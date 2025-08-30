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ΙΕΛΚΑ: Φρέσκα κρέατα και κακάο «σπρώχνουν» τις τιμές στα σούπερ μάρκετ - Πληθωρισμός 1,59% τον Αύγουστο
ΕΜΠΟΡΙΟ
13:24 - 30 Αυγ 2025

ΙΕΛΚΑ: Φρέσκα κρέατα και κακάο «σπρώχνουν» τις τιμές στα σούπερ μάρκετ - Πληθωρισμός 1,59% τον Αύγουστο

Reporter.gr Newsroom
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Ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ κατέγραψε αύξηση 1,59% τον Αύγουστο του 2025 σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2024, σύμφωνα με τη μηνιαία έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ).

Όπως αναφέρει το ΙΕΛΚΑ, οι τιμές του Αυγούστου 2025 σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Ιούλιο 2025 καταγράφονται σταθερές (+0,18%). Συνολικά το κυλιόμενο 12μηνο (Ιούλιος 2024-Ιούνιος 2025) καταγράφεται αύξηση +0,78%.

Σε γενικές γραμμές το οκτάμηνο 2025 καταγράφονται ήπιες πληθωριστικές πιέσεις (1,27%), οι οποίες αποδίδονται κυρίως στις διεθνείς αυξήσεις πρώτων υλών (κακάο, κρέας, καφές).

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Μεγαλύτερες μειώσεις τιμών τον Αύγουστο 2025 σε σχέση με τον Αύγουστο 2024 καταγράφονται στις κατηγορίες:

  • Απορρυπαντικά και είδη καθαρισμού: -6,26%
  • Τρόφιμα παντοπωλείου: –5,83%
  • Τροφές & είδη για κατοικίδια: -4,09%
  • Είδη μιας χρήσης, οικιακά είδη: -3,46%
  • Χαρτικά, καλλυντικά & είδη προσωπικής υγιεινής: -2,83%

Μεγαλύτερες αυξήσεις τον Αύγουστο 2025 σε σχέση με τον Αύγουστο 2024 καταγράφονται στις κατηγορίες:

  • Φρέσκα κρέατα: +11,31%
  • Μπισκότα, σοκολάτες, ζαχαρώδη: +9,02%
  • Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά: +5,69%
  • Είδη πρωινού & ροφήματα: +5,61%
  • Κατεψυγμένα: +5,29%

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Οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφηκαν στα απορρυπαντικά και είδη καθαρισμού και στα τρόφιμα παντοπωλείου (λόγω και της αποκλιμάκωσης της τιμής στο ελαιόλαδο).

Σε σχέση με τις αυξήσεις στα φρέσκα κρέατα πρόκειται για εξέλιξη η οποία οφείλεται πρώτον στις αυξήσεις των διεθνών τιμών στα εισαγόμενα είδη και ειδικά στο μοσχάρι λόγω της μείωσης του ζωικού κεφαλαίου (σημειώνεται ότι η πλειοψηφία του μοσχαριού και χοιρινού που καταναλώνεται στην Ελλάδα είναι εισαγωγής) και δεύτερον στις ασθένειες ζώων που έπληξαν πολλές περιοχές εκτροφής στην Ελλάδα και ειδικά τα αμνοερίφια. Οι διεθνείς τιμές του κακάο και του καφέ, σίγουρα επηρεάζουν τις κατηγορίες των γλυκών και του πρωινού και των ροφημάτων.

Την εβδομάδα 34 του 2025 (18-25 Αυγούστου) η τιμή παραγωγού του βόειου κρέατος για νεαρό αρσενικό ζώο στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αυξηθεί κατά 34,1% σε σχέση με την ίδια εβδομάδα το 2024 και 21,58% σε σχέση με την αρχή του 2025, ενώ η τάση παραμένει αυξητική. Σημειώνεται ότι οι μεγάλες εταιρείες του κλάδου είθισται να έχουν ετήσιες συμφωνίες με παραγωγούς και εισαγωγείς προκειμένου να έχουν σταθερές τιμές κάτι που εν μέρει έχει συγκρατήσει τις τελικές τιμές.

