο Τραμπ κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης και να του πούμε πώς το βλέπουμε».

Ο Ζελένσκι ανέφερε, επίσης, ότι θα ήθελε να δει τους συμμάχους να επικυρώνουν οποιεσδήποτε εγγυήσεις ασφάλειας μέσω των αντίστοιχων κοινοβουλίων τους.

«Θέλουμε νομικά δεσμευτικές εγγυήσεις ασφάλειας. Δεν θέλουμε (άλλο) Μνημόνιο της Βουδαπέστης», είπε, αναφερόμενος σε μια συμφωνία του 1994 στην οποία το Κίεβο παραιτήθηκε από το πυρηνικό του οπλοστάσιο σε αντάλλαγμα για εγγυήσεις ασφάλειας που αποδείχθηκαν ανεπαρκείς για να αποτρέψουν τη Ρωσία.

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