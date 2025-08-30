Κάλας: «Δεν είμαι αισιόδοξη» αναφορικά με την επιβολή κυρώσεων στο Ισραήλ - Η ΕΕ είναι διχασμένη

Η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλας, δήλωσε το Σάββατο (30/8) ότι «δεν είναι αισιόδοξη» για την πιθανότητα η Ένωση να υιοθετήσει μέτρα κατά του Ισραήλ για την κατάσταση στη Γάζα, λόγω των διαφωνιών μεταξύ των κρατών μελών.

Στη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών που θα πραγματοποιηθεί στη Δανία θα εξεταστεί μια πρόταση για την αναστολή της χρηματοδότησης της ΕΕ προς ισραηλινές νεοφυείς επιχειρήσεις ως πρώτο μέτρο πίεσης για την κρίση στη Γάζα. Ωστόσο, η ΕΕ δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία για την έγκριση αυτού του βήματος, πολύ δε περισσότερο για την υιοθέτηση αυστηρότερων κυρώσεων κατά του Ισραήλ.

«Δεν είμαι πολύ αισιόδοξη και σήμερα σίγουρα δεν θα ληφθούν αποφάσεις», ανέφερε η Κάλας στους δημοσιογράφους κατά την έναρξη της συνάντησης στη Δανία, προσθέτοντας ότι «αυτό στέλνει ένα μήνυμα ότι είμαστε διχασμένοι».

Οι διαφορές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταξύ χωρών που τάσσονται υπέρ του Ισραήλ και εκείνων που υποστηρίζουν τους Παλαιστίνιους έχουν συχνά οδηγήσει το μπλοκ σε αδράνεια απέναντι στη σοβαρή ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας, Λαρς Λόκε Ράσμουσεν, με αφορμή την εκ περιτροπής προεδρία της χώρας στην ΕΕ, τόνισε ότι η Ένωση «πρέπει να μετατρέψει τα λόγια σε πράξεις».

Επίσης, δήλωσε ότι η Κοπεγχάγη υποστηρίζει την αναστολή της εμπορικής συνεργασίας με το Ισραήλ, την επιβολή κυρώσεων σε ακροδεξιούς ισραηλινούς υπουργούς και την απαγόρευση εισαγωγών από παράνομους οικισμούς.