Σε σχέση με την τιμή του κακάο, οι αυξήσεις στις τιμές πρώτων υλών διεθνώς τις τελευταίας 2ετίας λόγω των κλιματικών συνθηκών ήταν πολύ υψηλές. Τον Ιούνιο 2025 καταγράφονται τιμές αυξημένες κατά 168,9% σε σχέση με τον ίδιο μήνα το 2023. Σε σχέση με τον ίδιο μήνα το 2024 οι τιμές είναι σχετικά κοντά, όμως τους προηγούμενες μήνες οι τιμές έφτασαν ακόμα και στις 10,710 δολάρια ανά τόνο. Σημειώνεται ότι λόγω της φύσης των προϊόντων που χρησιμοποιούν κακάο, τα υποπροϊόντα (σοκολάτα) αλλά και τα τελικά προϊόντα (γλυκά) παράγονται σε επόμενους χρόνους με διαφορετικές τιμές.

Προκειμένου να γίνει αντιληπτή η βαρύτητα αυτών των κατηγοριών, σε ένα υποθετικό σενάριο, αν δεν υπήρχαν αυτές οι αυξήσεις στο φρέσκο κρέας και στο κακάο (το οποίο επηρεάζει πολλές επιμέρους κατηγορίες σοκολάτες, μπισκότα, είδη πρωινού, αλείμματα, ροφήματα, γαλακτοκομικά, παγωτά, κατεψυγμένα είδη), τότε με βάση τη σχετική άσκηση εκτιμάται ότι ο συνολικός δείκτης εξέλιξης τιμών στα σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα θα ήταν μηδενικός στο επίπεδο του -0,2 έως 0,2% σε σχέση με το 2024.

Σε σχέση με τις τιμές των σχολικών ειδών, οι τιμές στα σούπερ μάρκετ τον Αύγουστο 2025 είναι σε παρόμοια επίπεδα με το 2024, συγκεκριμένα καταγράφεται μικρή μείωση 0,70% μεσοσταθμικά στις σχετικές κατηγορίες. Οι διακυμάνσεις στις επιμέρους υποκατηγορίες είναι πολύ μικρές με τη γραφική ύλη να παρουσιάζει μείωση και τα είδη μεταφοράς (τσάντες, κασετίνες) μικρή αύξηση.

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Οι λόγοι στους οποίους αποδίδεται η τάση της ευρύτερης συγκράτησης των τιμών προϊόντων στα σούπερ μάρκετ:

  • Αποκλιμάκωση πληθωρισμού. Οι τιμές παρουσιάζουν συγκράτηση το τελευταίο δεκαοχτάμηνο στα μεγάλα καταστήματα τροφίμων λόγω των μεγάλων όγκων προϊόντων που διακινούν, των οικονομιών κλίμακας, της οργανωσιακής-τεχνολογικής ετοιμότητας τους και των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας.
  • Προσφορές και εκπτώσεις. Οι προσφορές και οι εκπτώσεις στο κανάλι του οργανωμένου λιανεμπορίου είναι περισσότερες σε αριθμό, σε ένταση και σε ποσοστιαία έκπτωση, κάτι που επηρεάζει τις τελικές τιμές των προϊόντων.
  • Υψηλή κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων. Η συγκράτηση στις τιμές εμφανίζεται πολύ πιο γρήγορα στα μεγάλα σημεία πώλησης λόγω μεγαλύτερης κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων. Δηλαδή διακινούν πιο γρήγορα το απόθεμα τους και προβαίνουν πιο σύντομα σε νέες αγορές για αναπλήρωση των αποθεμάτων.
  • Επίδραση προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας. Τα μερίδια πωλήσεων προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας είναι μεγαλύτερα στις μεγάλες αλυσίδες σουπερμάρκετ λόγω μεγαλύτερου εύρους κωδικολογίου, ενώ την τελευταία διετία καταγράφουν αύξηση.
Τελευταία τροποποίηση στις 30/08/2025 - 13:27
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